Z KUŞAĞI SİYASİ PARTİLERE NEDEN KATILMIYOR? (2)

Üçüncü önemli sorun, söylemlerimiz gençlere hitap etmiyor. 1970’lerin kavga ortamında büyüyen, radikal söylemleri sahiplenen, kutuplaştırıcı siyaset tarzı “Başkalarının düşüncelerini özgürce ifade etmesini” temel bir değer olarak kabul eden, tüm yaşama biçimlerine saygılı gençlere hitap etmiyor. İsviçre gibi insanların özgür, adil bir şekilde yaşadığı, fırsat eşitliğinin korunduğu bir ülke olma hayali vermeden ve buna inandıramadan gençleri kazanma ihtimalimiz zayıf. Elbette CHP tarihi itibariyle bu hayali en çok seslendiren ve savunan bir parti. Ancak sorunlarımızı da görmek zorundayız. Bu hayali yeteri kadar güçlü bir şekilde savunuyor muyuz? Her alanda bu hayalin gereklerine uygun hareket ediyor muyuz? Dürüst olalım. Ne yazık ki CHP de Türkiye siyasetinin bazı hastalıklarından ari değil. “Siyaset” dediğimiz, klikçilik, nepotizm, adam kayırma, belirsiz kurallar, hizipçilik, içe kapanma gibi arazlar CHP’de de var. “Belli dengeler” ile insanlar siyasete girebiliyor, hemşericilik önemli olabiliyor, yapılan hatalar kimi zaman görünmez olurken, başarı da bazen “cezalandırma”ya neden olabiliyor. Bütün bunların gençlere ne kadar cazip geldiğini tahmin edersiniz… Bu dönem yüzlerce gençle konuştum. İstanbul’un arka sokaklarından, Kadıköy gibi merkez ilçelere kadar bir çok yerde gençlerin şikayetlerini dinlemeye çalıştım. İstisnasız tüm gençlerin siyasetin mevcut haline büyük bir iç sıkıntısı ile baktıklarına şahit oldum. Sultanbeyli’de bir genç arkadaşımın söylediğini hatırlıyorum: “Partiye girip ne yapacağım ağabey? Dayım yok, abim yok. Arkamda biri yok. Bir şey desem dinleyen yok. Hayatımı çöpe atmak istemiyorum.” Bu sözlere “Hayır, böyle olmaz” diyecek biri var mı? İşin aslını biraz bilenler, ancak bu sözler karşısında üzüntüyle susabilirler.

Dünya değişiyor. Değişecek. Hayatım temel kuralı bu. Değişen dünyaya adapte olamayanlar silinecek, adapta olma başarısını gösterenler de kazanacak. Biz iktidar olmak, kazanmak isteyen bir partiyiz. Biz Cumhuriyeti gençlere emanet eden, “Bütün ümidim gençliktedir” diyenlerin partisiyiz. Bugüne kadar gençler hakkında kapsamlı raporlar hazırlanmadı, onların oy verme davranışlarını algılayacak, onların oyuna layık olacak yapılar da kurulmadı. Her kesimden 13 milyon genç oy verecek bir parti ararken, “el mahkûm gelip bize verecekler” zihniyetiyle bir köşede oturup bekleyemeyiz. Evet, gençler her şeye rağmen bize bir şans verebilir. Ancak gençlerin istediği şekilde kurumsal yapımızı, iletişim biçimimizi ve organizasyonumuzu değiştirmek CHP açısından esas büyük kazançtır. Daha dinamik, daha enerjik, daha proaktif, daha katılımcı bir parti olmanın büyük gücü ile yıllara dayanan önyargıları kırabilir, sadece gençlerin değil, bize bu zamana kadar hiç oy vermemiş insanların da oyunu kazanabiliriz. Açıkça söylüyorum bu doku yenilenmesine ihtiyacımız var. Buna öncülük etmesi gereken Genel Merkez yönetimimiz de sorumluluğunu yerine getirmelidir.

Yeni değerleri, bakış açıları, küresel dünyaya olan entegrasyonları ile Z Kuşağı Türkiye için bir şanstır. II. Mahmud ile başlayan çağdaşlaşma serüvenimizde gerçek manada birbirinin yaşama biçimine saygı duyan, özgürlük isteyen, başkalarının özgürlüğünü korumayı önemseyen, devletten hamaset değil icraat bekleyen bir gençlik ile yepyeni bir sayfa açabiliriz. Onların desteği, enerjisi ve gücüyle evrensel manada bir demokrasiyi tesis edebilir, yeni bir toplumsal sözleşme kurabilir, karşı karşıya olduğumuz büyük sorunları da aşabiliriz. Diyebilirim ki özgür, adil, ekonomisi kalkınmış bir Türkiye’nin temeli gençliktedir. Amerika’da 2016 yılında yapılan Başkanlık seçimleri, İngiltere’de Brexit referandumu ve birçok çalışma gösteriyor ki Z Kuşağı küresel ölçekte değişimden yana. Daha fazla sosyal adalet istiyorlar. Daha fazla demokrasi istiyorlar. Küresel iklim krizine, doğa haklarına daha fazla önem veriyorlar. Cinsiyet ayrımcılığına güçlü bir şekilde karşı çıkıyorlar. Gençlerin desteğini alan partiler büyüyecek, gelişecek ve ilerleyecek. Onları kaybedenler de tarihin çöplüğüne gidecek. CHP’ne yakışan gençlerin gücüyle tarihte hak ettiği yeri almaktır. Gereken neyse onu yapalım, gençlerin gücüyle yepyeni bir Türkiye kuralım. -BİTTİ-