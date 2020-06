Bisiklet kenti Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin KentBis projesi, her geçen gün büyüyen filosu ile daha çok Mersinli’ye ulaşıyor. 6 istasyonda 75 bisikletle hizmet veren KentBis, filosuna 85 yeni bisiklet daha kattı. Projede kullanıcı sayısı da 45 bine yükseldi. Büyükşehir’in bisikletleri 1 TL’lik saat ücretiyle her kesimden ve her yaştan vatandaşa hitap ediyor. Uzmanlar, sağlık açısından oldukça faydalı olan bisikletin özellikle evde kalınan pandemi süreci sonrasında daha çok tercih edilmesini öneriyor.













DUVARLAR SANAT ESERİNE DÖNÜŞÜYOR



Toroslar Belediyesi, eskiyen ve zamanla yıpranan binaların dış cephelerini sanat eserine dönüştürmeye devam ediyor. Belediyenin, ‘Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi’ projesi kapsamında; Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarının renklenmesinin ardından bu kez de Güneykent Mahallesi’nde bulunan konutların dış cepheleri güzelleşecek.













20 YILDIR KAYAN MAHALLEYE SONDAJ



Ordu Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yer alan Altınordu ilçesine bağlı Topluca Mahallesi, son 20 yıldır aralıklarla meydana gelen heyelanlar nedeniyle kayıyor. 3 binanın yıkıldığı, 30 dönüm fındık bahçesinin zarar gördüğü, 9 binada ise yüksek risk tespit edilen mahallede, cami de yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Arazilerde yarıklar oluştu. 13 mahallenin ulaşımını sağlayan grup yolunun heyelan nedeniyle çökmesi sonrası, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, alınan önlemleri hızlandırdı.













Büyükşehir’in güneş tarlaları



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak ve enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla kurdukları Akköy Güneş Enerji Santrali’nde (GES) incelemelerde bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü’nün Akköy Atıksu Arıtma Tesisi’nin yanında hayata geçirdiği Akköy GES 1 ve Akköy GES 2’nin ardından santralin 3. etabı olan Akköy GES 3’ün de faaliyete geçtiğini müjdeleyen Başkan Zolan, toplam 39.000 metrekare alanda kurulan projede 8 bin 480 güneş panelinin yer aldığını ve burada yıllık 4 milyon kwh elektrik enerjisi üretileceğini açıkladı.











BAŞKAN GÜLTAK’TAN ÇOCUKLARA SÜRPRİZ

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak’ın talimatı üzerine, Çilek Mahalle Parkı’nda bulunan çocuk oyun grubu yenilendi. Başkan Gültak’ın sürpriziyle çok mutlu olan mahalleli çocuklar; çalışmalarını heyecanla izlediler, yeni oyun grubunda oynamak için sabırsızlıkla beklediler.











SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!



Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...