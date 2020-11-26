ASFALT BEKLİYORLAR

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde oturmakta olan okurlarımız, yarım bırakılan hizmetin tamamlanması için belediyeye sesleniyor.

Ankara, Etimesgut, Yeşilova Mahallesi, 4014 Caddesi’nde oturan okurlarımız, belediyenin yarım bıraktığı asfalt çalışmasından şikâyetçi: “Yazdan beri caddeyi asfalt çalışması sebebiyle kazdılar kum serdiler, geri geleceğiz dediler, ne gelen var ne giden… Binalarımızın önü kazılı vaziyette bırakıp gidildi. Yağmurlar başlamadan bir an önce asfalt yapılmasını istiyoruz. Yağmurlar başlarsa tüm cadde çamur içerinde kalacak, ayrıca kapalı otoparkımıza da su basma riskiyle karşı karşıya kalacak. 85 daire sakini mağdur olduk. Tek isteğimiz, belediyenin yarım bıraktığı işi tamamlaması’’ dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, okurlarımızın şikâyetini dikkate alacak mı? Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

‘İmar verip binaları yapmakla olmuyor’

Adana Sarıçam ilçesinde yaşamakta olan okurumuzun şikâyeti şöyle: “Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 276 Sokak’taki bir sitede ikamet etmekteyim. Sitemize gelen yol yağmurların başlamasıyla bataklık olmuş durumda, vatandaş olarak çok mağduruz. Belediye müdahale etmiyor, defalarca başvurmamıza rağmen hiçbir icraatta bulunulmadı. İmar verip, binaları yapmakla olmuyor. Hizmet getiremeyecekse, imar da vermeyecek belediye. Sabah aracım çamura saplandı ve traktör çağırıp ancak çıkarabildim, rezilliği de cabası. Mağduriyetimiz giderilsin, asfalt olmuyorsa bile şu an hiç olmazsa stabilize yol yapılsa, yolumuz düzeltilip mucur dökülse, razıyız.’’ Okurumuzun bu şikâyeti bize “Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek” deyimini hatırlattı. Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, vatandaşın bu durumuna bir çözüm üretir umarım. Okurumuzun bu şikâyetini takip etmeye devam edeceğiz.

‘Kaza mı yaşanmalı’

İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Karayel Sokak’ta yaşamakta olan bir okurumuz,’ “Sokağımızdaki, size gönderdiğim bu çukurun kapanması için illaki bir kaza mı yaşanması gerekiyor? Çöplerimizi almaya gelen temizlik aracı da bu sokaktan geçiyor, bu çukura girmek zorunda kalıyor. Bir yetkili gelip de bu çukurla ilgilenmedi. Bu konuda bir tek bizim rahatsız oluyor olmamız benim bile garibime gidiyor. Başakşehir’in lüks yerlerinde de böyle çukur görme şansımız olur mu? Bence olmaz çünkü oradakiler birinci sınıf insanlar, biz ise ikinci, üçüncü sınıf insanlarız. Yapmasalar da olur’’ dedi. Okurumuzun bu şikâyetini umarım Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu okuduktan sonra çukuru kapattırır.

‘YANLIŞ BUDAMA KATLİAMINA DÖNÜŞTÜ’

Ankara’da yaşamakta olan okurlarımız, “Çankaya Belediyesi, Kuğulu Park’ı cennete çeviren asırlık onlarca ağacı budayacağım diye dalsız, budaksız bıraktı ve kuruttu. Buna hata denemez, bu doğaya yapılan bir katliamdır. Ağaç budama da başlı başına önem arz eden bir durum. Bu işten anlamayan bir belediye çalışanının eline ağaç motorunu verip, doğaya bu kötülüğü yapmaya kimsenin hakkı yok. Ağaç böyle mi budanır?’’ dedi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in okurlarımızın şikâyet ettiği Kuğulu Park ve diğer yanlış budanan ağaçlara bakıp, bir an önce bu duruma müdahale etmesini bekliyoruz.

‘Asansörü çalıştırmak bu kadar zor mu?’

İstanbul Maltepe Küçükyalı’da oturmakta olan bir okurumuz, “Çınar Mahallesi’ndeki alt geçitteki, asansör aylardır çalışmıyor. Tekerlekli sandalyeli, bebek arabalı ve yaşlı insanlar burada eziyet çekiyor. Bir asansörü çalıştırmak bu kadar zor olmamalı!’’ dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tabii ki asansör problemiyle ilgilenecek değil fakat binlerce çalışanı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde her birimin başında bir de yöneticisi var. Bu yöneticiler ne iş yapıyor? Kendisine bağlı personelini ve personelinin yaptığı işleri denetlemesi gerekmez mi? Umarız ki belediyenin yetkili müdürlüğü aylardır çalışmayan bu asansörü tamir eder ve mağdur olan engelli, bebek arabalı ve yaşlı vatandaşlarımız bir soluk alır” diye şikâyetini dile getirdi.

‘İçecek suya muhtaç olduk’

Denizli’de yaşayan okurlarımız, ”Yazıklar olsun! Bir altyapıyı yapamıyorsunuz? Durmadan sular kesiliyor. Oy isterken kapı kapı gezenlere şimdi arasan da ulaşamıyorsun. Sizin yüzünüzden içecek suya muhtaç olduk. İşten geliyoruz, sular kesik. Ne banyo yapabiliyoruz ne de elimizi yüzümüzü yıkayabiliyoruz. Horoz heykeline para harcayana kadar altyapı yatırımı yapsalar da en azından insani ihtiyaçlarımızı karşılayabilsek’’ dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’dan, Denizli’de yaşayan okurlarımızın şikâyetinden sonra bir açıklama gelecek mi? Bekleyip göreceğiz.

BELEDİYEDEN YANIT VAR!

10 GÜNLÜK ÇABAYLA SORUN ÇÖZÜLDÜ!

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Güksu Mahallesi 356. Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımızın şikâyetini 16 Kasım 2020 Pazartesi günkü sayımızda “Kaldırımlar işgal altında!” başlığıyla duyurmuştuk. Haberimizden sonra belediye den yanıt geldi: “Market bir defaya mahsus uyarılmış olup, kaldırıma yapılan rampa ekiplerimiz tarafından kaldırılmıştır.’’ 10 günlük çabamızdan sonra marketin işgal ettiği kaldırım vatandaşlarının kullanımına açılmış oldu. Teşekkürler Konyaaltı Belediyesi.

Park fiyatlarına yüzde 100 zam!

Vatandaş park ücretlerine yapılan zamlardan dolayı Büyükşehir Belediyesine tepkili. Samsun’da yaşamakta olan okurlarımız, “Samsun’un en işlek caddelerinde olan çiftlik caddesinde park yerlerinin işletmesini yürüten Samsun Büyükşehir Belediyesi yüz de yüz zam yaptı. Bu pandemi döneminde olacak şey değil adeta yangından mal kaçırırcasına yaptığı uygulamaya anlam verilemiyor. İşin en önemli unsuru, Çiftlik Caddesi’nin trafiğe açılmasından sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi işletmeyi kendi üzerine aldı. 12 Ekim 2020 itibarıyla yeni sisteme geçiş yaptı. Önceden saati 5 TL’ye park ederken şimdi saati 10 TL’ye park ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘Dediğim dedik, çaldığım düdük’ misali, asla geri adım atmıyor’’ dedi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir vatandaşın otopark ücretlerine yüzde 100 zamla ilgili şikâyetine nasıl bir açıklama yapacak. Bekleyip hep birlikte göreceğiz.

BÜYÜKŞEHİRDEN ZOR GÜNLER İÇİN CAN DOSTLAR

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda uzman eğitmenler tarafından eğitilen köpekler, doğal afetlerde enkaz arama, kaybolmalarda iz sürme, hayat kurtarma, emniyet birimlerince de bomba arama ve uyuşturucu bulma çalışmalarında görev yapıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bugüne kadar 250 köpek eğitimden geçirilerek bomba ve narkotik köpeği olarak yetiştirilip, güvenlik birimlerine verildi. 50 köpek de arama kurtarma çalışmalarında görev yapmak üzere eğitildi ve ilgili birimlere teslim edildi. Çeşitli afetlerde arama kurtarma çalışmalarının kahramanı olan can dostu köpekler Adana Büyükşehir Belediyesi’nin uzman eğitmenleri tarafından zor günler için hazırlanıyor. Sokak dostları için Türkiye’nin en büyük rehabilitasyon ve barınaklarından birini hizmete açan Adana Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma konusunda uzman köpek eğitiminde de örnek oldu. İtfaiye Daire Başkanlığı’nda 10 yıldır uzman eğitmenlik yapan Mustafa Teltik, doğal afetlerde can kurtarmak üzere yeni kahramanlar eğitmeye devam ediyor. Bugüne kadar 250 dolayında bomba ve narkotik köpeği yetiştirilerek güvenlik birimlerine verildi.

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