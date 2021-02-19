Hatay Belediyesi’nden üreticiye destek

Hayata geçirdiği tarımsal ve kırsal kalkınma atılımlarıyla üreticiye destek olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, çiçek üreticilerine destek oldu. Lütfü Savaş, Hatay’da bin bir emek sonucu yetişen ve ferahlatıcı kokusu tüm şehri saran güzelliğin sembolü nergis çiçeklerini şehrin farklı noktalarında 14 Şubat Sevgililer günü sebebiyle hemşehrilerine hediye etti. Savaş, özellikle pandemi sürecinde ekonomik olarak zor zamanlar geçiren Hataylı esnaf ve üreticiye destek olmak için Antakya’da yetişen nergisleri alarak şehrin farklı ilçelerinde dağıtımını sağladı.

‘EXPO lokomotif görevi üstlenecek’

Hatay’ın yaklaşık üç yıldır hummalı bir çalışma içinde olduğunu açıklayan Savaş, “Bu hummalı çalışmada esnafımıza, üreticimize ve ticaret yapan insanımıza katkı sağlamak istiyoruz. Kırsal kalkınma planımızı yaptık. Bu plan içerisinde fidancılık, çiçekçilik ve tıbbi aromatik bitkiler üzerinde çalışıyoruz. Çiçeklerin yetiştirilmesi, toplanması ve pazarlanması noktasında insanlarımıza destek olacağız. Buradaki nergislerin toplanması bu anlamda ilk olsun istedik. Hatay Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma master planı var ve tüm olgulara Expo’da yer vereceğiz” diyerek Expo’nun Hatay’ın kalkınmasında lokomotif görev üstleneceğini belirtti.

Çiçekleri eşiyle birlikte topladı

Hafta içinde Antakya Karlısu Mahallesi’nde nergislerin üretildiği tarlaları ziyaret eden ve üreticiyle buluşan Savaş, burada yetişen nergisleri eşi Nazan Savaş ile birlikte topladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak çiçekleri satın aldıklarını açıklayan Savaş, “Kendi tarlamızda yetiştirdiğimiz nergisleri sevdiklerimize verelim istedik. Bu çiçekler bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı. Başkan Savaş, “Her insanın bir sevme ve kucaklama şekli var, Hatay gibi doğal, çiçeklerle sevginizi gösterin” dedi.

Engelli kediyi makamında ağırladı

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, ‘17 Şubat Dünya Kediler Günü’ dolayısıyla, bir gözü engelli, diğer gözü de çok az görebilen “Zilli” adlı kediyi makamında ağırladı, elleriyle besleyip bir süre sevdi.

Hayvanseverlerin de eşlik ettiği buluşmada, makamında kendisini ziyaret eden Zilli adlı kediyi bir süre seven ve kendi elleriyle mama ve su vererek besleyen Başkan Gültak, kendisinin de bir kedi hayranı olduğunu ifade ederek, “Benim de evimde ‘Gece’ ismini verdiğimi kedim var. Akdeniz’de sokakta yaşayan hayvanlarımız için her türlü çalışmayı ekiplerimizle birlikte yapıyoruz. Onlara iyi bakmamız, korumamız gerekiyor” dedi.

Sözlerini, “Bugün de Zilli’yi bu makamda ağırladık. Şu anda ıslak mamasını yiyor, keyfi de gayet yerinde” diyerek sürdüren Başkan Gültak, “Akdeniz ilçe sınırları genelinde, sokak hayvanlarının barınabilmesi için birçok yuva yaptıklarını ve düzenli olarak da yem ve sularının verildiğini kaydederek, “Sokak hayvanları için ekiplerimiz çok yoğun çalışıyorlar. Başta Zilli ve Gece olmak üzere tüm kedilerin ‘Dünya Kediler Günü’ kutlu olsun. Sokak hayvanlarımıza hep birlikte sahip çıkalım ve sevelim. Onlar bizim bu dünyadaki en güzel dostlarımız” ifadelerini kullandı. Ziyarette gönüllüler de Zilli adlı görme engelli kedi için birer kova mama hediye etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kandilde helva dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili’nde 17 ilçede 29 farklı noktada yüz binlerce Aydınlıya helva dağıttı. Vatandaşların kandilini kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Mübarek üç ayın tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar Regaip Kandili nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın’ın tüm ilçelerinde merkezi noktalarda kurulan stantlarda dağıtılan helvadan alıp Başkan Çerçioğlu’na kandile verilen değer nedeniyle teşekkür etti. Başkan Çerçeoğlu ise tüm vatandaşların Regaip Kandili’ ni kutladı.

İlk kazma vuruldu!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı, Yeniköy ve Akçapınar mahallelerine yapılacak olan 30 milyon liralık altyapı çalışmalarına ilk kazma MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay’ın katılımıyla vuruldu. Üç mahalleyi kapsayan projenin vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Aslay, çalışmalar tamamlandığında mahallelerin modern bir görünüm kazanacağını söyledi. Urganlı, Yeniköy ve Akçapınar mahallelerine toplamda 61 kilometrelik altyapı çalışmalarının yapılacağını belirten Genel Müdür Aslay, “Üç mahallemize toplamda 31 kilometre içme suyu, 30 kilometre kanalizasyon hattı, 600 tonluk 1 adet içme suyu deposu ve yaklaşık 250 bin metrekare parke taşı çalışması ile tüm cadde ve sokakların üstyapısını tamamlayacağız. 30 milyon liralık bir bedelle yapacağımız bu çalışmalar sonunda mahallemizi hem sağlıklı bir altyapıya kavuşturacağız hem de yenilenmiş bir üstyapıya kavuşturacağız. Altyapı çalışmaları, kazılmadan yapılacak çalışmalar değil. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Kanalizasyon ve içme suyu hattının yenilenmesi ve değişmesi için kazılması gerekiyor. Kazılırken de tabii ki toz toprak ve çamurla karşılaşacağız. Bu nedenle, muhtarımızdan ve vatandaşlarımızdan çalışmalar boyunca fedakârlık bekliyoruz” diye konuştu.

Fidanlar toprakla buluşuyor

Karataş’ta 50 bin ağacın toprakla buluşturulması çalışması kapsamında Karataş Belediyesi’nce vatandaşlara ücretsiz zeytin ağaçları dağıtıldı. 2019 ve 2020 yılları içerisinde yaklaşık 20 bin ağacın Karataş’ta toprakla buluşturulmasını sağlayan Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, “5 yıllık görev süremiz sonunda en az 50 bin fidanın Karataş’ta toprakla buluşturulmasını sağlayacağız” dedi.

Toroslar’da anlamlı seminer

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şartı’nı imzalayarak önemli bir adım atan Toroslar Belediyesi, bu konudaki farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bünyesindeki Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi’nin alanında uzman psikologları tarafından “Flört Şiddeti” semineri düzenlenerek, “Şiddet varsa, sevgi yoktur” mesajı verildi. Toplum sağlığının korunmasının ön planda tutulduğu seminerle, bireylerin bu yönde farkındalık kazanması amaçlandı. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi Psikoloğu Esra Gün tarafından verilen seminerde, flört şiddetinin ne olduğu, nedenleri, şiddet döngüsü ve sürecinin nasıl ilerlediği konuları ele alındı. Psikolog Gün, sinevizyon eşliğinde yaptığı sunumunda şiddetin herkesin aklına geldiği gibi sadece zarar verme eylemi olmadığına dikkat çekerek, “Evli, bekâr, partneri olan ya da olmayan herkese flört şiddetinden bahsedebiliriz. Bu eğitim semineriyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Flört şiddetini, psikolojik sözel, sanal, cinsel, ısrarcı takip ve fiziksel olarak ayırabiliriz. Yapılan araştırmalara göre flört şiddetinin en yoğun yaşandığı dönemin 16-24 yaş aralığı olduğu belirtiliyor” diye konuştu.

‘Şiddetin her türlüsüne karşıyız’

İnsan odaklı yönetim anlayışıyla çalıştıklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise “Tek temennimiz, bu güzel ilçemizde hep birlikte huzur ve refah içerisinde yaşamak” dedi.

BAŞKAN KOCAİSPİR SABAH 6’DA İŞÇİLERE SÜRPRİZ YAPTI

Gün doğmadan mesaiye başlayıp gece yarılarına kadar ilçe genelinde yoğun bir çalışma yapan işçileri belediye şantiyesinde ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Makine İkmal, Fen İşleri, Temizlik ve Park Bahçeler ekipleri ile kahvaltı yaptı.

Sıcak çorba ve çay ikramının yapıldığı buluşmada işçilerle sohbet eden Başkan Kocaispir, “Mesai arkadaşlarımızla birlikte el ele gönül gönüle Yüreğirli hemşehrilerimize mahcup olmamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. İşçi kardeşlerimiz hizmet üretirken sıkıntı yaşamasın diye tüm tedbirlerimizi alıyoruz.” dedi.

Şantiyede birimleri tek tek gezen ve işçilerle yakından ilgilenen Başkan Kocaispir, dile getirilen konuları not alarak gereken işlemlerin yapılacağı sözünü verdi.

Başkan Kocaispir, işçileri daha sonra mesailerine uğurladı.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

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