Bursa Şehir Hastanesi Hattı ihaleye hazır

Bursa Şehir Hastanesi’ne kesintisiz ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla projelendirilen ve mayıs ayında yapılan protokolle yapımı üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen Emek- Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı ile ilgili tüm uygulama projeleri tamamlanırken, ihale için Cumhurbaşkanlığı’nın onayı bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Emek- Yüksek Hızlı Tren- Şehir Hastanesi Uzatma Hattı projesi, Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilmişti. Bu kararın 25 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Bursa- Ankara arasındaki trafiği hızlandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, imalat işlemleri Bakanlığa devredilmiş oldu. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, projenin ihaleye çıkabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan ödeneği temin ederek yetki alacak. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, raylı sistem araçlarının teminini de sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı onayının ardından kısa sürede ihaleye çıkılması beklenirken, hat Bursa’da Bakanlık tarafından yapılan ilk raylı sistem hattı olacak.

Halk Ege Et Kuşadası’nda

Aydın ve İzmirlileri kaliteli, hijyenik ve ekonomik yerli etin yanı sıra doğal ürünlerle de buluşturmaya devam eden Halk Ege Et, büyümeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan Halk Ege Et, Kuşadası Sevgi Plajı’ndaki yeni şubesiyle hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızı kaliteli ürünlerle buluştururken yerli üreticimizi de desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Konyaaltı’nın büyüsü kliplerine yansıdı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 2020 Patara Yılı kapsamında Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının bir araya gelerek kurduğu “Trio Patara” grubuna verdiği destek ile Antalya’nın tanıtımına katkı sunuyor. 2020 Patara yılına dikkat çekmek amacıyla kurulan grup, konser hazırlıkları ve klip çekimleri için Konyaaltı’nı tercih etti. Tünektepe’te gün doğumu ile başlayan çekimlerde Gürsu Mahallesi’ndeki tarihi Roma Hamamı, Doyran Göleti, Neapolis Antik Kenti, Typalia Antik Kenti ve Sinan Değirmeni mevkiindeki tarihi tahıl ambarları bölgesinde tamamlandı. Çekimlere Konyaaltı’nın eşsiz güzellikleri yansıdı.

“Gezen Sinema” çocuklarla buluşuyor

Yüreğir Belediyesi “Gezen Sinema Günleri” etkinliği ile çocuklara sinema keyfi yaşatıyor. Misis ve Kiremithane mahalleleri ile başlayan etkinlikte hijyen ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle dikkat ediliyor. “Rafadan Tayfa Dehliz Macerası” filmini izlemek üzere dezenfektan ve maske kullandırılarak TIR’a alınan çocuklar belediyenin kek ve gazoz ikramları ile doyasıya eğlendi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Pandemi sürecinde özellikle çocuklarımız çok bunaldı. Onların yüzündeki o sevinci görmek muhteşem bir duygu” şeklinde konuştu.

Spor dolu 4 gün

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun Denizli’de düzenlediği iki farklı spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Dört gün boyunca süren müsabakalara Türkiye’nin 4 bir tarafından gelen 40 takım ve 582 sporcu katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

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