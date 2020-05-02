Haksızlığa karşı duranlar

Sinemasız günlerde imdadımıza kalitesini gittikçe arttıran TV ve dijital platformlar koşuyor. Son zamanlarda izlediğim en güzel film Arjantin yapımı, ‘Kahramanca Kaybedenler’ oldu. 2001 yılında Arjantin’in küçük kasabası Almina’da, yerel halk bir araya gelerek ekonomilerini düzeltebilmek, tarım ürünlerini daha iyi pazarlayabilmek için bir kooperatif kurmayı akıl eder. Bu işi başlatmak için terkedilmiş büyük siloları satın almak ilk adımdır. Gerekli parayı aralarında imece usulü toplayıp, karşılığında bankadan kredi çekmek hedefiyle yola çıkarlar. Krediyi çekebilecek miktara ulaşırlar, parayı bankaya yatırmalarının ertesi günü ülkenin ekonomik sistemi çöker ve kişisel mevduatlara el konulur. Arjantin politik ve ekonomik durumu bize çok benziyor.

2001’de Arjantin’de yaşanan ekonomik kriz mağdurlarının kendilerine kumpas kuranlara karşı planladıkları intikamı öyküleyen film Eduardo Saccherdi’nin romanından uyarlanmış. Durumdan ders çıkarmasını bilenlere ilaç gibi gelecek bir Robin Hood öyküsü var karşımızda. Yönetmen Sebastian Borenzstein kasabanın karakterlerinden yarattığı doğal ve samimi kahramanlar topluluğu, seyircinin kalbini fethediyor. Bu yılın Oscar’larına Arjantin adayı olarak gönderilen film, ülkesinde hatırı sayılır bir gişe başarısına ulaşmış.

Baş döndüren bir aksiyon

Netflix programındaki aksiyon halkasına, ‘Extraction’ adlı yeni bir film eklendi. Thor’un kaslı yakışıklısı Chris Hemsworth’ün sırtladığı John Wick, Rambo karışımı bir film. Aksiyon olunca büyük perdede izlemeden zevk alamıyorum. Teknik olarak kusursuz çekilmiş aksiyon sahnelerinin farkındalığı sinema salonunda hem görsel hem ses açısından çok farklı oluyor. Son zamanlarda 3. Dünya sınırlarında geçen kirli sokak aksiyon atmosferi çok revaçta. Bu kez de Bangladeş sokaklarında, dökük evlerinde hatta kanalizasyonunda geçen kirli mekanlar seçilmiş. Avengers serisinin senaristlerinden Joe Russo’nun yazdığı öyküyü aksiyon dublörlüğünden gelme Sam Hargrave yönetmiş. İki uyuşturucu baronunun kavgasına, içlerinden birisinin kaçırılan çocuğu eklenince, gözü kara, paralı asker Tyler Rake (Chris Hemsworh) bu işlere bakan organizasyonu tarafından devreye sokuluyor. Mafya, polis, asker kol kola, kimin satılmış, kimin dürüst olduğu belli değil. Hemsworth, sağlam fiziği ve aksiyon tecrübesiyle kendisine yakışan karizmayı gösteriyor. Gerisi bolca kir, pas, kan ve aksiyon.