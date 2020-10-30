Festivaller Şehri Antalya

Muratpaşa Belediyesi, 5’inci Kaleiçi Old Town Festivali’ni, ‘Kalbimizdesin Kaleiçi’ sloganıyla bu yıl, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nden online olarak gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nin hikâyesini dünyayla buluşturmak için 5 yıl önce başladığı yolculuğun salgında unutulmasına izin vermedi ve bu yıl festivali ‘Kalbimizdesin Kaleiçi’ sloganıyla online gerçekleştirdi. Festivale canlı bağlanan, psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un torunu sanatçı Jane McAdam Freud, “Bu festivali gerçekleştirmiş olmak çok muazzam bir fikir ve dünya kültürüne de önemli bir katkı. Eğer Sigmund Freud yaşıyor olsaydı, bununla gurur duyardı” dedi. Dar sokakları, geniş avlulara açılan konakları, begonvillere saklanmış pencereleriyle ziyaretçilerinin merak ve keşif duygularını tetikleyen, farklı rotalarda insanlık tarihinin izlerinin takip edildiği Kaleiçi’nin bitmeyen hikayesini dünyaya buluşturan festivalin online gecesine sınırlı sayıda davetli katıldı. Festival için, kültür merkezinin bahçesine Kaleiçi’nin anıtsal yapılarında Üç Kapılar’ın replikası yerleştirildi. Konuklar, HES kodu sorgulamasının ardından Üç Kapılar’dan geçerek festival alanına giriş yaptı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan gecenin açılış konuşmasını yapan Başkan Ümit Uysal, bu olağanüstü durumda dahi Kaleiçi Old Town Festivali’nin taşıdığı değerleri dünyayla paylaşmaya devam etmesi gerektiğinden hareketle, festivali yeni koşullara uygun olarak yapma kararı aldıklarını aktardı. Başkan Uysal, “Kaleiçi Old Town Festivali’nin kuvvetli değerleri var. Sıradan bir festival değil. Bir paylaşım, insanlık değerler festivali. Kuvvetli bir içeriği ve özü var” dedi.

8 şehre canlı bağlantı

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından Çekya’dan Pribor ve Prag 6, Hırvatistan’dan Lepoglava, İtalya’dan Gradara, KKTC’den Girne, Rusya’dan Rostov on Don, Slovakya’dan Levoca, Ukrayna’dan Liviv kentlerine canlı bağlantıyla festivale katıldı.

Konyaaltı hayvan yetiştiricilerinin yanında

Konyaaltı Belediyesi, ilçede sayıları 200’ü bulan ve toplamda 22 bin küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilere destek vermeyi sürdürüyor. Başkan Semih Esen, yaylalarda etkin yapılan hayvancılığı geliştirmek için projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Konyaaltı Belediyesi, ilçede yaşayan küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerini desteklemeye devam ediyor. Konyaaltı’nda daha önce köy statüsünde yer alan mahallelerdeki hayvan yetiştiricilerini ziyaret eden Başkan Esen ve ekibi, eksikleri ve talepleri tespit ettikten sonra icraata başladı. Göçerler olarak bilinen hayvan yetiştiricilerine yönelik bir dizi projeyi hayata geçiren Konyaaltı Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ücretsiz uyguladığı programlı aşı ve küpelerin ücretli hale getirilmesi üreticiye büyük bir yük olduğu tespitinin ardından Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında programlı aşı ve küpelerin ücretleri Konyaaltı Belediyesi tarafından karşılandı. Başkan Esen, destek amacıyla ücretlerin belediye tarafından karşılanmaya devam edeceğini ve yem kaybının azaltmak ve daha iyi beslenme sağlaması amacıyla 50 adet otomatik yemliği üreticiye dağıttıklarını kaydetti.

Gençlerin Başkan’dan bir isteği var!

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde Gökmeydan Mahallesi, Nilgin Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımızın bir isteği var: “Mahallemizde bulunan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Parkı’ndaki basketbol potalarından birinin altındaki taban maalesef ciddi derecede deforme olmuş durumda, spor yaparken sakatlanıyoruz. Basket potası kırık, tamir edilmesini istiyoruz.’’ Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanın gençleri kırmayacağından eminim.

Malatya’ya yakışmadı!

Malatya Battalgazi ilçesi, Kernek Mahallesi’nde yaşamakta olan okurlarımız mahallelerindeki kanalın içerisindeki pisliklerin temizlenmemesinden şikâyetçiler: “Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi, 1. Kanalboyu kanalındaki pislikler hem çevre kirliliği hem de göz kirliliği yaratıyor. Kış gelmeden, yağmurlar başlamadan su kanalının temizlenmesi istiyoruz.’’

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in vatandaşların bu şikâyetini en kısa sürede çözümleyeceğine eminim. Haberimizden sonra durumun değişip değişmeyeceğini bekleyip göreceğiz.

Projeler hayata geçiriliyor

Binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray, Belediye Başkanı Evren Dinçer’in hayata geçirdiği sosyal projelerle sosyal donatı alanlarına kavuşuyor. Selçuklu ve Osmanlı döneminde inşa edilmiş tarihi mekânlar ve köprüler restore edilerek tekrar eski ihtişamlı görünüme kavuşturuluyor. Başkan Dinçer, Anadolu medeniyeti içinde rol almış önemli şahsiyetlerin yaşam biçimlerini ve şehre kattıkları değeri de projelerine konu ediyor. Aksaray’da tarihi değerleri ortaya çıkarmak için çalışmalarına başlanan projelerin başında Bedir Muhtar Kabristanlığı içerisinde hayata geçecek olan Bedir Muhtar Camii ve Külliyesi projesi geliyor.

Çevreci bisikletler ödül getirdi

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir ve Proje Uygulama Yarışması” kapsamında Fethiye Belediyesi ‘Çevreci Bisikletler’ projesi ile ödül almaya hak kazandı. Çevreci bisikletler ile geri dönüşümde yepyeni bir uygulamaya giden Fethiye Belediyesi, güneş enerjisini kullanarak geri dönüştürülebilir atıkları çevreci bisikletler ile topluyordu. İlçedeki özellikle dar sokaklarda ve araç girmeyen bölgelerde hem ses hem de hava kirliliği yapmayan çevreci bisikletler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde cumhurbaşkanlığı külliyesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi yarışmasında ödül kazandı.

Ankara’da düzenlenen Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni’ne katılım sağlayan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, çevreci bisikletler projesi ile “Başarılı Proje Fikri” kategorisindeki başarısı ile 500 bin TL para ödülü aldı.

Bu taşlar kime ait!

İstanbul Avcılar G-604 Sokağı’nda oturmakta olan okurlarımız, “Mahallemizde bulunan bu taşlar, vatandaşlarımız, en çok da çocuklar için ciddi tehlike arz etmekte ve çevrenin görüntüsünü bozmaktadır. Uzun bir süredir burada yer alan taşların kaldırılmasını temenni ediyoruz. Bu taşlar kime ait bilmiyoruz’’ dediler. Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli haberimizden sonra bu taşları kaldırtacak mı? Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

BELEDİYEDEN YANIT VAR!

BAŞKAN AFİŞİ GÖRDÜ!

Sivas’ta esnaflık yapan okurlarımızın Belediye’nin karşısında asılan afişe tepkisi vardı. Biz de okurumuzun şikâyetini 26 Ekim 2020 Pazartesi günü “Esnaftan Başkan’a tepki!” başlıklı bir haberle duyurmuştuk. Haberimizden sonra afişi gören ve kaldırttıran Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’den yanıt geldi: ”Tarihi Kent Meydanı’nda uygulanan Meydan Cephe Düzenleme Projesi ile tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması hedeflenirken etrafındaki binaların da tarihi dokuya uygun hale getirilmesi planlanmıştır. Proje kapsamında meydanı çevreleyen binalar ve esnaflık faaliyeti yürütülen dükkân/ofislerin tabelaları da tek tip olarak düzenlenmiştir. Belediyemizce, tarihi dokuyu korumak ve görüntü kirliliği oluşturacak pankart, tabela ve reklam yazısı asılmasına kesinlikle müsaade edilmemektedir.” Duyarlılığından dolayı Başkan’a teşekkür ederiz.

‘Çalışmalar devam ediyor’

Sakarya, Erenler Mahallesi, 4032. Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımız sokakta biriken sulara tepkiliydi. Biz de okurumuzun şikâyetini 26 Ekim 2020 Pazartesi günü “Evden çıkamıyoruz!” başlıklı bir haberle duyurmuştuk. Haberimizden sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi: “Sakarya’nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi’nde altyapı yenileme ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bahse konu olan 4032 numaralı sokakta da altyapı çalışmaları programda yer almaktadır. Bölgede kademeli bir şekilde süren çalışmalar en kısa zamanda Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri tarafından tamamlanacaktır.’’ Duyarlılığından dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve ekibine teşekkür ederiz.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

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