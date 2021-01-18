Vatandaş, evlerinin önündeki yolun yıllardır asfaltlanmamasına tepki gösterdi

Mersin’in Toroslar ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 98026. Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımız, sorunlarına çözüm bulunması için Başkan Yılmaz’a seslendi: “Burası Mersin’in köyü değil, şehrin ortası. Yıl 2021 oldu, biz sokağımıza asfalt getirmeye çalışıyoruz. Başkan mahallemize gelip bizleri dinlese, bahçede bir saat otursa, bizimle o tozu içine çekse, bizi ancak o zaman anlar. Akşama kadar tozun toprağın içerisinde boğuluyoruz. Yağmur yağıyor, her yer çamur. Ekmek almaya çıkamıyoruz. Çocuklarımız tozdan hasta oluyor.”

Toroslar’da yaşamakta olan okurlarımızın şikâyetlerini her seferinde tarafsız bir şekilde dile getirip, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz’a duyurmaya çalıştık. Ancak bugüne kadar Mersin’in Toroslar ilçesinden gelen şikâyetle ilgili hiçbir yanıt alamadık. Bu şikâyetleri Başkan’a hatırlatacak olursak: 12 Ekim 2020 tarihli nüshamızda vatandaşlar sokağındaki çöplerden şikâyetçiydi, biz de “Vatandaş hizmet bekliyor!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Yine 20 Kasım 2020 tarihli nüshamızda vatandaş ilçedeki parkın atıl olmasından şikâyetçiydi; “Büyük vefasızlık” başlıklı haberimizle vatandaşın park sorununu duyurduk. Yine Başkan’dan yanıt alamadık. Vatandaşlar, şikâyetlerini bizler aracılığıyla duyurmasına rağmen Başkan’ın yanıt vermemesine isyan ediyor. Belki “Ekmek almaya çıkamıyoruz” ifadesiyle anlatılan yolun durumu Başkan Yılmaz’ın dikkatini çeker ve yanıt verir.

DİYARBAKIR’DA SEVİNDİREN GELİŞMELER

Alınan son tedbirleri takiben Diyarbakır’da koronavirüs vakaları yüzde 70 oranında geriledi, Kovid yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı yüzde 29’lara düştü

Diyarbakır’da koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle iş yerleri kapalı olan, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ve Diyarbakır Ticaret Odası’na kayıtlı 2 bin 761 işletmeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 1500 lira ek nakdi destek verilecek. Ayrıca bu işletmelerde çalışan 7 bin 503 kişiye de gıda paketi dağıtılacak. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ve Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya’nın da hazır bulunduğu toplantıda Vali Münir Karaloğlu, 1500 lira desteğin, oda kayıtlarına göre ve defaten ödeneceğini, çalışanlara verilecek yardım kolilerinin ise evlere dağıtılacağını ifade etti.

Vali Karaloğlu, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Vefa Destek Gruplarımız, Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve iş dünyamız salgın sürecinde bir dayanışma destanı yazdılar, devletimiz kimseyi kimsesiz bırakmadı. Bu dayanışmaya katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yüzde 70’e varan iyileşme

Kovid yoğun bakım doluluk oranlarının %29’lara gerilediği Diyarbakır’da, salgına karşı mücadelenin büyük bir kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Münir Karaloğlu, şunları söyledi: ”Neredeyse tamamen durdurduğumuz hayata yeniden başladıktan sonra, salgında yaşanan artış nedeniyle 17 Kasım itibarıyla yeni tedbirler almak zorunda kaldık. Bu tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti. Akşam 9’dan sonra dışarı çıkmıyoruz. Cumartesi-pazar günleri evdeyiz. Bazı esnaflarımızın faaliyetlerine kısıtlamalar getirdik. Bazı esnaflarımızın ise faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldık… Bu tedbirlerin doğru tedbirler olduğunu hepimiz gördük, görüyoruz. Diyarbakır’ımızda tüm verilerde yüzde 70’e varan iyileşme var.”

Araç filosu güçlendirildi

Ergani Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sağlamak amacıyla araç filosunu güçlendirdi. Fen işleri birimlerinde kullanılmak üzere 5 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı, 1 adet kepçe ve 1 adet arazi hizmet aracının hizmete alınması dolayısıyla yapılan törene Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, AK Partili bazı milletvekilleri, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uzunbayır, İlçe Müftüsü Muhsin Eryılmaz, Ergani Kaymakamlığı ve Ergani Belediyesi birim müdürleri ile Belediye personeli katıldı. Aracı alımına ilişkin bilgi aktaran Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk konuşmasında şu cümlelere yer verdi: “Öncelikle Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan tüm mahallelerde temizlik işleri ve yol yapım çalışmalarında bugüne kadar ortaya konulan güzel çalışmalar için ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bugün, devam eden hizmetlerimizi daha da güçlendirecek olan 5 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı, 1 adet kepçe ve 1 adet arazi hizmet aracının hizmete girmesi için bir aradayız. Gerçekleştirmiş olduğumuz araç alımı ile hizmetlerimiz konusunda büyük bir adım atarak, ciddi bir tasarruf ile kaliteli hizmet anlayışımızı pekiştiriyoruz” dedi.

Su tasarrufunda öncü olacak

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kurak bir dönem geçiren Konya’da suyun tasarruflu kullanılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatandaşlarda su tasarruf bilincini artırmak için KOSKİ bünyesinde çalışma yürüttüklerini ve önemli sonuçlar aldıklarını söyledi. Başkan Altay, “2.3 milyon nüfusun yaşadığı 31 ilçemizde 36 milyon metre uzunluğundaki 6 farklı su şebekesini ve 3 binden fazla üstyapı tesisini sorunsuz bir şekilde kontrol ediyoruz. Yeni Büyükşehir Yasası’nı en başarılı biçimde uygulamaya çalışıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlıklı, temiz, ulaşılabilir ve uzun ömürlü su ihtiyacını karşılamak için yoğun bir mesai harcıyoruz” dedi.

BELEDİYEDEN YANIT VAR!

Sokak yenilendi!

Manisa’nın Yunusemre ilçesi, Uncubozköy Mahallesi, 5543. Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımız, sokaklarında yapılan altyapı çalışmasından sonra yolun kazılı şekilde bırakılmasından şikâyetçiydi. Biz de gazetemizin 7 Ocak 2021 Perşembe günkü nüshasında “Yolumuz ne zaman yapılacak?” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine harekete geçen Yunusemre Belediyesi sokakta çalışmalara başladı. Teşekkürler Yunusemre Belediyesi.

Kararı Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu verecek!

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda yaşamakta olan okurlarımız, Marmara Adası Manastır mevkiinde koya yapılan inşaattan şikâyetçilerdi. Biz de gazetemizin 7 Ocak 2021 Perşembe günkü nüshasında “Vatandaştan koydaki inşaata tepki!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine Balıkesir İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü’nden açıklama geldi: “Marmara Adası, Manastır Koyu’nda izinsiz inşaat yazınıza konu olan inşaatta ön inceleme yapılmış olup, konu ilimizde ayda bir yapılan Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu toplantısı gündemine alınarak ayrıntılı olarak incelenecek olup Koruma Kurulunun vereceği karar doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır.”

Başkan duyarsız kalmadı!

Antalya’da yaşamakta olan bir okurumuz, yol kenarlarında Büyükşehir’e ait kaldırımlarda ağaç ve fidanlar söküldüğü için oluşan 50 santimlik çukurlardan şikâyetçiydi. Biz de gazetemizin 14 Ocak 2021 Perşembe günkü nüshasında “Yaşlı birinin ayağını kırabilir!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri caddelerdeki boş olan tüm alanlara ağaç ve fidan dikimi gerçekleştirdi. Okurlarımızın şikâyetine kulak veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür ederiz.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...