‘Bizi unutmayın’

Silivri, Ortaköy Merkez Mahallesi Halat Sokak’ta yaşayan okurlarımızdan Bekir Erağca, altı ay önce İSKİ’nin altyapı çalışması yaptığını ve mevsim şartlarından dolayı asfalt çalışmalarına ara verildiği için mağdur olduklarını belirterek, “Arabalarımız zarar görüyor, bir an önce asfaltımıza kavuşmak istiyoruz” diyerek yardım çağrısında bulundu.

İBB’ye yaptıkları şikayet başvurusuna 27-01-2020 tarihinde yanıt verdiklerini belirten Erağca, “İBB’den gelen yanıta göre; başvurumuzla ilgili İBB İSKİ Genel Müdürlüğü ile görüşülmüş, güzergah mahalli geniş ve derin kazı tipi olduğundan, ayrıca kış sezonu olması sebebiyle çalışmalar mecburen durmuş. Uygun hava şartları doğrultusunda asfaltlama yapılacağı söylenmiş. Yaz ayında olmamıza rağmen çalışmalar başlamadı” diyerek unutulduklarını söyledi.

“Çöp yığını artıyor”

İstanbul’dan 6 gün önce Balıkesir Erdek Yayla evleri sitesinde (Umut sokak ile çevre yolunun kesiştiği sokak) bulunan yazlığına giden bir okurumuz, gittikleri günden beri alınmayan çöplerin alınmadığını belirterek, “Burası normalde çöp atılan bir yer değil. O çöpleri orada gören diğer sakinler de ‘burada zaten çöp var’ deyip her geçen gün çöp bırakıyorlar. Gün geçtikçe çöp yığını artıyor, lütfen sesimiz olun” dedi.

“Bari kuma uzanabilelim!”

Bodrum’da Onurkent sitesi Mine çıkmazı, 1102 A2 Kızılburun mevkii Gündoğan adresinde oturan okurlarımızdan Öğüt Çayırlıoğlu, halk plajındaki çöplerden şikayetçi. Koronavirüs nedeniyle şezlongların kaldırıldığı plajda bırakın uzanabilmeyi, yalın ayak dahi yürüyemediklerini belirten Çayırlıoğlu, “Plajın kumlarında yalın ayak gezmenin ve çocuklarımızın da bu kumda oynamasının imkanı yok. Çer çöp içinde. Halbuki 2-3 kişi gelse, bir günde bu kumu tırmıkla tertemiz yapabilirler. Bari kuma uzanabilecek hale getirsinler” dedi.

Teşekkürler Çolakoğlu

Denizli’de Fesleğen Mahallesi’nde yaşanan çöp sorununu, okuyucumuz Yaprak Apartmanı’nın yöneticisi Aykut Can Türkmen’in şikayeti üzerine sizlere duyurmuştuk. “Denizli’ye yakışmadı” başlıklı haberimize Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çolakoğlu’ndan yanıt gecikmedi. Habere çok üzüldüğü ifade eden Çolakoğlu, şunları söyledi: “Ekiplerimiz tüm sokaklarda haftanın 6 günü (pazar hariç), ana caddelerde ise haftanın 7 günü evsel atıkları toplamaktadır. 2015 yılına kadar sokaklarda belediyenin metal çöp konteynerleri bulunuyordu. Bu konteynerlerin kötü koku, dışına çöp dökme, yakılması gibi birçok problemlere neden olması sebebiyle sokaklardan kaldırılarak, vatandaşımızın tedarik edeceği yeşil bidon uygulamasına geçildi. Söz konusu adresteki apartmanda da 21 adet apart bulunmakta olup konuta ait çöp bidonu mevcut değildir. Apartman yöneticisi belediye ekipleri tarafından bilgilendirilmiştir.”

“Temizlik başlatılacak”

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan Adana Serapark 5 site sakinlerinin şikayeti üzerine yaptığımız, “Bizi çöp ve çamurdan kurtarın” başlıklı haberimize Seyhan Belediyesi’nden yanıt geldi. Belediye yetkilileri tarafından, “Site sakinlerinin şikâyet ettiği boş alan, kişiye özel mülktür. Bu nedenle düzenli bir çalışma yapılamamaktadır. Ancak mülk sahibinden gerekli iznin alınmasıyla alanda belediyemizce genel temizlik çalışması yapılacaktır. Ayrıca Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da genel düzenleme çalışması başlatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.