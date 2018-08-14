Kim bu Sia?

Emsalsiz bir ses

Emsalsiz bir ses. Gırtlağını, her türlü iniş çıkışlarda kullanabilen, yer yer çatlayan bir ses tonu. Son yılların en önemli solistlerinden biri olan Sia’dan bahsediyorum. Yüzünü siyah beyaz renkte bir perukla gizleyen, ‘Chandelier’, ‘Big Girls Cry’ ve ‘Elastic Heart’ gibi kliplerde oynayan, plastik bedenli çocuk dansçı Maddie Ziegler’le özdeşleşmiş şarkıcı/besteci.

Geçen beş yıl boyunca, diğerlerinin yanı sıra, Beyonce, Britney Spears, Carly Rae Jepsen, Celine Dion, Cheryl, Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Jessie J, Katy Perry, Kelly Clarkson, Kelly Rowland, Maroon 5 ve Rita Ora tarafından kaydedilmiş birçok şarkısı var. Örnek çok, Rihanna’dan dinlediğimiz ‘Diamonds’ onun bestesi. Bir röportajda, bu şarkıyı 14 dakikada bestelediğini söylüyor.

Şarkıcı-söz yazarı Sia Furler, 18 Aralık 1975’te Güney Avustralya’da müzisyen bir ailede doğdu. Yerel bir asit caz grubunda kariyerine başladı ve 1997’de Londra’ya taşınmadan önce kimsenin bilmediği bir solo albüm yayımladı. İngiltere’ye taşındıktan sonra Jamiroquai için destek vokalisti olarak çalıştı ve düzensiz hayatı yüzünden gruptan atıldı. Daha sonraki yıllarda Zero 7’de lider vokalistlik yapmış.

Bir şarkıya 40 dakika

2000’li yılların başından itibaren solo kariyerine odaklanan Sia, 2004 albümüyle üne kavuşur. Amerika’nın da, dikkatini çeken ‘Colour Small One’dan ‘Breathe’ adlı parçasının TV dizisi ‘Six Feet Under’ın final bölümünde yer alması, hayatını değiştirir. Şarkı, Grammy adayı olur. 2007 albümü ‘Lady Croissant’ canlı kayıtlarıyla müthiş bir albüm olmuştu. Yaşamı boyunca depresyon, uyuşturucu ve alkol problemlerinden kurtulamadı. 2008’de ‘Some People Have Real Problems’ albümünde bu durumunu tüm samimiyetiyle ortaya koydu.

Yaratıcılık kanı taşıyan şarkıcılardan... Bir şarkı için 40 dakikadan fazla zamana ihtiyacı olmadığını söylüyor. Piyanonun başında serbest bir şekilde çalarak besteleri yakaladığını söylüyor.

2014 yılında ‘Chandelier’ şarkısının piyasaya sürülmesinden bu yana Sia, canlı performanslar, TV gösterileri ve videolarda ‘gizlilik modifikasyonu’nu sürdürmek için peruk taktı ve bu görünüm şimdilik bir marka haline geldi. Bununla birlikte, yüzünün birçok görüntüsü internette var geçen Mart ayında Los Angeles Havalimanı’nda peruk olmadan görüntülendi.