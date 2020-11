Hem doğayı koruyor hem de enerji üretiyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen, 50 bin hanenin yıllık enerjisini karşılayan elektrik üretim tesisi 11 ayda 12 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınımını engelledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda metan gazını enerjiye çevirecek üretim tesisi geçen yıl faaliyete başladı. Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda atmosfere yayılan metan gazını elektriğe çevirmek için hazırlanan tesise iki motor takviyesi daha yapılarak 5.6 MW olan kurulu güç 8.4 MW’ye ulaştırıldı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda büyük bir adım olan çevreci tesiste, 400 bin ton çöp işlenerek 50 bin haneye enerji olarak veriliyor. 2021 yılında üretimin daha da artırılmasının hedeflendiği tesis sayesinde, 2020 yılının başından bu yana 12 milyon metreküp metan gazının salınımı engellendi.

Hizmete başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en önemli çevre projelerinden birine daha imza attı. Altıeylül ilçesi, Gökköy Mahallesi’nde bulunan ve ilçelerin katı atıklarının işlendiği Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda atıklardan enerji üretecek tesis tam zamanlı üretime geçti. 2021 yılından itibaren Balıkesir’de çöpten elektrik üretiminin başlaması hedeflenirken ekiplerin hızlı çalışması sayesinde tesiste tam zamanlı elektrik üretimine başlandı. Tesiste, yıllık ortalama 400 bin ton çöp işlenerek 18 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanırken, tesisin tam zamanlı üretime geçmesi sayesinde 50 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanmaya başladı.

Örnek projeler arasında

Hem Balıkesir’e hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan tesisin tam zamanlı çalışması sayesinde Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda atmosfere yayılan gazlar da enerjiye dönüştürülmüş oldu. Açığa çıkan 12 milyon m3 metan gazının hem doğayı kirletmesi engelledi hem de enerjiye dönüştürülerek ülke ekonomisine de katkı sağlandı.

Çöp ekonomik bir değere dönüştü

Türkiye’ye örnek olan tesis ile ilgili açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Çöpü sorun olmaktan çıkarıp ekonomik ve ekolojik bir değere dönüştüren tesis sayesinde kirletici gazların salınımı önemli ölçüde azaltıldı. Doğaya, toprağa ve insana saygılı çevreci yatırımlarımız bundan sonra da artarak devam edecek” dedi.

İLK DEFA KENDİ ÇİÇEĞİNİ ÜRETİYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, asfalt, beton ve kilitli parke taşının yanı sıra artık ilk kez çiçeğini de kendisi üretiyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde Akçakale ilçesinde hizmet veren Büyükşehir Akçakale Fidanlığı’nda bu yıl ilk kez gerçekleştirilen üretimde yetiştirilmesi kararlaştırılan “hercai menekşe” çiçek çeşidinden ilk aşamada 400 bin adet üretim hedefleniyor. 20 gündür başlayan üretim çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Millet Bahçesi açılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaman’da hayata geçirilen yeni yaşam alanı 6 Kasım Cuma günü saat 16.00’da açılıyor. 19 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen Karaman Engelsiz Millet Bahçesi’ni hizmete sunacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimiz ve bölgenin sosyal yaşantısına yeni bir alternatif sunacak projemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm hemşehrilerimizi mutluluğumuza ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

ÇİFTÇİLERE TARIM PARKI

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl hayata geçirdiği Tarım Makineleri Parkı, çiftçilerden yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Tarım Makineleri Parkı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in “Erzurum’da ekilmemiş bir tek dönüm tarım arazisi kalmayacak” şiarıyla kısa zamanda bölge çiftçisine tarımsal ürünlerin ekim ve toplanmasında büyük katkı sağladı. Silaj makinelerinden taşıma römorklarına, ekim makinelerinden taş toplama makinelerine, pancar posası paketleme makinesinden sıvı ve katı gübre dağıtma tankerlerine varıncaya kadar birbirinden farklı amaçlarla kullanılan zirai alet ve tarım makineleri çiftçiye umut ışığı oldu. Bu yıl 474 çiftçi söz konusu imkândan yararlandı. Makine parkından yararlanan çiftçiler, “Başkanımız Mehmet Sekmen’e çok teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediyemizin Tarım Makineleri Parkı’nda geçen yıl olduğu gibi bu sene de fazlasıyla yararlandık. Arazilerimizdeki ürünlerin toplanmasından paketleme makinelerine, silaj makinesinden taş toplama makinesine varıncaya kadar birçok zirai aletten yararlandık. Bu güzel hizmetten ötürü Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

‘Mağdur edildik’

Kadıköy’de yaşamakta olan okurlarımız, “14C Kadıköy Devlet Hastanesi otobüsünün güzergâhı, hiçbir neden yokken, 20 gün önce üç durak için değiştirilmiştir. Biz yaşlı kişiler mağdur edildik. Bu otobüs Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden, GATA’dan ve aynı zamanda Üsküdar Devlet Hastanesi’nden geçiyordu. Bu yüzden çok mağduruz” dedi. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) yetkilileri okurlarımızın şikâyetiyle ilgili nasıl bir açıklama yapacak, bekleyip göreceğiz.

Yıldırım’a yeni bereket kapıları

Yıldırım’ın ekonomisini güçlendirmek adına esnafın ve iş sahibi olmak isteyen vatandaşların yanında yer alan projeler üreten Yıldırım Belediyesi, 2020 yılının ilk 10 ayında 803 yeni iş yerine çalışma ruhsatı verdi. İlçede açılan her yeni iş yerinin Yıldırımlılara hem yeni bir umut hem de çalışanlar için yeni birer ekmek kapısı ve istihdam anlamına geldiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehrimizi genciyle, yaşlısıyla, işçisiyle esnafıyla, kısacası tüm unsurlarıyla bir bütün olarak ele alıyoruz. Yıldırım’ın ve Bursa’nın ekonomik yaşamdaki gelişmişliği şehrimizde yaşayan hemşehrilerimizle birlikte Anadolu’dan ilçemize yeni umutlarla gelen vatandaşlarımıza da vesile oluyor. Bu minvalde, bölgemizde açılan iş yerleri, büyümenin, gelişmenin ve ticaret hacminin bir ifadesidir. Yeni açılan her bir iş yeri, ekonomimizin can damarı esnafımız ve girişimcilerimiz için yeni umutlar, iş sahibi olan hemşehrilerimiz için yeni ekmek ve bereket kapılarıdır” dedi.

‘Çocuklarımız afacanlıklarını kodlamada gösterecekler’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, okul öncesi (4-6 yaş) çocukların problem çözme, algılama, analiz etme, el becerilerini kullanma ve kendilerini ifade etmeye yönelik atölye çalışmalarına destek vermek için çalıştıklarını dile getirdi. Kocaeli Bilim Merkezi’nde sekizer öğrencinin katılım sağlayacağı bir ya da iki saatlik uygulamalı çalışmalardan oluşacak Afacanlar Atölyesi’nden bahseden Başkan Büyükakın, “Meraklı Afacanlar Atölyesi projesini hayata geçirdiğimiz dersliklerde çocuklarımıza için özel masalar, sandalyeler, dolaplar, kitaplık ve bilimsel materyaller yer alacaktır. Çocuklarımızın gelişimini ve geleceğe donanımlı hazırlanması için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. İnanıyorum ki çocuklarımız afacanlıklarını kodlama gösterecekler” dedi.

‘GEREKLİ KONTROLLER YAPILDI’

İstanbul’un Maltepe ilçesi, Başıbüyük Mahallesi’nde bulunan Süreyyapaşa Hastanesi’nde çalışan okurlarımız, otobüs durağında aydınlatma olmamasından şikâyetçiydi. Biz de bu sorunu gazetemizin 02 Kasım 2020 Pazartesi günkü nüshasında “Durakta aydınlatma yok” başlıklı haberimizle duyurmuştuk. Haberimiz üzerine, Anadolu yakası elektrik dağıtım şirketi Ayedaş, habere konu durağın yakınındaki iki aydınlatma direğinde gerekli kontrollerini yaparak sorunu ortadan kaldırdı. Sorunu hızlı bir şekilde çözen Ayedaş’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz.

