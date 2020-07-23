‘Canımızdan Bezdik’

Kocaeli’ndeki okurumuz, Darıca Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi’ndeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı üst ve altyapı çalışmasının ne zaman biteceğini merak ediyor. Artık dayanamadıklarını vurgulayan okurumuz, bitmeyen çalışmalara isyan ediyor: “Çalışma şubat ayının sonunda başladı. Altı aya girildiği halde, hala bitirilemeyen çalışmalar esnafı ve vatandaşı canından bezdirmekte. Koronavirüs sürecindeki sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde, performanslı şekilde çalışılmadığını düşünüyorum. Kısacası yavaş ilerlemeden dolayı 2 kilometrelik cadde aylardır bitmedi. Her gün caddeye bakan balkonumdaki tozun resmini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ailecek balkona çıkamaz durumdayız lütfen sesimizi duyurun.”

Darıcalı okurumuz, Kocaeli Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’dan çalışmaların ne zaman biteceğiyle ilgili yanıtı bekliyor. “Balık İstifi Yolculuk” başlıklı haberimizle ilgili olarak da bir hafta geçmesine rağmen Başkan Büyükakın’dan yanıt alamadık.

Ünlü ressamdan çocuklara sürpriz





Beyoğlu Belediyesi, vatandaşlara mahallelerinde yeni yaşam alanları sunmak amacıyla hayata geçirdiği mahalle bahçeleri projesine son sürat devam ediyor. Proje kapsamında altıncı mahalle bahçesi Fetihtepe’de düzenlenen törenle açıldı. Ünlü ressam Mehmet Sinan Kuran’ın da katıldığı etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 36 farklı noktada daha mahalle bahçesi açacaklarını söyledi. Kısa sürede Beyoğlu’nda mahallelere çok sayıda park kazandırmak istediklerini belirten Yıldız, ünlü ressam ve çocuklarla beraber ilk duvar resmini yaptı. 600 metrekarelik alana inşa edilen parkta basketbol sahası, hobi bahçesi, dinlenme alanı, satranç alanı, oyun grupları ve spor aletleri bulunuyor.

Komşu Meclisi işbaşında





Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, koronavirüs salgınının pik yaptığı dönemde 331 bin 700 öğün yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştıran belediye aşevinin, kurban bağışı kabul edeceğini söyledi. Uysal, kurban bağışlarının, komsumeclisi.com’da yer alan Komşu Dayanışma Sistemi ve Turunç Masa üzerinden yapılabileceğini belirterek, şunları söyledi: “Kurban vekaleti, Komşu Dayanışma Sistemi’nde yer alan işletmeler üzerinden verilebiliyor. Komşularımızın vekaletleri bu işletmeler tarafından, veteriner hekim gözetiminde, İslami kesim koşullarına ve dini vecibelere uygun sertifikalı kasaplar tarafından gerçekleştirilecek. Vekaletin gerçekleşmesinin ardından kurbanlık, paketler halinde aşevinde teslim edilecek.”

Bamya üreticisine destek





Koçarlı’da fiyatların 20 günde yüzde 35 düşmesinden dolayı mağdur olan bamya üreticisinin imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla bamya üreticisinin elinde kalan 5 ton ürün satın alındı. Bamyalar, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Başkan Çerçioğlu çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizerek “Aydınlı hiçbir üreticimizi mağdur etmeyiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi üreticimizin tarlada kalan ürününe her zaman alıcıdır” dedi.

Türkiye’nin gözbebeği İzmir





TÜRÇEV tarafından düzenlenen Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni bu yıl Çeşme Ilıca Halk Plajı’nda yapıldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Temiz, güvenli ve donanımlı plajların işareti olan 52 Mavi Bayraklı plajı ve hijyen standartlarının belirlendiği Turuncu Çemberli işletmeleriyle İzmir pandemi günlerinde de tertemiz” dedi.

Belediyeden cevap var!





Teşekkürler Başkan Demir

Samsun’dan okurumuz Emre Yayla’nın, şikayetini 16 Temmuz 2020 Perşembe günü ’Tramvayda ölüme davetiye’ başlıklı haberimizle duyurmuştuk. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’den yanıt geldi: “Toplu taşımada her türlü önlemi hassasiyetle alıyoruz. Denetimlerimizi sıkılaştırdık. Vatandaşlarımız da sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak toplum sağlığını korumamızda bize yardımcı olabilirler.”