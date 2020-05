Sex and City’nin Madrid şekli

'Valeria' fena halde efsane Sex and City’nin ayak izlerini takip eden bir İspanyol komedi dizisi. Türkçede ‘Yüksek Topuklar, Karışık İlişkiler’ romanıyla tanınan, kadın kahramanların olduğu aşk ve ilişki romanları yazarı Elisabeth Benavent’in öykülerinden yola çıkan dizide, sorunlarını aşamayan 4 kadın karakter üzerine odaklanıyoruz. Diana Gomez’in canlandırdığı ve diziye adını veren Valeria, yazarlık mesleğinde ilerlemeye çalışan genç bir yazardır. İlk romanı konusunda kararsızdır; önce gerilim düşünür sonrasında rotayı erotik yazmaya çevirir. İlk 15 sayfası editörü tarafından beğenilmeyince boşluğa düşer ve bir müzede güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlar. Fotoğrafçı eşi Adrian’la ilişkisi de ‘gazı kaçmış kola’ tadındadır.

Kahveni al, seyret

Arkadaşları Lola (Silma Lopez) evli bir adamla ilişki yaşarken, Carmen (Paula Malia) büro arkadaşı Borja ile bir türlü yakınlaşamamaktadır. Nerea ise (Teresa Riott) lezbiyen ilişkileri içinde bağlanabilecek birisini bulamamaktan mustariptir.

Capcanlı, çok renkli Madrid sokaklarından, yine renkli karakterler ve yaşantılarından kareler sunan ‘Valeria’ sevişme sahnelerinde de hareketli ve cesur. TV dizisi sınırlarını zorlayacak türden. Hepsinin problemlerini ve çıkış yollarını tartıştıkları bira muhabbetleri keyifle izleniyor. Otur, kahveni al ve düşünmeden seyret cinsi bir dizi.

Paris ve caz bezeli bir dizi: The Eddy

The Eddy yeni bir Netflix dizisi. Paris’in hüzünlü atmosferini, caz müziğiyle birleştirirken, yaşamın içinden karakterlerle tanıştırıyor. Gökyüzü Paris’te bir başka gridir, gecesinin karanlığı ise müzik, sanat kokar. Dizi bu atmosferi yakalamakta olağanüstü başarılı. Başta ‘La La Land’ ile Oscar kazanan Damien Chazelle olmak üzere, Fransız kadın yönetmen Houda Benyamina, yine Faslı kadın yönetmen Laila Marrakchiv, ABD’li yönetmen Alan Poul’dan kurulu kadrosundan her biri ikişer bölüm yönetmişler. Oyuncu kadrosu yine sağlam, uluslararası isimlerden kurulu. Ön planda ‘Moonlight’ ile tanıdığımız André Holland, Soğuk Savaş ile kendisini tanıtan Polonyalı kadın oyuncu Johanna Klug, Cezayir asıllı Tahar Rahim ve Leila Bekhti, Amerikalı genç oyuncu Amandla Stenberg. Yaratıcı senarist olarak kariyerli bir isim Jack Thorne ismi göze çarpıyor. Shamless, His Dark Materials, The Virtues onun en iyi işleri.

Paris’te bir caz kulübü ve çevresindeki birbirinden ekzantrik karakterler arasında geçen öyküde, kesintisiz gibi çalışan kamera işçiliği bilhassa Chazelle’in çektiği bölümlerde çok dikkat çekiyor. Karakterlerle birlikte akan kamera, caz müziği gibi doğaçlama, özgürleştirici bir hava yaratıyor. Caz müziği çok güzel karelerle, notalarla gözümüze, kulağımıza yapışıyor. Kulübün sorunlarıyla ve New York’tan yanına yerleşmek için gelmiş kızı Julie’nin de gençlik sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalan Eliott (André Holland) öykünün başkarakteri. Her bölümde karşısına çıkan zorluklar farklı Eliott’un. Değişmeyen tek şey, önde ve arkada hep karşımıza çıkan enfes caz müziği. Başta Elliot sevilecek bir karakter değil. Sinirli, agresif olabilen bir müzisyen. İlerledikçe onun hikâyesini daha iyi öğreniyoruz ve ona yaklaşıyoruz. Her haliyle Fransız sineması havası taşıyan The Eddy, bilhassa cazseverlerin kaçırmaması gereken bir dizi. Müzik ve dram arasındaki köprüyü mükemmel kuruyor. Glen Ballard, dizi için çok güzel caz besteleri yaratmış.

İlk sezonu 8 bölümüyle izlenebilir.