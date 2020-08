ÇAMUR’KÖY’

İstanbul Bakırköy’de bitmeyen cadde çalışması esnafı canından bezdirdi. İsyan eden esnaf okurumuz, Büyükşehir Belediyesi ile Bakırköy Belediyesi’ne seslendi: “İstanbul’un en elit semtlerinden biri olan Bakırköy’de ilçenin en prestijli caddesi olan İstanbul Caddesi’nde tozun toprağın içerisinde nefes alamıyoruz. İSKİ’nin yaklaşık bir yıl önce başlattığı ama maalesef hala nihayete erdirilemediği cadde şu anda yağmurların da başlamasıyla çamur içerisinde. Bu durum biz bölge esnafını perişan etti. İnsanlar bu caddeyi kullanmaktan imtina ediyorlar. Bu da işlerimizi etkilediği gibi Bakırköy’ün çevre trafiğini çok ciddi manada etkilemektedir. Cadde üzerinde dükkânı olan esnaf araçlarıyla caddeye giremedikleri için ticari faaliyetleri de sekteye uğramaktadır. Yine aynı şekilde vatandaşlarımız da çamur deryasından geçmek zorunda kalıyorlar. İSKİ çalışmalarını yürüttüğü sırada maalesef bir iş kazası sonucu burada çalışan işçilerden biri de vefat etti. Yılan hikayesine dönen kazı çalışmalarının yaklaşan sonbahar yağmurları da göz önüne alınarak bir an önce bitirilmesi noktasında yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz.” Okurumuzun sesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kulak verip gereğini yapacak mı? Bekleyip göreceğiz…

Kadıköy’de sokaklar mayın tarlası gibi!..

İstanbul Kadıköy Göztepe Mahallesi Fındıklı Sokak’ta oturan okurumuz, sokağındaki çukurları onarmayan belediyeye tepki gösterdi. Kadıköy’ün Bağdat Caddesi ve Moda’dan ibaret olmadığını vurgulayan okurumuz, tepkisini şu sözlerle ifade etti: “Kadıköy’de kentsel dönüşüm var. Hemen hemen her sokakta bizim sokaktaki manzara ile karşılaşabilirsiniz. Her gün bu sokaktan çöp kamyonu ve belediye araçları geçiyor, fakat kimse umursamıyor. Yağmurlar başlamadan sokağımızdaki kazılı alanın bir an önce asfaltlanmasını istiyoruz. Belediye Başkanı’nın sosyal medya hesaplarına baktığınızda başkan sürekli sokakta gözükse de Kadıköy bir tek Bağdat Caddesi ve Moda’dan ibaret değil. Başkanımızın biraz da bizim oturduğumuz sokak ve caddelerde yürüyüş yapmasını bekliyoruz.” Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın yanıtını bekliyoruz.

Ekonomik bağların güçlenmesine katkı sağlıyor

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bereketli topraklara ve ayrıcalıklı coğrafi konuma sahip olan Hatay’ın tarih, kültür ve tarım zenginliklerini uluslararası düzeyde tanıtmak için önemli adımlar atıyor. Başkan Savaş, Hatay’ın UNESCO tescilli bir gastronomi şehri olması hususundaki başarılı hamlesi ve dünya çapında organizasyon olan Expo 2021’in Hatay’da gerçekleştirilmesi yolundaki çabalarına her gün bir yenisini ekliyor. Savaş, Hatay’a ziyaret gerçekleştiren, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kasseinov, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Shukhratjon M. Yıgıtalıev, Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aybek Akaev ve Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Ceyhun Halilov ile kentin önde gelen isimlerini bir araya getirerek Hatay ile Türki cumhuriyetler arasındaki bağın güçlenmesine vesile oldu.

Vatandaş asfalt bekliyor!

İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi’nde oturan okurumuz, yolları kazan, ancak kapatmayan belediyeye ‘asfaltlayın’ çağrısı yaptı: “Bir ayda önce cadde ve ara sokaklar kazıldı. Bir telekomünikasyon şirketine ait yelekli kişiler ile belediye ekipleri birlikte kazdı. Ara sokaklara kötü hatta çok kötü de olsa asfalt döktüler, fakat ana caddeye hala bir şey dökülmedi. Taksiler caddeye girmek istemiyor. Çöp kovasını vatandaş olarak biz yerine koyuyoruz. Bu konuyu dile getirebilirseniz çok sevinirim. Belki de siz sesimizi duyurduktan sonra belediye harekete geçebilir.” Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç gereğini yapacak mı? Takipteyiz…

Köylü’nün bir isteği var!

Bir yol isyanı da Kastamonu’dan geldi. Azdavay Alıköy’de oturan okurumuz Kemal Şen, “köy yollarınızı yapacağız sözü verip, sözünde durmayan” ilçe başkanına sert çıktı:

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde köyümüzü ziyaret eden bir siyasi partinin ilçe başkanı, köy yollarının yapımı için taş yollatıp yolları yaptıracağız sözü vermişti. Sağ olsun köyümüze bir miktar taş gönderildi ve devamının geleceği söylendi. İlk gelen taşlar resimde görüldüğü gibi bir yıldan beri yolun kenarında duruyor. Taşların da devamı gelmedi, yol da yapılmadı. Köy halkı olarak çok mağdur durumdayız. Köyümüz çamur içinde. Bir okurunuz olarak bu konuda yardımınızı bekliyoruz.” Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ” KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR”. Köyde yaşayan vatandaşımızın bu talebine Kastamonu Valisi Avni Çakır ve İl Özel İdaresi’nin duyarsız kalmayıp gereğini yapacağından şüphemiz yok.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...