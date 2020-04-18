Akdenizliler ‘evde kal’dı yufka belediyeden geldi

Mersin’in Akdeniz ilçesinde belediye, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle, vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için gereken tüm tedbirleri aldı.

Mahalle Evleri’nde çalışan gönüllü kadınlardan oluşan ekip, hafta sonunu evde geçirecek olan ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlara yufka ekmekler ve çorba yaptı. Hazırlanan binlerce ekmek ve sıcak çorba, ilçe sınırları içerisindeki 65 mahalle muhtarlıkları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

20 bin ekmek dağıtıldı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kazanlı Mahalle Evi’nde kurs alan kadınlar ile gönüllülerin katılımıyla kurulan ekip sayesinde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, yasak süresince hiç kimsenin mağdur olmaması için tüm imkânları seferber ettiklerini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta sonu vatandaşlara ücretsiz 20 bin ekmek dağıtan belediye, Başkan Gültak’ın talimatı ile bu kez de Kazanlı’da bulunan bir ekmek üretim tesisini faaliyete geçirdi. Tesis içinde kurulan geçici aşevinde de sıcak çorbalar kaseleri dolduruyor.

Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlere uymanın önemine dikkat çeken Başkan Mustafa Gültak, “Mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Özellikle de sokağa çıkma yasağına kesinlikle uyalım. Vatandaşlarımız endişelenmesin. Biz sokaklarda olacağız ve tıpkı geçen hafta sonu yaptığımız gibi, ihtiyaç sahibi insanlarımıza 48 saat boyunca ulaşıp, ekmek ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacağız” ifadelerini kullandı.