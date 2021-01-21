Esenler’de her yer cıvıl cıvıl

Esenler Belediyesi’nin açtığı Türkiye’nin ilk çocuk sokağı büyük ilgi görüyor. Özellikle bu pandemi sürecinde çocuklar rahatça hareket edebiliyorlar.

Esenlerli çocuklar, sokakta güvenli, eğitici ve eğlenceli keyifli zaman geçirebiliyorlar. Esenler Fatih Mahallesi, 243. Sokak trafikten arındırılıp yeniden düzenlenerek çocuk sokağı haline getirildi. Çocuk Sokağı aynı zamanda Sokak Oyunları Eğitim Merkezi olarak hizmet veriyor. Unutulmuş çocuk oyunlarımız, körebe, saklambaç, ip atlama, seksek gibi oyunlar burada öğretmenler nezaretinde çocuklarımıza öğretiliyor. Çocuklarımız hareket ederek enerjilerini boşaltıyor ve deşarj oluyor. Yaz aylarında çocukların bu sokakta güvenli bir şekilde çikolata ve dondurma üretimi yapabilecekleri çikolata ve dondurma fabrikaları yer alıyor.

‘Çık dışarıya oynayalım’

Menderes Mahallesi, 330. Sokak’taki Çocuk Sokağı ile güvenli bir sokakta çocuklarımızın düşlerini gerçekleştirebileceği, hayata daha özgür ve kendine güvenen bireyler olarak yetişeceği bir ortam. Tıpkı 90’ların sokakta oynayan çocuklarının özgürce koşup oynadığı gibi. Proje dâhilinde 330. Sokak trafiğe kapatıldı. Çocuklar sokaklarında gönüllerince koşup eğleniyor, misket, seksek ve evcilik oynuyor, sinema izliyor, kitap okuyor, dinlenebiliyor. Bu sayede evde bilgisayar başında içine kapanık, hareketsiz, iletişimsiz çocuklarımız, sokakta güven içinde oynayan ve sosyal iletişim yetileri gelişmiş çocuklar olarak yetişiyorlar.

%87.5 evet oyu alan proje

Sokağın güvenliği iki görevli personel haricinde bir güvenlik kamera sistemiyle de kontrol altında tutuluyor. Sokağın belirli yerlerinde bulunan kameralar sayesinde, ebeveynler çocuklarının takibini internet üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. Yine bu kameralar sayesinde güvenlik birimleri daha etkin takip yapabiliyor. Sokakta kullanılan malzemeler çocukların sağlıklarına ve yaralanma risklerine karşı uygun şekilde dizayn edildi. Sokağın daimi üyeleri bulunuyor. Bu üyeler üye kartına sahip. Dolayısıyla yabancıların takibi de kolayca yapılabiliyor.

Güvenli oyun ortamı

Sokakta oynayan engelli çocuklar da evlerine giriş ve çıkışlarda zorluk yaşamasınlar diye belediye görevlilerinin ilgilendiği bu sokakta, Esenler’de yaşayan her çocuk gönlünce oyun oynayabiliyor. Estetik ışıklandırma sistemi ve yeşillendirme çalışmasıyla Esenler akıllı bir çocuk caddesine ve yemyeşil bir çehreye kavuştu ve yeni bir vizyon kazandı.

SOKAKTA ÇOCUKLAR İÇİN ERKEN TRAFİK EĞİTİM YERİ OLACAK

7/24 güvenli

Bir beden eğitimi öğretmeni ve bir de yardımcı eğitici olmak üzere iki eğitmen gün boyu burada oyunların kontrollü bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Oyunları bilmeyen çocuklara oyunun nasıl oynandığı uygulamalı olarak öğretiyor ve aynı zamanda arkadaşlık kurma konusunda çocuklar uzman gözetimi altında tutuluyor.

Emniyet tarafından da 24 saat gözetim altında tutulan bu sokakta çocuklar oynarken aileler, internet üzerinden çocuklarını takip edebiliyor ve herhangi olumsuz bir durum karşısında gelip müdahale edebiliyor ya da çağrı merkezinden gerekli hizmeti talep edebiliyorlar.

Hem güvenli hem eğlenceli

Sokağın bazı kısımları, çizgilerle oynanan seksek, köşe kapmaca gibi oyunlar için uygun hale getirildi. Sokağın uygun kısımlarına spor oyunlarının yapılabildiği alanlar oluşturuldu. Sokağın kaldırımlarına çiçek ve ağaçlarla yeşillendirme çalışmaları yapıldı. Bu alanlarda çocukların doğayla bütünleşmesi sağlanarak üzerlerindeki negatif enerjiyi atabilecekleri bir ortam sağlandı. Çocukların toprakla oynayabilecekleri, ayaklarını çime ve toprağa basabilecekleri alanlar oluşturuldu. Sokağın birçok bölgesine dinlenmek için oturulabilecek yerler temin edildi. Bisiklet kullananlar için ayrı bir parkur yapıldı ve bu parkur aynı zamanda çocuklarımızın trafik kurallarını erkenden öğrenebileceği eğitim yeri oldu.

81 İLDE 81 MİLLET BAHÇESİ

Erciş’te 20.480 metrekarelik alana kurulacak olan Millet Bahçesi için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye genelinde başlatmış olduğu Millet Bahçesi projesi Erciş’te de hayat buluyor. 20.846 metrekarelik alanda Millet Kıraathanesi ve tüm sosyal donatıları ile birlikte yapılacak olan Millet Bahçesi için ilk beton törenyle döküldü. Projenin başlangıcı için alanda gerçekleştirilen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili M. Emin Bilmez, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ilçedeki siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Temel atma töreninde yaptığı konuşmada millet bahçesinin yeşilliğiyle bu bölgeye güzellik ve değer katacağını belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez “Burası vatandaşlarımızın nefes aldığı, spor yaptığı bir alan olacak. Emeği geçen herkese teşekkür eder, hayırlı uğurlu olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu 81 İlde 81 Millet Bahçesi Projesi kapsamında temel atma törenini gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini ifade eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Erciş Millet Bahçemizin Erciş’e Ercişli hemşerilerimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

ENGELLİ YAZARA ANLAMLI ZİYARET

Tuzla’da yaşayan ve yazdığı “Engeller Sona Ersin”, “Engelsizsiniz” ve “Sen Her Şeye Değersin” isimli kitaplarıyla engellilerin ne derli zorluklar çektiğini kaleme alan Ersin Ata, yazdığı kitapları Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya ulaştırdı. Bunun üzerine Başkan Yazıcı, Ersin Ata’yı evinde ziyaret etti. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Yazıcı ile Ersin Ata kitaplar üzerine sohbet etti. Kitaplarının daha çok insan ulaşmasını isteyen Ersin Ata, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan hem yeni bir bilgisayar hem de kitaplarının okullarda öğrencilere ve vatandaşlara ulaşmasını istedi. Eski bilgisayarını ihtiyaç sahibi bir öğrenciye vermesi konusunda Ersin Ata ile anlaşan Başkan Yazıcı, Ata’ya yeni bir bilgisayar sözü vererek, kitaplarının okullara ve daha fazla insana ulaşması için elinden geleni yapacağını söyledi.

BELEDİYEDEN YANIT VAR!

Teşekkürler Başkan Sarı

Adapazarı, Karasu ilçesi, Yeni Mahalle, 3. Sokak’ta oturmakta olan okurlarımızdan Ekrem İyican, sokaklarındaki çukurlardan ve yağmur yağınca çukurların içerisine dolan sulardan şikâyetçiydi. Biz de gazetemizin 14 Ocak 2021 Perşembe günkü nüshasında “Kenya değil Karasu!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine Karasu Belediyesi ekipleri yolun tamamını yaptı. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı’ya teşekkür ederiz.

YAZILI TEBLİĞ EDİLECEK

İstanbul, Ümraniye, Atatürk Mahallesi, Çavuşbaşı Caddesi, İrfan Sokak, Köşem Apartmanı’nda yaşamakta olan okurlarımızdan Selma Topçu, oturduğu binanın 41 yıllık olduğunu, riskli olmasına dükkân sahipleri istemediği için binayı kentsel dönüşüm üzerinden yenileyemediklerinden şikâyetçiydi. Biz de gazetemizin 11 Ocak 2021 Pazartesi günkü nüshasında “Belediye yardım etsin!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine Ümraniye Belediyesi’nden açıklama geldi: “Atatürk Mahallesi, İrfan Sokak, 18 numaralı adreste bulunan bina da dahil olmak üzere Ümraniye genelinde mülk sahiplerinin talepleri üzerine yapı tespit çalışmaları yapılmaktadır. Söz konusu bina tespit listesinde bulunmakta olup, ilgilisine tespitler tamamlandıktan sonra 6306 sayılı kanun kapsamında yapılması gerekenler yazılı olarak tebliğ edilecektir.” Okurumuzun sorununu dikkate alan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a teşekkür ederiz.

SORUMLULUK İLÇE BELEDİYESİNDE!

Mersin, Yenişehir, Fuat Moral Mahallesi, 2887. Sokak’ta oturmakta olan bir okurumuz elektrik için belediyeden kazı izni aldığını, işini bitirdikten sonra yeni asfalt bedeli ödemesine rağmen asfaltın yapılmamasından şikâyetçiydi. Biz de gazetemizin 14 Ocak 2021 Perşembe günkü nüshasında “Parasını ödediği asfaltı yaptıramadı!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden gelen yanıtta “Söz konusu sokaklarda yapılan kazı sonrasında zemin tahribinin onarılması için ilgili ilçe belediyesine gerekli yazı yazılmış olup, söz konusu sokakların onarımı ilçe belediyesi sorumluluğundadır” denildi. Yenişehir Belediyesi yetkililerine konuyu iletmiş olalım.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...