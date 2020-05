Karayip Korsanları’nda rota değişikliği yok

Disney stüdyoları kazançlı olan her projeyi suyunu çıkarmadan bırakmıyor. “Karayip Korsanları” da bu ticari beklentilerin son kurbanı. 320 milyon dolarlık bütçesi ile 2017’nin en p ahalısı, tüm zamanların ise ikincisi olan son bölüm “Salazar’ın İntikamı”, gişe açısından beklentileri ne kadar yerine getirir önümüzdeki haftalarda belli olur.

Kişisel beklentilerim yüksek olmadığı için bu bütçeyle kaç tane iyi film çekilir diye düşünüyorum. İlk “Karayip Korsanları-Siyah İncinin Laneti” (2003), sunduğu orijinalite, korsan filmlerine getirdiği dinamizm ve modern bakış, serinin her yeni bölümünde aşağıya doğru ivmelenmeyi sürdürüyor. Johnny Deep’in canlandırdığı Jack Sparrow karakterini öykünün ortasına çekerek senaryonun yavanlığını örten senaristler, artık bu durumun da değişeceği sinyallerini, yeni bölüm “Salazar’ın İntikamı”nda veriyor.

Efemine, dünyayı umursamayan, kafa her dem kıyak Sparrow, bu kez yan karaktere çekilmiş. Deep’in kariyerinde başlangıçta sıkı bir yükselme yapan Sparrow karakteri, sonraki yıllarda onun bir karikatürüne dönüştü.

***

“Salazar’ın İntikamı” sadece eğlendirici bir aksiyon olarak Karayip Korsanları’nın yavan serisini sürdürüyor.

Serinin yeni yönetmenleri Danimarka asıllı Joachim Ronning ve Espen Sandberg elle yapılmış ve CGI’nın yarattığı sahneleri harmanlamakta oldukça iyi bir iş çıkarmışlar.

İki genç karakter Henry Turner (Brenton Thwaites) ve Carina Smyth (Kaya Scodelario) bu yolda geleceği şekillendirecek karakterler olarak karşımıza çıkıyor. Fena da değiller. Javier Bardem kötü karakter Salazar olarak üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Son söz: Karayip Korsanları cephesinde her hangi bir yenilik yok, birkaç yaratıcı aksiyon sahnesi biraz mizah ve her zamanki “cool” Johnny Deep dışında Disney sadece para yatırmış.

Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı

Yönetmen: Joachim Ronning, Espen Sandberg

Oyuncular: Johnny Deep, Javier Bardem,Kaya Scoledario, Geoffrey Rush.

Gözden kaçanlar



Bazı filmleri yer darlığından veya gecikmeli izlediğim için yazamıyorum. Sayıları artınca da bir yazıda toplayarak gözden kaçırmadığımı kanıtlamak isteği doğuyor. 2017’nin ilk beş ayında bu gruba katılan filmleri şöyle bir sıralayayım :

KAPAN/Get Out- Şaşırtıcı bir kara komedi/gerilim. Gerilim ekseninde hareket ederek ırkçılık üzerine yapılmış en güzel taşlamalardan birisi. Genç yönetmen Jordan Peele, Polanski başyapıtı “Rosemary’s Baby”, “Ceset Yiyicilerin İstilası” ve “Stapford Kadınları”nın sinematografik esintilerini öyküsüne mükemmel taşımış.

UZAY YOLCULARI/The Passengers- İlk 75 dakikası ile bilimkurgu evreninde yıldız olma şansını yakalayıp son 45 dakikasıyla bu fırsatı çöpe atan film. 120 yıl sürecek bir uzay yolculuğunda 90 yıl erken uyanan iki yolcunun yalnızlık, iletişim sorunları. Jennifer Lawrence ve Chris Pratt uyumu iyi.

ONYEDİNİN SINIRINDA/The Edge of Seventeen- Ergen dünyasının iletişim sıkıntılarını anlatırken, yan karakterleriyle puan toplayan bir film. Hele başkarakter Nadine ve Tarih Öğretmeni (Woody Harrelson) sohbetleri var ya.. Tadından yenmiyor. Sinik, sıradan, bıkkın Harrelson ne kadar önemli bir karakter oyuncusu olduğunu bilmem kaçıncı kez kanıtlıyor.

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2- İlkinin atmosferini yakalamasına karşın, akıllı olacağım diye fazla diyaloğa abanması tempoyu düşürüyor. Yine de seksenler kafası, döküntü duran silahları ve renkli karakterleriyle vasatı yakaladı.

FENCES- Broadway sahne oyunundan, yönetmen koltuğunda Denzel Washington uyarlaması. Tam bir oyunculuk gösterisi. Viola Davis, Oscar kazanırken Washington bir kez kazandı diye es geçildi. Baba oğul ilişkisinin acımasız örneklerinden..

HAYALET HİKAYESİ/Personal Shopper-Fransız yönetmen Olivier Assayas özgün işleriyle tanınır. Bu kez Kristen Stewart’ın başarılı performansından destek alan bir yalnızlık ve hayalet hikayesi anlatıyor.