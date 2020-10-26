Hataylı gençler çok şanslı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, son zamanlarda çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Hayata geçirdiği ve geçirmek istediği projelerde genç beyinlerin fikirlerine önem verdiğini sıklıkla ifade eden Başkan Savaş, Türkiye’nin genç nüfusuna çok güvendiğini ve Cumhuriyet değerlerinin onların çalışkanlığıyla daima yükseleceğini belirtiyor. ‘Z Kuşağı’ olarak adlandırılan gençlerle olan ilişkisinin içtenlik ve sevgi üzerine kurulduğunu paylaşan Başkan Savaş, “Z Kuşağı diye belirttiğimiz gençlerle candan bir ilişkimiz var. Onları dinliyor ve onlara güveniyorum. Fikirlerine önem veriyorum. Çünkü o taze beyinler fikirlerine değer verildiğini bilmek istiyor. Birçoğunun eşsiz fikri var. Onların fikri bize ilham veriyor. Bu yüzden onlarla çok sık vakit geçiriyorum” diyerek YouTube kanalındaki Genç Kafası videoları hakkında da görüşlerini mutlulukla ifade ediyor.

Takipçi ve abone sayısı artıyor

YouTube platformundaki Başkan Lütfü Savaş kanalının abonelerinin büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğunu da söyleyen Lütfü Savaş, “Bu kanalı gençlere siyasetçilerin soğuk ya da mesafeli kimseler olmadığını göstermek için açtık. Kanalımızın takipçi ve abone sayısı her yüklenen video sonrası artış gösteriyor. Şu anda kanalımızın 10 binden fazla abonesi var. Bunların büyük çoğunluğunu da gençlerimiz oluşturuyor. Onlarla Genç Kafası diye videolar çekiyoruz. Bazen oğlum Alperen de videolarda yer alıyor. Ne de olsa oğlum da Z Kuşağı. Gençlerle tarlada da buluşup sohbet ediyorum, Zoom üzerinden de toplantı yapıyorum. Dediğim gibi, ben gençlerimize güveniyor ve inanıyorum. Çünkü ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bütün ümidini gençlikte görmüştür” diyor.

Hatay’ın lokomotifi gençler

23 Nisan-29 Ekim 2021 tarihleri arasında Hatay’ın ev sahipliği yapacağı Expo’ya da değinmeden geçmiyor Başkan Savaş. Expo’nun şehrin turizm ve ticaretine büyük katkı sağlayacağını her fırsatta dile getirip, “Biz Expo’yu belirtilen tarihte yapmayı planlıyoruz. Ancak pandemi sebebiyle bir değişiklik olur mu bilemem. Hazırlıklarımızı ilk günkü heyecanla yapmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de yine gençlerimize güveniyoruz. Expo’nun organizasyonunda ve tanıtımında en büyük görev yine gençlerimize düşüyor” diyerek gençleri bu büyük organizasyonda yer almaya davet ediyor.

Evden çıkamıyoruz!

Sakarya, Erenler Mahallesi, 4032. Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımızın sokakta biriken sulara tepkisi var. “Evden çıkamıyoruz” diyen okurlarımız Belediye Başkan’ına şöyle seslendiler: “Ne zaman yağmur yağsa evimizden dışarıya çıkamıyoruz. Sokağımızda yağmur suyu gideri olmadığından sürekli su basıyor. Markete ekmek almaya gitmek için size resmini attığım suların içinden geçmek zorunda kalıyoruz. Yetkililerin bir an önce sesimizi duymasını bir ve bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz.” Okurlarımızın bu şikâyetinden sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç nasıl bir açıklama yapacak, bekleyip göreceğiz…

BELEDİYEDEN YANIT VAR!

Teşekkürler Başkan İmamoğlu

İstanbul Zeytinburnu’nda yaşamakta olan okurlarımız İstanbul Zeytinburnu Çırpıcı Şehir Parkı’nda spor yapmak için bisikletleriyle her gün parka geldiklerini ama bisiklet yollarının çok atıl durumda olduğundan şikâyetçiydi. Biz de okurlarımızın şikâyetlerini sayfalarımıza taşımıştık. Haberimizden sonra açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Çırpıcı Şehir Parkı’nda toplam 1200 metre uzunluğunda ve 3.5 metre genişliğinde bisiklet ve yürüyüş yolu bulunmaktadır. Bu yolun yaklaşık 100 metrekaresinde bozulma tespit edilmiştir. Bu amaçla alandaki tadilat çalışmaları hızlıca başlamıştır.” İBB yetkilileri habere konu olan alanın dışında Çırpıcı Şehir Parkı’nın içerisinde bozulan tüm bisiklet ve yürüyüş alanlarında gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alarak gece gündüz çalışma başlatmasından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine teşekkür ederiz.

2021 yatırım planında

Adana Sarıçam, Sofudede Mahallesi, Dilek Atlığ Caddesi, 2733 Sokak’ta yaşayan okurlarımız evlerinin önlerinin kışın ve yağmurlu zamanlarda çamurdan geçilmediğinden yakınıyorlardı. Biz de okurumuzun şikâyetini 15 Ekim 2020 Perşembe günü “Asfalt istiyoruz!” başlıklı bir haberle duyurmuştuk. Haberimizden sonra Adana Sarıçam Belediyesi, “2733 Sokak 50-100 metre uzunluğunda bir yol. Tarafımızdan zemin hazırlığı yapıldı, ancak yolun yağmur suyu hattı, aydınlatma direkleri, doğal gaz, fiberoptik ve altyapı çalışmaları bitmediği için bu yılın programına alınmamış. 2021 yatırım programımızda yapılacak yerler arasındadır. Ekiplerimiz yolun mıcırlarını dökmüş olup günlük sulama işlemlerini yapmaktadır” açıklamasını yaptı. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın vatandaşların bu talebine hızlıca müdahale ettiği için duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz.

Osmangazi’ye anlamlı ödül

Osmangazi Belediyesi, Türkiye’nin gurur kaynağı eseri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda ‘Sağlıklı Şehir Planlaması Ödülü’ne layık görüldü. Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen ve 35 üye belediyenin toplam 102 projeyle başvuru yaptığı Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu. Osmangazi Belediyesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğini taşıyan ve açıldığı günden bu yana ziyaretçi rekorları kıran eseri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile ‘Sağlıklı Şehir Planlaması Ödülü’nün sahibi oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İzmir’de Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine katılarak ödülü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan teslim aldı. Başkan Dündar, şu ana kadar toplam 7 ödüle layık görülen Fetih Müzesi’nin ulusal ve uluslararası alanda daha birçok ödülün daha sahibi olacağına inandığını söyledi.

Esnaf tepkili!

Sivas’ta esnaflık yapan okurlarımızın tepkisi var. “Bizim gördüğümüzü Hilmi Başkan görmüyor mu?” diyen okurlarımız, tepkilerini şöyle dile getirdiler: “Sivas Belediyesi tarihi kent meydanındaki binaların dış cephelerini düzenledi. Yapılan çalışmalarla 1000 yıllık eserlerin etrafı daha bir güzelleşti. Çalışmalar geçen yıl bitti. Binaların dış cepheleri tarihi eserlerle aynı görünürlüğe kavuştu. Gözü yoran karmakarışık tabelalar ortadan kalktı. Ancak ne olduysa bir binaya asılan bir pankart dikkatleri çekmeye başladı. Bütün Sivas’ın gördüğü o pankartı Başkan göremiyor mu? Hâlbuki bina tam da Sivas Belediye Başkanlığı binasının makam odasından camdan bakınca da görülecek şekilde ortada duruyor.” Haberimizden sonra Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin nasıl bir açıklama yapacak, bekleyip göreceğiz.

Başkan nöbetçi kitaphanede

İnegöl Belediyesi’nin gençlerin daha rahat ders çalışması, kitap okuması ve geleceğe hazırlanması adına hizmete açtığı Nöbetçi Kitaphane yoğun ilgi sürüyor. Cuma Mahallesi, Ali Hatipoğlu Sokak’ta hizmet veren ve içerisinde ders çalışma alanları, kitap okuma alanları ile Eğitim Teknoloji ve Etüt Merkezi’nin yer aldığı Nöbetçi Kitaphane, pandemi sürecinde belirli kontenjanlarla hizmet verse de öğrenciler bu güvenli ortamdan faydalanmaya devam ediyor. Verimli çalışma ortamı ve pandemiye yönelik tedbirleriyle güven veren merkezi, Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret etti. Sabah 09.00’da yapılan ziyarette, öğrencilere çorba ikramları da yapıldı.

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