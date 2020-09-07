Bu işgale neden göz yumuluyor?

İstanbul Şişli’de yaşayan okurumuz, ilçede sokakların çeşitli kurumlar tarafından işgal edilmesine tepki gösteriyor. İlçenin yaşanılmaz bir hal aldığını vurgulayan okurumuz, “işgali durdurması için harekete geçmesini” istediği Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’e seslendi:











Şişli sokaklarında gezin



“İstanbul’un kalbi olarak bilinen Şişli ilçesi Harbiye Hüsrev Gerede Caddesi’nde bir tıp merkezinin önü işgal edilmiş durumda. Bu işgal edilen altı-yedi arabalık alana sadece bir araç park edebiliyor. Gece evimize geldiğimizde boş olsa bile oturan bölge sakinleri olarak bu alana araçlarımızı park edemiyoruz. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’e sizin aracılığınızla sesimizi duyurmak istiyorum. Sayın Başkan, biraz Şişli sokaklarında yürüyerek veya aracıyla tur atar ise Şişli’nin nasıl yaşanılmaz bir yer haline dönüşmeye başladığını görecektir.”



Takipçisi olacağız



Okurumuzun isyanından sonra Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’e soruyoruz: Bu yola kilit sistemli metal çubuklar çakılırken belediye ekipleri neredeydi? İstanbul’un kalbinde ana yola bir işletme nasıl oluyor da böyle bir şey yapabiliyor? Şişli Belediyesi’nden bununla ilgili bir açıklama gelene kadar okurumuzun şikâyetini takip etmeye devam edeceğiz.



İmar harçlarına fahiş artış!











Çukurova Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısında, belediye gelirlerinin artırılması için imar harçlarına fahiş zam yapılmasına Cumhur İttifakı sert tepki gösterdi. Zam düzenlemesiyle, artık müteahhitler 500 metrekarelik bir inşaat alanı için 880 lira yerine bin 500 lira, 2 bin metrekarelik bir alan için bin 650 lira yerine 2 bin 500 lira, 3 bin metrekare ve üzeri alanlar için 2 bin 750 lira yerine 4 bin 200 lira ödeyecek.



Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e soruyoruz: Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs sonrasında ticaretle uğraşan küçük veya büyük esnaf bu kadar zorda iken vatandaşın yanında olmak yerine neden böyle bir fahiş fiyat uygulaması yaptınız? Başkan’ın yanıtını bekliyoruz.



Artık çöplerini kendisi toplayacak

Büyükçekmece Belediyesi ilçede çöp toplama işini kendi bünyesinde yapmak adına 11 araçlık filosuna 40 yeni araç daha ekledi. Daha önce temizlik hizmetleri için ihale usulüyle çalışan belediye artık 51 araçlık filosuyla çöpleri kendisi toplayacak.











İşimizin patronu olduk



Artık müteahhit firmalarla çalışmayacaklarını vurgulayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, şunları söyledi: “Temizlik işlerinde yeni bir dönem başlattık. Bu seneden itibaren temizlik işlerini artık tamamen kendimiz yapıyoruz. Kendi işimizin patronluğunu artık biz yapıyoruz. Büyükçekmece Belediyesi hem çöpünü kendisi topluyor hem de yolunu, suyunu, kanalını, altyapısını kendisi yapıyor. Artık bizim belediyemizin kapısında kimse pek müteahhit göremeyecek.”



‘Barış çocuklarımızın geleceğinin teminatıdır’











Kartal Belediyesi ve Hasat Sanat Atölyesi’nin işbirliği ile 1 Eylül Dünya Barış Günü için gerçekleştirilen “Barışı-Yorum” adlı karikatür sergisi, Kartal’da açıldı. Açılış töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sergide her birinin üzerine kitap yazılabilecek derinlikte karikatürler olduğunu vurgulayarak “Barış hem bizlerin hem de çocuklarımızın geleceğinin teminatıdır” dedi.



Başkan aşure dağıttı



Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, paylaşmanın ve dayanışmanın birlikte yaşandığı Muharrem Ayı dolayısıyla Barbaros Meydanı’nda vatandaşlara aşure dağıttı. Akpolat’a eşi Derya Akpolat da eşlik etti.











65 Yaş üstüne ‘Özel Vezne’



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Aydın Büyükşehir Belediyesi önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Ülke çapında artan vaka sayısı dikkat çekerken, Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlar için özel bir önlem aldı. Su faturası ödemek veya abonelik işlemlerin gerçekleştirmek için belediyeye gelen 65 yaş üstü vatandaşların, işlemlerini hızlı ve sosyal mesafeye uyarak gerçekleştirmesi için özel vezne tahsis edildi.











Belediyeden cevap var!











Teşekkürler Başkan Ercan



Ankara Sincan’da oturan okurumuz Ahmet Karabulut, köstebek yuvası haline gelen sokaklarından dertliydi. Biz de gazetemizin 3 Eylül 2020 Perşembe günkü nüshasında “Sincan’da yollar köstebek yuvası gibi” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dan yanıt geldi: “Habere konu olan Sincan Plevne Mahallesi Yazı Caddesi’nde ASKİ ve Türk Telekom’un altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından Sincan Belediyesi ekipleri harekete geçmiştir. Altyapı çalışmalarını yürüten firmalarla görüşülüp söz konusu yerde asfaltlama çalışması yapılmıştır. Bölgede şu an herhangi bir olumsuzluk gözlenmemektedir.” Başkan Ercan’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!



Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...