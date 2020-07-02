'Bizi çöp ve çamurdan kurtarın'

Okurlarımızdan, Adana Serapark 5 Sitesi sakinleri aradı. Site sakinleri adına konuşan bir vatandaş, “Kangren olmuş bir sorunumuz var. Bugüne kadar ne yaptıysak çözüm bulamadık” dedi ve özetle şunları söyledi;

“Semtimiz ve sitemiz Adana’nın en seçkin yeridir ve Seyhan Belediyesi sınırları içindedir. Ancak gelin görün ki o seçkin, pırıl pırıl sitelerin ortasında boş bir alan var, atık merkezi gibi. Yine sitemizin önündeki yolun yarısı asfaltlandı, gerisi toprak olarak kaldı. Seyhan Belediyesi’ne defalarca başvurduk ancak bir sonuç alamadık. Sesimiz olun, bizi çöpten, toz ve çamurdan kurtarın.”

Şikayet böyle, görüntüler de bunlar. Biz aracıyız Sayın Başkan. Gereğini yapacak ve bir cevap verecek de siz.

Denizli’ye yakışmadı!





Denizli Büyükşehir Belediyesi- Pamukkale Belediyesi’ne bağlı Fesleğen Mahallesi 1055. Sokak No:11/2 Yaprak Apartmanı Yöneticisi Aykut Can Türkmen, sokaklarındaki çöp sorununa isyan etti. “Fesleğen Mahallesi 1055. Sokak ile 1046. Sokağın kesiştiği noktada son 1.5 aydır çöp birikmektedir. Mahallede belediyeye ait konteyner bulunmamaktadır. Pandemi sürecinde bu şekilde bir sorun kabul edilemez” diyen Türkmen, belediyenin seslerini duymasını istedi.

Aydın’da salgın önlemleri tam gaz sürüyor





Aydın Büyükşehir Belediyesi, son günlerde vaka sayısında yükselme görülen koronavirüs salgınına karşı önlemler almaya devam ediyor. Vatandaşların bir araya geldiği kamusal alanlar ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemleri sürüyor. Halk sağlığını her şeyden çok önemsediklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tatil mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle Kuşadası ve Didim gibi tatil beldelerinde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını açıkladı.

Şehirleşmede de örnek “Selçuklu”





Konya’da gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent inşa etmek için çalışan Selçuklu Belediyesi yaptığı yatırımları günü kurtaran değil, geleceği kuşatan şehircilik anlayışıyla sürdürüyor. İlçenin yüzde 90’dan fazla imar uygulaması olan Türkiye’nin tek ilçesi olma özelliğini koruduğunu belirten Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İlçemiz altyapı, asfalt, çevre ve kültür-sanat çalışmalarıyla yaşanabilir bir kent olma özelliğini sürdürmektedir. Kentimizi geleceğe hazırlarken bütün Türkiye’ye örnek teşkil edecek şekilde hareket ediyoruz” dedi.