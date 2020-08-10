Burası köy değil İstanbul’un göbeği

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde oturan okurumuz Fatih Kurtbey, “Güvercintepe Mahallesi Orhangazi ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde bundan yaklaşık 5 ay önce İSKİ kanalizasyon şebekesi çalışması başlattı. Çalışma bitikten sonra yaklaşık 4 aylık bir süreç geçmesine rağmen yolun bakım ve onarım çalışmaları başlamadı. Defalarca Başakşehir Belediyesi’ne başvurmamıza rağmen olumlu bir sonuç alamadık. Bunun üzerine İSKİ Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Fen İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yaptık. İBB’den tarafımıza gönderilen belgeye göre yolun bakım ve onarım çalışmaları Başakşehir Belediyesi’ne ait olduğu anlaşıldı. İlçe belediyemizden tek isteğimiz asfalt yapılmadan yağmur suyu gideri ve yayaların yürüyebileceği bir kaldırım yapılması. Belediyenin sulama aracı bile kazılan alana düşmemek için savaş veriyor. Yıllardır Milliyet gazetesi okuyan bir okurunuz olarak gazetenizde bu sorunumuza yer verirseniz cadde ve mahalle halkı adına size minnettar kalırız” dedi. Haberimizden sonra Başakşehir Belediyesi’nden bir açıklama gelecek mi? Bekleyip göreceğiz...

Kazaya davetiye

İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesi’nde kimin açtığı belli olmayan çukur aylardır kapatılmıyor. İSTOÇ ile Bağcılar galericiler sitesini bağlayan bu kavşaktaki çukur kazaya adeta davetiye çıkartıyor. Ana arter olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetki alanında olan bu yoldaki çukurun bir kaza yaşanmadan ve birilerinin canı yanmadan kapatılmasını bekliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gereğini yapıp yapmayacağını bekleyip göreceğiz.

Sarıyer’de sıkı denetim

Normalleşme süreci ve bayram tatilinin ardından koronavirüs vakalarının artmasıyla İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda ülke genelinde denetim yapıldı. Sarıyer Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimlerde plajlar, pazarlar ve piknik alanları sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre denetlendi. Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de yapılan kontrolleri yerinde inceledi. Pazarcı esnafı ve yurttaşlar tedbirlere uyulması konusunda uyarıldı.

Kamu hizmetleri kolaylaşacak

Kahramanmaraş’ta, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın ortaya koyduğu önemli projelerden olan “Kamu Külliyesi Projesi”nde sona gelindi. Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binalarının tamamlandığı külliye alanında, Belediye Hizmet Binaları hizmet vermeye başladı. Başkan Okay, “Kamu Külliyesi ile vatandaşımızın kamu hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırıyoruz. İlçemiz içerisinde dağınık bir yapısı olan kamu kurumlarını külliye alanında bir araya getirdik. Örneğin hem belediyede hem de kaymakamlıkta işi olan bir vatandaşımız, işini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapacaktır. Bunun yanı sıra akıllı bina sistemleriyle de kamu hizmetleri daha kaliteli hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın otopark sorunu yaşamadan, daha ferah ve hızlı bir şekilde bu alandan faydalanacağını belirtmek istiyorum” dedi.

Adaylara tercih desteği

İstanbul’da Esenyurt Belediyesi, ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetiyle öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Belediye Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Tercih Danışma Merkezi, üniversite adaylarının kendileri için en iyi okulu ve bölümü seçebilmelerine yardımcı olmak amacıyla faaliyet vermeye başladı. Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi ve Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde bulunan ofislerde verilen ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetiyle uzman eğitmenler, öğrencilere tercihleri konusunda yardımcı oluyor.

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