‘Direk var, ışık yanmıyor!’

İstanbul, Sarıyer, Zekeriyaköy Mahallesi’nde yaşamakta olan okurumuz Alpay Şalt, “10 yılı aşkın bir süredir Sarıyer’e bağlı Zekeriyaköy’de oturuyorum ve Büyükdere Caddesi’nden Belgrad Ormanı yönüne giden Büyükdere-Bahçeköy orman yolunu kullanıyorum. Bildim bileli karanlık olan bu 5 km’lik yolda sürekli kaza olmasına rağmen ve yolun bir tarafında aydınlatma direkleri olmasına rağmen ışıkları hiç yanmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’ya ve eski adıyla Bimer’e defalarca başvurmamıza rağmen söylenen tek şey ‘Yatırım planımıza alınacak’ olmuştur. Yolun üzerine aydınlatma direkleri dikildiyse, o direklerde ışık yanması gerekiyor. Konunun muhatapları Bedaş, İBB, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’dır sanırım” dedi. Birkaç defa başvuruda bulunup yanıt alamayan okurumuzun şikâyetini bir de biz duyurmuş olalım.

Maske ağacı!

İzmir’in Selçuk ilçesinde yaşamakta olan okurumuz Beyza Tosun, “Sayfanızı beğenerek takip ediyorum. Rahatsız olduğum bir durumu iletmek istiyorum. İzmir Selçuk’ta Yedi Uyuyanlar mağarası önünde bulunan bir zeytin ağacına, dilek ağacı misali bütün dallarına çok yoğun şekilde kullanılmış maskelerin vatandaşlar tarafından bağlanmış olduğunu gördüm. Bu manzara beni çok rahatsız ederken, bazı vatandaşlar ağacın önünde fotoğraf çektiriyordu. Sizden ricam, Selçuk Belediye Başkanımızla görüşseniz ve zavallı güzelim ağacın temizlenmesini sağlasanız. Ayrıca Selçuk otogarında bulunan tuvaletler 50 yıldır belki aynı virane haldeler. Turizm değerlerimizden olan Selçuk ilçemiz çok daha iyi, temiz, modern olmayı hak ediyor. Bu konularda belediye ile iletişim kurmayı denedim ancak geri dönüş alamadım. Ülkemiz turizmi adına değerli yardımlarınızı rica ediyorum” dedi. Okurumuz Beyza Hanım’ın bu şikâyetini İzmir Selçuk Belediyesi yetkililerine iletmiş olalım. Hem ağacın kurtarılmasını hem de kullanılmış, hijyenik olmayan maskelerin bir vatandaşımızın sağlığına zarar gelmeden toplanmasını talep edelim.

Kilit ne zaman açılacak?

İstanbul Kağıthane’de oturan okurumuz Ramazan Özer, “Semtimizde bulunan, Kağıthane Belediyesi’ne ait Mehmet Akif Ersoy Mahalle Konağı’ndaki tuvalet ve abdesthane sürekli kapalı, mahalle sakinleri olarak mağduruz. Bu kilit ne zaman açılacak?” dedi. Kağıthane’de oturan okurumuzun bu talebini yetkililere iletmiş olalım.

Tehlikeli karanlık

İzmir Menemen, Koyundere TOKİ evlerinde yaşamakta olan okurlarımız, “Evimizin olduğu bölgede yol aydınlatmaları ve yol bariyerleri bulunmamaktadır. Aydınlatma ve bariyerlerin olmaması kazaları beraberinde getiriyor. Uzun yıllardır çözüme kavuşturulmayan bu problemin en kısa süre içerisinde giderilmesini istiyoruz” dedi. Yıllardır çözülemeyen bu duruma haberimizden sonra yetkililerden ne yanıt gelecek bakalım.

Can dostlarına 37 ton mama

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarımsal ve Muhtarlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ekipler ALO 153 Çözüm Masası’na gelen ihbarları titizlikle değerlendiriyor. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde aşılama, sağlık kontrolü, acil müdahale ve bakım işleminin gerçekleştirildiği sokak hayvanı sayısı 6 bin 82 oldu. Pandemi kısıtlamalarının getirdiği sokağa çıkma yasaklarında da sokak hayvanları unutulmadı. Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde besleme ünitelerine toplamda 37 ton mama bırakıldı.

Cevap var çözüm yok!

Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, Paragadi Yalı Evleri’nde yaşamakta olan okurumuz Erkan Ertan, “Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne yolumuzla ilgili başvuru yaptım. ‘İlgileniyoruz’ diyerek cevap veriyorlar ama çözüm üretmiyorlar. Araçlarımız ve yaşlılar mahvoldu. Yoldan geçen araçlardan araçlarımızın üzerine her gün çamur banyosu yapılıyor. Canımıza tak etti. Son çare olarak çukura taş koydum araçlar geçmesin diye. Sesimiz olursanız çok sevinirim” dedi. Okurumuzun bu şikâyetini Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne duyurmuş olalım. Umarız en kısa sürede yetkililer müdahale eder. Netice de Bodrum ülkemizin en güzide tatil beldelerinden biri.

Trafik yoğunluğu tarihe karıştı

Şanlıurfa-Akçakale yolundaki trafik yoğunluğu tarihe karıştı. Şanlıurfa-Akçakale yolunda yaşanan trafik sorununu çözüme kavuşturmak için yol genişletme ve asfalt çalışmalarını tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yapmış olduğu hizmetlerle vatandaşlardan tam not aldı. Şanlıurfa’da sürücülerin trafikte geçirdiği süreyi en aza indirmek ve kentteki trafik yoğunluğunun önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yeni yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yıllardan beri Şanlıurfa-Akçakale yolunda yaşanan trafik sorununa neşter vuran Büyükşehir Belediyesi, planladığı yol güzergâhında ilk olarak 55 yapının kamulaştırmasını yaparak yıkım işlemlerini gerçekleştirdi. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgede mevcut yolu 50 metreye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, yıllardır kangrenleşmiş bir sorunu daha çözüme kavuşturdu.

Vatandaş yanıt bekliyor!

Ankara’nın Sincan ilçesi, Beyobası Mahallesi’nde küme Evleri’nde oturmakta olan okurumuz Nazmi Çay, “Temelli Gölü’nün güneyindeki Seymen Caddesi ile doğusundaki yolumuzun asfaltı bozuk. Yazın tozdan, kışın da çamurdan geçilmiyor. Bir yıldır müracaat ettiğimiz halde hiçbir işlem yapılmadı. Büyükşehir Belediyesi topu Sincan Belediyesi’ne atıyor, Sincan Belediyesi de ‘Bizim asfalt işimiz yok, o işlere Ankara Büyükşehir Belediyesi asfalt işleri bakıyor’ diyor. Onlara da müracaat ettiğimiz halde sorun çözülmedi. Topu topu iki kilometre asfalt yapılacak. Buranın bir an evvel yapılmasını istiyoruz” dedi. Okurumuzun bu şikâyetini Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bir de biz hatırlatmış olalım.

BELEDİYEDEN YANIT VAR!

Teşekkürler Bayrampaşa Belediyesi

İstanbul Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi, Hakan Sokak’ta oturmakta olan okurlarımız, sokaklarında yapılan inşaatın molozlarından ve tedbirsiz çalışmasından şikâyetçiydi. Biz de gazetemizin 26 Ocak 2021 Salı günkü nüshasında “Zabıta bekleniyor!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine Bayrampaşa Belediyesi zabıta ekipleri şikâyet gelen yerdeki tüm molozları kaldırtıp inşaatla ilgili gerekli güvenli önlemlerini aldırdı. Duyarlılığından dolayı Bayrampaşa Belediyesi’ne teşekkür ederiz.

Başkan Kartoğlu’ndan jet çözüm!

İstanbul Başakşehir’de yaşamakta olan bir okurumuz, Gölet mevkiindeki mescitte su akmamasından şikâyetçiydi. Biz de gazetemizin 26 Ocak 2021 Salı günkü nüshasında “Vatandaşın su sitemi” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine Başakşehir Belediyesi’nden yanıt geldi: “Bahse konu yerle ilgili şikâyetin tarafımıza ulaştığı aynı gün içinde sorun çözülmüştür.” Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve ekibine teşekkür ederiz.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...