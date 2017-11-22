İbrahim Mallouf’tan Dalida şarkıları

İbrahim Mallouf, son yıllarda parlayan bir caz trompetçisi. Lübnan asıllı, AB pasaportu taşıyor ve Fransa’da ikamet ediyor. Soyadından yola çıkarsak yanılmayız, ünlü yazar Amin Mallouf amcası olur. Babası da bir trompet virtüözü, annesi ise piyanist. İbrahim, babasının buluşu olan 4 pistonlu trompeti çalıyor. Trompetin bu türü çok daha geniş bir ses zenginliğine sahip. Doğu müziğinin ince, kıvrak sesleri çıkabiliyor. Caz temeli üzerine zengin bir müzik rengine sahip Mallouf’un rock, oryantal, klasik hatta oyun havasına kadar uzanabiliyor dağarcığı. Bu hafta çıkan son albümünde Dalida şarkılarına ses vermiş. Dalida, en son yaşamını anlatan yönetmen Lisa Azuelos filmiyle anılarımızda canlanmıştı. Bu yıl ölümünün 30. yılında Doğulu, Batılı zaman zaman Latin olabilen bu çok kültürlü şarkıcıyı yine çok kültürlü Mallouf yorumlamış. Onun efsanevi şarkılarını, tüm dünyadan ünlü şarkıcılarla anılarımızda canlandırıyor.

Bıkmazsınız

Albüm ‘Bambino’yla açılıyor. Fransa’nın en ünlü seslerinden Alain Souchon, yumuşacık bir yorumla hayat veriyor efsane şarkıya. ‘Come Prima’yı ise ses olarak yine bir Fransız Ben L’Oncle Soul söylüyor. Adı gibi soul parçalarıyla ünlenmiş Ben, İstanbul Babylon’da başarılı konser vermişti. ‘Palavra, palavra’ olarak Ajda Pekkan’ın Türkçe sözlerle seslendirdiği ‘Paroles, paroles’ bu kez Malili Lamomali grubu ve Monica Belluci’nin düetiyle karşımıza çıkıyor. ABD’li Melody Gardot, Latin cazı havasında yorumladığı en sevdiğim Dalida şarkısı ‘J’attendrai’yi seslendiriyor. Kadife kadar yumuşacık bir yorum. Aktrist şarkıcı İzia Higelin ise ‘Laissez-moi danser’la, ilginç sesiyle ruhumuzu okşuyor. İngiliz Mika ise Dalida’nın en hareketli şarkılarından ‘Salma Y Salama’yı sakince yorumlarken, finalde Mallouf trompetiyle coşuyor. ‘Les Gitans’ ise caz söyleyen Thomas Dutronc’un sesine emanet edilmiş. Thomas da aileden müzisyen, anne François Hardy, baba ise Jacques Dutronc... Gizemli, yer yer patlayan bir çingene ruhunu anlatan şarkı, albümün en güzellerinden. Arno olarak tanınan Belçikalı Arnold Hintjens’in çatallı sesiyle ‘Je me repose’ bambaşka bir ruh kazanmış. Albümün çileği ise ‘Love In Portofino’ olmuş. Seslendiren İran asıllı aktrist ve şarkıcı Golshifteh Frahani... Kendisini en son ‘Paterson’ filminde izlemiş ve beğenmiştim.

Bazı albümler vardır, 24 saat çalsa, hayatınıza eşlik etse bıkmazsınız. İşte Mallouf, böyle yorumlamış Dalida şarkılarını...

Spotify’ın Türkiye Top 20 yaz şarkıları listesi

Stream kanalları arasında en fazla abonesi olan Spotify, Türkiye’de yaz aylarında en fazla tıklanan şarkıları sıraladı.

1. Aleyna Tilki-Sen Olsan Bari

2. DaddyYankee, LuisFonsi Despacito (Remix)

3. Deeperise-Raf

4. Edis-Çok Çok

5. Tarkan-Yolla

6. EdSheeran-Shape of You

7. DJ Khaled, Rihanna-Wild Thoughts

8. ImagineDragons-Thunder

9. Charlie Puth-Attention

10. NoMethod-Let Me Go

11. Willy William, J Balvin- Mi Gente

12. ImagineDragons-Believer

13. Anne-Marie-CiaoAdios

14. İlyas Yalçıntaş-Gel Be Gökyüzüm

15. TyDolla $ign, NickiMinaj, Jason Derulo-Swalla (feat. NickiMinaj&TyDolla $ign)

16. French Montana-Unforgettable

17. Ayse Hatun Önal-Olay

18. David Guetta- 2U (feat. JustinBieber)

19. Bengü-Kuzum

20. Future-Mask Off