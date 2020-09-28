İBB’den İSPARK açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden, İSPARK’ın yol üstü park yerlerini işletmelere kiraya verdiğini duyurduğumuz haberimize yanıt geldi: “Bazı işletmelere söz konusu alanları kendileri kullanmak şartıyla kısmi abonelik verilmektedir. Ancak yasak olmasına rağmen bu alanları kilitli demir veya duba ile kapattığı tespit edilen işletmelerin abonelikleri tek taraflı feshedilmektedir”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden İSPARK’ın, İstanbul’un cadde ve sokaklarındaki yol üstü park yerlerini işletmelere kiraya verdiğini gazetemizin 24 Eylül 2020 Perşembe günkü nüshasında “İSPARK’tan tepki çeken uygulama” başlıklı haberimizle duyurmuştuk. Haberimizden sonra İBB’den açıklama geldi. İBB basın danışmanlığından yapılan açıklamayı olduğu gibi yayımlıyoruz:

“Sayın Milliyet gazetesi yazarı Eren Aka, 24 Eylül Perşembe günkü köşenizde ‘İSPARK’tan tepki çeken uygulama’ başlığıyla yayınlanan yazınıza ilişkin aşağıdaki hususları paylaşmak isteriz. Öncelikle belirtmek isteriz ki, İSPARK’ın yol üstü otoparklarında, bazı işletmelere kısmi olarak abonelik vermesi, yeni bir uygulama değildir. İSPARK, kurulduğu 2005 yılından bu yana; bankalar, oteller, restoran, kafe ve özel statülü işletmeler gibi bazı iş yerlerine, müşterilerinin ya da kendilerinin kullanması şartıyla, ücreti karşılığında kısmi abonelikler vermektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi uyarınca İstanbul il sınırları içerisinde: “… durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek…” yetkileri münhasıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aittir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yine aynı kanunun 26. Maddesine dayanarak, bu yetkisini iştirak şirketlerinden İSPARK (İstanbul Otopark AŞ) eliyle kullanmaktadır. Anılan aboneliklerle oluşan hukuki durum, bir kira akdi değil; farklı ve sosyal bir otopark işletme sistemidir. Kısmi abonelik olarak adlandırılan bu sistemde otopark alanları, iş yerlerinin ihtiyacı kadar, sadece müşterilerine ve kendi araçlarına ücretsiz kullandırmak şartıyla verilmektedir. Bu sistem sayesinde ayrıca, İstanbul halkına ait olan park yerleri herhangi bir işletme ve personel gideri olmaksızın değerlendirilmektedir. Aboneliği oluşturan iş yeri, bu alanları müşterilerine ücretsiz olarak kullandırılmaktadır.

Öte yandan şunu da ifade etmek isteriz; kısmi abonelik sistemine dahil edilen otopark alanlarında, abonelerin burayı herhangi bir kilitli demir duba ile bölmeleri-çevirmeleri ya da yere sabitlemeleri yasaktır. Bu tür uygulamaların tespiti halinde ilgili işyeri uyarılarak, bu tip malzemeler sökülmekte, abone tarafından ihlalde ısrar edilmesi halinde ise abone ile yapılan sözleşme tek taraflı feshedilmektedir. Ancak bazı alanlarda sadece taşınabilir plastik duba (huni) koyulması konusunda istisnai bir durum yaşanmaktadır. Bölgenin yoğunluğu itibariyle abonelik verilen yerlerde mesai saati dışında da parklanma yapıldığından dolayı ilgili işletmeler önceden abonelikleri bulunan yerlerini plastik duba ile belirlemektedirler.”

Hizmet isteyen vatandaşa ‘Blok’

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar tarafından sadece hizmet istediği için sosyal medyada engellendiğini iddia eden, Ankara’da yaşayan okurumuz Yasin Ateş, bizlere ulaştı ve şunları anlattı;

“Burası Ankara ili Yenimahalle ilçesi Yenibatı Mahallesi Sezai Karakoç Caddesi. En son bu cadde üzerinde 18.09.2020 tarihinde yaşanan kaza olayına ilişkin fotoğrafları paylaştım sizinle. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ve Yenimahalle Belediyesi’ne defalarca caddeyle ve çevresiyle ilgili sıkıntılarımı ilettim, çare olmadı. Sosyal medyadan yazdım; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ve Yenimahalle Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından beni engellediler. Hiçbir şekilde hakaret etmedim, kötü bir şey yazmadım, sadece sesimizi duyurmak istedim, yine de çare olmadı. Milliyet gazetesini okurken sizin haberlerinizi gördüm, belki sesimizi ilgililere sizin aracılığınızla duyurabiliriz diye sizinle iletişime geçtim. İstediklerimiz şunlar: Belediyelerin asli görevlerinden olan asfalt, kaldırım, refüj, park-yeşil alan, sosyal-kültürel tesisler, kasis, trafik lambası vb. Örneğin akşamları ve geceleri cadde üzerinde aydınlatma olmadığı için çok karanlık ve ıssız. Bu da hem güvenlik tehlikesi hem de kaza yaşanmasına sebebiyet verebiliyor. Başkent EDAŞ’a cadde üzerine aydınlatma talebimi ilettiğimde, caddeye belediye tarafından önce refüj ve kaldırım yapılması gerektiği, sonra kendilerinin aydınlatma işlemini yapabileceklerini söylediler. Ayrıca caddenin Batıkent Bulvarı (Veysel Karani Bulvarı) bağlantısında kesinlikle trafik lambası şart, sabahları araçla ya da yaya karşıdan karşıya geçmek neredeyse imkânsız. Ankara Büyükşehir Belediyesi kış gelmeden buralarda yapması gereken hizmetleri yapar ve burada yaşayan bizler de mutlu, sağlıklı, huzurlu ve yaşanılır bir mahallede belediye hizmetlerinden yararlandığımızı hissederek yaşantımıza devam ederiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, okurumuzun sesine kulak verecek mi? Bekleyip göreceğiz.

Arabadan in, bisiklete bin

Avrupa hareketlilik haftası kapsamında “Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Bahçelievler Belediyesi’nce yaptırılan bisiklet yolunun ilk etabı açıldı. Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bisiklet yollarını yapmaktaki amacımız, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve mahalle içerisinde trafik yükünü azaltarak erişilebilirliği artırmak ve çocuklarımızın güvenle bisiklet kullanabilmeleri sağlamaktır” dedi. Tamamı 4360 metreden oluşan projenin Talatpaşa Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan gidiş-geliş 1160 metrelik ilk etabı vatandaşların kullanımına sunuldu. Etkinlikte, 3200 metrelik ikinci bisiklet yolu etabının yapım startı verilerek, ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilecek bisiklet park alanları da tanıtıldı. Bisiklet tamir ve bakım standı ve bisiklet aksesuar standının yer aldığı açılışta bisiklet akrobasi gösterisi yapıldı. Bisiklet tutkunları açılışın ardından, araç trafiğine kapatılan Talatpaşa Caddesi üzerinde doyasıya pedal çevirdi. Etkinlikte ayrıca, bisiklet yolunun açılışı sebebiyle belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çekilişle belirlenen kişilere Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır tarafından bisikletler hediye edildi.

Beşiktaş Belediyesi’nden eğitim seferberliği

Beşiktaş Belediyesi, pandemi süreci boyunca hayata geçirdiği önemli projelere bir yenisini daha ekleyerek ‘Askıda Cihaz’ kampanyası başlattı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kampanyayla uzaktan eğitime önemli bir destek sunarken, bu süreçteki fırsat eşitsizliğini de ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, “Hiçbir çocuğumuzun yatağa aç, derse bilgisayarsız ve televizyonsuz girmeyeceği bir ülke amacıyla durmaksızın çalışıyoruz” dedi.

Belediyeden cevap var!

Teşekkürler Başkan Yılmaz

Bursa’nın Yıldırım ilçesinden yaşayan okurumuz Kemalettin Yılmaz, mahalledeki pislikten yakınıyordu. 24 Eylül 2020 Perşembe günkü nüshasında “Arabamla çöpleri taşıyorum” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimizden sonra açıklama yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “24/09/2020 tarihli gazetenizde yayımlanan ‘Arabamla çöpleri taşıyorum’ başlıklı okur şikâyeti Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce incelenmiştir. Öncelikle şahsınıza, bir hemşehrimizin yaşadığı sorunu sayfanıza taşıma nezaketi gösterdiğiniz, kıymetli hemşehrimize de mahallesi, sokağı ve yaşadığı bölge için gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemşehrimiz Kemalettin Yavuz’un şikâyetini dile getirdiği bölge, bebe ve çocuk konfeksiyonu alanında ülke ihracatımızın yaklaşık yüzde 75’ini karşılamaktadır. Her gün yurt içinden ve dışından yüzlerce iş insanını ağırlayan bölgemiz, sadece ilçemizin ve Bursa’mızın değil, Türkiye’mizin en önemli ticari merkezlerinden birisidir. Vatandaşımızın sizler aracılığıyla ulaştırdığı şikâyetinden sonra ekip arkadaşlarımız şikâyet sahibiyle irtibat kurarak sıkıntıları gidermesi konusunda görevlendirilmiş. Vatandaşımızla yapılan görüşme sonrasında gerekli bilgilendirme yapılmış, talebi doğrultusunda gerekli temizlik uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Çalışma arkadaşlarımız da hemşehrimizin tarafımızdan kaynaklanmayan mağduriyetinin giderilmesi adına adımları atması ve daha hassas olmaları konusunda gerekli talimatlar verilmiştir” dedi. Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a okurumuzun şikâyetine anında müdahale edip, sorunu çözdüğü için teşekkür ederiz.

‘Denetimler sıklaştırıldı’

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşamakta olan okurumuz Özgül Demirkaya, yaşadığı yerde toplu ulaşım araçlarının kalabalık olmasından yakınmıştı. Gazetemizin 24 Eylül 2020 Perşembe günkü nüshasında “Otobüs değil ‘Koronabüs’” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimizden sonra açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Koöid-19 salgınıyla etkin bir mücadele yürüttük. Biz, Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü günden bu yana vatandaşlarımızın sağlığı için bir dizi önlemi hayata geçirdik. Ulaşımla ilgili almış olduğumuz denetimleri daha da sıklaştırdık” dedi.

Gelirler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Ev kadınlarının aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla, kendilerinin hazırladığı el emeği ürünler ile organik ürünlerin satılacağı “Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Ekolojik Pazarı” törenle açıldı. Düzenlenen törene Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte Gönül Elleri Çarşısı’nın gönüllüleri katıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kurdele kesiminin ardından organik ürünleri tek tek gezerek satılacak ürünleri inceledi. Ekolojik pazarda satılacak ürünlerden elde edilecek gelirler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Ayrıca “Atıksız Yaşamdaki Rolümüz” sloganı ile plastik ürünlerden kurtulmak için tahta kaşık, doğal sabunlar, kimyasal kullanılmadan üretilen balmumu kremler ve kişisel bakım ürünleri de satışa sunulacak. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı yetkilileri tarafından Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı’ya üzerlerinde isimlerinin ilk harflerinin yazılı olduğu termos ve termos kılıfı hediye edildi.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

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