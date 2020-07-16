Kocaelili okurlarımızdan gelen şikâyete göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait “Cebeci 800c--800k” hattında çalışan otobüslerde vatandaşlar balık istifi yolculuk yapmak zorunda kalıyormuş. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske zorunluluğu olmasına rağmen, otobüslerde bırakın sosyal mesafeyi iğne atsanız yere düşmüyormuş. Vatandaş seferlerin artırılmasını istemesine rağmen manzara değişmemiş. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, vatandaşlarımızın sağlığı için sizden ricamız sefer sayılarını arttırmanız.

Tramvayda ölüme davetiye

Samsun’da kullandığı tramvaydaki tedbirsizlikten yakınan okurlarımızdan Emre Yayla, yetkililere şöyle seslendi: “İşe giderken koronavirüs sebebiyle korkarak bindiğim Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait tramvayda, dolu gelmesine rağmen müdahale edilmiyor. Maske taksak bile, kalabalık ölüme davetiye çıkartıyor.” Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’da yaşayan vatandaşlarımızın çağrısına duyarsız kalmayıp, bir an önce ekiplerinizle gerekli denetimleri yapmanızı rica ederiz.

Sahil karadan ve denizden tarandı

İstanbul’da hafta sonları vatandaşların akın ettiği Büyükçekmece sahilinde, belediye öncülüğünde Rotary Kulübü ve Aktif Balıkadamlar Kulübü iş birliğiyle deniz temizliği gerçekleştirildi. 25 balık adam ve belediye işçileri tarafından yapılan temizlikte, yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridi hem karadan hem de denizden temizlendi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün de yakından takip ettiği çalışmalarda, denizin dibinden çok az sayıda çöp çıkması sevindirdi. Program sonunda balık adamlara teşekkür belgesi verildi.

Sağlığımız tehlikede!





Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan okurlarımızdan Oğuzhan Çakır, “İlçeye bağlı Merkez Mahallesi Yılmaz Çebi Caddesi, 8 Nolu Deniz Sokak’ta yaklaşık iki yıldır görüntü bu şekilde. Belediyeye yaklaşık bir yıl önce dilekçe ile durumu anlattım fakat gerekli ilgi ve alaka sağlanamadı. Burası sivrisineklere doğal yaşam alanı sağladığı gibi ciddi sağlık sorunlarına da neden oluyor. Zira çocukların da oyun alanı olmuş durumda ama ne bir ilaçlama ne de bir çare bulunamıyor lütfen sesimizi duyurun” diyor.

Önlem için birinin düşmesi mi lazım?





Şanlıurfa’da yaşayan okurlarımızdan Ramazan Güven, “Karaköprü ilçesinde bulunan Hafız Mehmet Bulvarı’na 50 metre mesafede, Karaköprü İlkokulu karşısında yapımına başlanan inşaat tehlike arz ediyor. Okulun giriş kapısına 10 metre mesafede bulunan inşaat temelinin kazısındaki boşluk, bir yetişkinin bile düşebileceği kadar geniş. Bir çocuk bu açıktan düştüğü zaman mı önlem alınacak?. Çevrede onlarca bina, 30 metre ileride bir çocuk parkı var” diyerek yetkililere yardım çağrısında bulundu. Biz de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’den, vatandaşlarımızın can güvenliği için bir an önce bu alanda tedbir almanızı bekliyoruz.

Sille için yeni dönem





Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Sille Mahallesi içerisinde yer alan 397 bin 281 metrekare alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ‘Yenileme Alanı’ olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Amacımız beş bin yıldan fazladır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Sille’yi tarihi ve kültürel dokusuna bağlı kalarak en güzel haliyle gelecek kuşaklara taşımaktır” dedi.

30 yıllık hayal gerçek oldu





Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Türkler Mahallesi’nde, 2017 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından projelendirilip temeli atılan, 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek tarafından yapımı tamamlanan ‘Türkler Katı Atık ve Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi’nde ilk çöp döküm işlemi gerçekleştirildi. Proje ile Alanya’nın ve ileride dahil edilmesiyle birlikte Gazipaşa’nın çöpleri bu tesiste toplanarak bertaraf edilecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bizim için çok önemliydi. 30 yıldır hayal edilen bir projeydi” dedi.

9 yıldır yıkılması bekleniyor





Van’da 2011 yılında meydana gelen depremin ardından yıkım kararı verilen bir binanın, 9 yıl geçmesine rağmen hala yerinde durması vatandaşları huzursuz ediyor. Binanın tehlike arz ettiğini belirten okurlarımız, “İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi’nde Beşyol mevkide bulunan bina, 2011 Van depreminde hasar gördü ve yıkım kararı verildi. Ayrıca bina içinde onlarca esnaf dükkanı aktif durumda çalışmakta. Bugün yarın bir depremde yıkılırsa yüzlerce vatandaşımız enkaz altında kalabilir. Facia ile karşılaşmamak adına yetkililere sesleniyoruz” dedi. Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ilginize sunuyorum.