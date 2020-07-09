İstanbul Başakşehir Gazi Yaşargil Caddesi Kayabaşı Mahallesi’nde oturan okurlarımızdan Yılmaz İlişik, “Mahalleye yeni yapılan belediye binası karşısındaki çöp konteynerlerinin kapaklarının kırık olması sebebiyle çöplerin sürekli taşmasından, pis kokudan, görüntü kirliğinden artık bizi kurtarın. Sesimizi duyun lütfen. Bir de ilçemizde bisiklet yollarının artmasını talep ediyoruz” dedi. Sayın Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, bir gazeteci olarak ben de merak ettim. Koronavirüs döneminde bile mahallenin bu durumda sağlıksız olduğunu belediye ekipleri nasıl görmüyor?

Anadolu’nun en kapsamlı bilim merkezi

Bilimsel bilgiyi geniş kitlelere aktarmayı hedef edinen ve Anadolu’nun en kapsamlı merkezi olan Kayseri Bilim Merkezi, geleceğin bilim insanları için yenilendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yenilenen bilim merkezinin çocuklar tarafından yeniden keşfedilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlıkçılara indirim

İzmir’de, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinin ilk gününden itibaren sağlık emekçilerinin yanında olan Çiğli Belediyesi tarafından, normalleşme döneminde bir destek daha geldi. Sağlık emekçileri Çiğli Belediyesi’nin sosyal tesisleri olan Ataşehir Mahallesindeki Akvaryum Kafe ile Evka 2 Mahallesi’ndeki Pelikan Kafe’de verilen hizmetlerden yüzde 15 indirimli yararlanabilecek. Sağlıkçılar, bu süreçte verilen her türlü destekten dolayı başta Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü olmak üzere tüm belediye personeline teşekkürlerini iletti.

Yaz konserleri başladı

Uzun bir aradan sonra “Ayvalık Yaz Konserleri”nin ilki Büyük Park içindeki amfi tiyatroda başladı. Yaz boyunca devam edecek olan konserlerde büyük ilgi yaşandığını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Az sayıda vakaya karşın, Ayvalık’ta hiç can kaybımız olmadı. Koronavirüs önlemlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlar konserlerimize gönül rahatlığıyla gelebilirler” dedi.

Küçük ressamlar ödüllendirildi

Bursa İnegöl Belediyesi, temizlik konusuna dikkat çekmek ve genç nesillerin bu konuya hassasiyetini artırmak adına ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim ve şiir yarışması düzenledi. Dereceye giren öğrencilere hediyeleri Belediye Başkanı Alper Taban tarafından takdim edildi.