‘EXPO ALANLARI HATAY’A UZUN YILLAR HİZMET EDECEK’

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve beraberindeki heyet, 10 Aralık’ta kapılarını dünyaya açacak olan Expo’nun Antakya-Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti.

Gerçekleştirilen tanıtım gezisine Başkan Savaş ile birlikte Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, CHP Hatay milletvekilleri Suzan Şahin, Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir, ilçe belediye başkanları, HBB bürokratları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, siyasi parti yöneticileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Expo alanındaki hazırlıkları yerinde inceleyen Başkan Savaş ve beraberindekiler süren çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalar mart ayında bitecek

Expo 2021 projesinin Hatay’ın uluslararası alanda tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirten Lütfü Savaş, “Alandaki inşaat çalışmaları mart ayının sonunda bitmiş olacak. Organizasyonda yer alacak şehirler mayıs ayından itibaren kendi bahçelerini burada sergileyebilecekler. Alanımızda 13 medeniyeti temsil eden mozaik, fuar merkezi ve 5 bin kişilik amfi tiyatro olacak. Bununla birlikte dikey ve organik tarımın yapılacağı alanlarımız bulunacak. Diğer şehirlerden gelen belediyelerin, misafirlerimizin satış reyonları olacak. Burada mutfağımıza ait yemeklerimiz yer alırken İskenderun-Arsuz bölgesindeki alanımızda UNESCO onaylı Gastronomi Kentlerinin yemekleri olacak” diyerek iki bölgedeki alanın da Hatay’a uzun yıllar hizmet edeceğini ifade etti.

‘Herkese teşekkür ederim’

Expo alanlarının kalıcı bir hizmet bölgesi olacağını da sözlerine ekleyen Savaş, “Bundan sonra Hatay ticaret ve turizmde önemli seviyelere gelecek. Bu projeye inanarak destek veren devletimizin farklı kadrolarında görev yapan idarecilere, STK temsilcilerine, siyasi parti yöneticilerine, belediye başkanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu proje Hatay’ımızın ve Türkiye’mizin projesidir. Şehrimiz 9 yıldır ekonomik, sosyolojik ve psikolojik anlamda çok yoruldu. Ama dimdik ayakta durmayı bildi. Ve bundan sonraki süreçte de ayakta durmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, Expo 2021 organizasyonu hakkında sunum gerçekleştirerek katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Hasan Ziya Hamidioğulları da Expo alanıyla ilgili teknik bilgiler paylaştı.

Antakya-Defne bölgesindeki alanın yaklaşık 200 bin metrekarelik olduğunu belirten Hamidioğulları, bu alan içerisinde 105 bin metrekarelik yeşil alan olduğunu ifade etti. Alana giden yolda kavşak çalışması gerçekleştirdiklerini de belirten Hamidioğulları inşaat alanında çalışmaların yüzde 80’inin tamamlandığını açıkladı.

Yüreğir’e 9 yeni muhtarlık binası

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Akdeniz, Dervişler ve Sarıçam mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Yeni yapılan muhtarlık binaları ve yenilenen parklarda incelemelerde bulunan Başkan Kocaispir mahalle sakinlerini dinledi. Yüreğir’de insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığı çalışmalarla vatandaşlarının takdirini toplayan Başkan Kocaispir, sık sık mahalle ziyaretleri yaparak sorunları yerinde tespit ediyor. Sosyal mesafeye dikkat ederek gerçekleştirdiği ziyaretlerine Akdeniz, Dervişler ve Sarıçam mahalleleri ile devam eden Başkan Kocaispir, yeni yapılan muhtarlık binaları ve yenilenen parklarda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kocaispir, “Şu ana kadar mahallemize yeni muhtarlık binası kazandırdık, 10 mahallemiz için de çalışmalarımız devam ediyor. Yine bunların yanı sıra tadilata ihtiyaç duyulan binalarımızın da bakım ve onarımlarını yapıyoruz. İlçemiz geneline bütün parklarımızı yeniliyoruz. Yeni muhtarlık binalarımız ve yenilenen parklarımız mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

Belediye sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdi

Trafik yoğunluğunun olduğu caddelerde sokağa çıkma yasaklarının olduğu günleri fırsat bilerek çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, hafta sonu sokağa çıkma yasağında da çalışmalarına devam etti. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Atatürk Bulvarı, Ahmet Tokuş Bulvarı ve D-400 karayolu üzeri orta refüjde ağaçların kuruyan dallarını budama işlemlerini yaparak ağaçların kalitesini, büyüme hızını, ömrünü, estetiğini ve hastalıklara karşı direncini artırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, “Alanya Belediyesi olarak Şehir genelinde kent estetiğini koruma ve geliştirme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek trafik yoğunluğunun olduğu caddeler üzerinde bulunan ağaçların budama, bakım gibi işlemlerini yaparak daha yeşil bir Alanya için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

‘Yaya kaldırımları işgal altında!’

İstanbul, Bayrampaşa, Kartaltepe Mahallesi’nde yaşamakta olan okurlarımız, kaldırımların işgal edilmesinden şikâyetçi. “Yaya kaldırımları işgal altında!” diyen okurlarımız Başkan Aydıner’e seslendi: “Yaya kaldırımları sadece yayaların kullanması/yürümesi için yapılmıştır/yapılmaktadır. Yayalara özel kaldırımda esnaflar tarafından tezgâh açmak belediye kanunu uyarınca yasaktır. Ancak, Cicozyolu Caddesi üzerindeki yaya kaldırımları işgal altında. Esnaflar yaya kaldırımı üzerinde tezgâh açıyor, malzemelerini kaldırımlara diziyor. Bunların hepsi yayalara maalesef yürüme alanı bırakmıyor. Kaldırımların işgali yüzünden özellikle engelli vatandaşların da kaldırımları kullanması zorlaşmaktadır. Mahalle sakinleri tarafından Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne yapılan şikâyetler dikkate alınmamaktadır. Belediye Zabıta ekiplerinin şikâyetlere rağmen yaya kaldırımı işgal eden esnaflara yönelik denetimsizliği mahalle sakinlerini zor durumda bırakmaktadır. Bayrampaşa Belediyesi’nin mahalle sakinlerinin mağduriyetleri konusunda bir an önce denetimleri artırıp sorunun çözülmesi yönünde adım atmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.”

BELEDİYEDEN YANIT VAR!

Teşekkürler Başkan Yılmaz

Mersin’in Toroslar ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 98026. Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımız, sokaklarına asfalt yapılmamasından şikâyetçiydi. Biz de gazetemizin 18 Ocak 2021 Pazartesi günkü nüshasında “Ekmek almaya çıkamıyoruz” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine Toroslar Belediyesi’nden açıklama geldi: “Son yazdığınız ‘Ekmek almaya çıkamıyoruz’ başlıklı yazıda bahsi geçen Mustafa Kemal Mahallesi 98026 Sokak’ta Toroslar Belediyesi tarafından eylül ayında sathi asfalt çalışması yapılmıştır. Sokaktaki kaldırım çalışmaları tamamlandığında sıcak asfalt serimi de tamamlanacaktır. Ayrıca Mustafa Kemal Mahallemizde devam eden çalışmalarımız nedeniyle hemşehrilerimizin memnuniyetlerini ilettiği açıklamalar ulusal ve yerel basında ‘Toroslar Belediyesine hizmet teşekkürü’ başlığıyla da yer almıştır. Yol bakım, onarım, düzenleme çalışmalarımız tüm mahallelerimizde program dâhilinde devam etmektedir. Merkez mahallemizdeki asfalt çalışmalarını büyük oranda bitirdik. Bir taraftan asfalt çalışmalarımızı yaparken, bir taraftan da elektrik, su, internet hatları için çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızın asfalt yama ve bakım çalışmalarını da tekrar yapıyoruz. Daha önce ‘Büyük vefasızlık’ olarak duyurduğunuz Rauf Denktaş Parkı’nın atıl olduğuna dair iddialara ise, kapı ve camlar kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılmış olup, tahrip olan yerler Belediyemizce onarılmış, oyun alanlarının bakımı ise düzenli olarak yapılmaktadır. Hatta geçtiğimiz hafta, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın aramızdan ayrılışının yıl dönümü dolayısıyla Rauf Denktaş Parkımızda Anma Programı düzenledik. Kırılan cam ve kapıları onarıp Türk ve KKTC Bayraklarıyla süsledik.” Haberlerimize kulak veren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz’a teşekkür ederiz.

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