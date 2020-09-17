İnsan canı bu kadar ucuz mu?

Kocaeli’nden yazan okurumuz Enes K., kentlerindeki belediye otobüslerinin çok kalabalık oluşuna ve şoförlerin de duyarsız olduklarına dikkat çekerek, şunları belirtti: “10.09.2020 tarihinde saat 16.30 sularında evime dönmek için İzmit Devlet Hastanesi durağından 135 hat numaralı, Yuvam Akarca-Körfezkent güzergâhında çalışan otobüse bindim. Bindiğimde otobüs gerçekten pis ve aşırı derecede havasızdı. Otobüs Cumhuriyet Parkı’na geldiğinde duraktaki yolcular birbirini çiğneyerek otobüse yönelmeye başladı ve binmeye çalıştılar. Tüm koltuklar dolmasına ve otobüs yeterince kalabalık olmasına rağmen, şoför hâlâ yolcu alıyordu. Cumhurbaşkanı’nın talimatına rağmen böyle bir tavır sergileyen şoföre, duyabileceği bir ses tonuyla, ayakta yolcu almanın yasak olduğunu ve insanların sağlığıyla oynamaya hakkının olmadığını hatırlattım. Şoför ise bana sinirli bir şekilde baktı ve yolcu almaya devam etti. Bu durumdan rahatsız olarak, fazla yolcu almanın yasak olduğunu tekrar hatırlattığımda, yanımdaki bir yolcunun cevabı ise şöyleydi: ‘İş çıkışı yolcu almasın mı, ne yapsın, yolda mı kalsınlar?’ Bunun üzerine, otobüs seyir halindeyken fotoğraflar çektim. Bu durum diğer yolcuları da tetikledi, onlar da video ve fotoğraf çekmeye başladı. Sonra şoföre seslenerek, kendisini ihbar edeceğimi söyledim ve yine tepki vermedi. Ben de 155’i arayarak, durumu izah ettim. Aracın nerede olduğunu ve nereye gittiğini de belirttim. Sonra Acıbadem Hastanesi durağında sivil polis ekipleri otobüsü gördü. Fakat bırakın durdurmayı, şoför hâlâ yolcu aldığı halde uyarıda bile bulunmadılar. Yaklaşık 25 km boyunca öksüren ve bu duruma aldırış etmeyen maskesiz, maskesini düzgün takmayan insanlarla yolculuk etmek zorunda kaldım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehirde hemen hemen her billboard’a Türk filmi kahramanlarını asıp maske ve mesafeye dikkat çekmeye çalışırken, otobüslerin balık istifi gibi yolcu alması akıl alır gibi değil!” Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın bu araçlarda seyahat eden vatandaşların sağlığını nasıl oluyor da tehlikeye atabiliyorsunuz? İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu?

‘Pislikten geçilmiyor!’

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde yaşayan okurumuz, oturduğu mahalledeki pislikten yakınıyor. Okurumuzun şikâyeti özetle şöyle: “Yunus Emre Mahallesi 1383 Sokak, Mehmetçik İlkokulu’nun duvarının yanı çöp dolu. Her gün bu pisliği görerek ve bu pislikten çıkan kokuları koklayarak buradan geçiyoruz. Bizi bir yana bırakın, bu pislik ilkokulun duvarının dibinde, bu okula giren çıkan öğretmen ve öğrencilerin ne kadar sağlıksız bir ortamda olduğunu net olarak görebilirsiniz. Koronavirüs salgını başladığından bugüne kadar hemen hemen tüm belediyeler sokak ve caddeleri yıkarken bizim sokağın durumu bu şekilde. Bu pislikten dolayı neredeyse sokakta yürüyemez hale geldik. Bu sokaktaki bu pislikler toplandıktan sonra diğer sokakları yıkadıkları gibi belediye bizim sokağımızı yıkarsa bu kokuya maruz kalmadan rahatça sokağımızda yürüyebiliriz.”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un bu sokaktan kendisinin de yürüyerek geçmesini ve mahalle sakinlerin ne yaşadığını görmesini ve ivedilikle mahalle sakinlerinin sağlığı açısından gerekli temizliği yaptırmasını bekliyoruz. Bakalım başkan Dursun, haberimizden sonra vatandaşın şikâyetini çözecek mi? Bekleyip göreceğiz.

‘Kapı pencere açamaz haldeyiz!’

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan okurumuz Tamer Yağış, “İmbatlı Mahallesi 6086 Sokak’ta oturuyorum. Binamız yapılalı bir sene oldu. İnşaat halinde iken çöp konteynerleri buraya konmuş, tam bir senedir kaldırılması için uğraş veriyoruz. İlçe belediyesi ve büyükşehir belediyesini defalarca aradık, iletişim kurduk ama çözüm bulunamadı. Çöp kokusundan apartman sakinleri olarak kapı pencere açamaz durumdayız. Gazetede yazılarınızı okurken sorunumuzu sizinle de paylaşmak istedim. Milliyet gazetesi aracılığıyla inşallah sorunumuz çözüme kavuşur” dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Op. Dr. Cemil Tugay’ın vatandaşın bu şikâyetine duyarsız kalıp kalmayacağını bekleyip göreceğiz.

Ağrı hizmet bekliyor!

Ağrı’da yaşayan okurumuz, Ağrı Belediyesi’nin hizmetlerinin yetersizliğine göndermiş olduğu fotoğrafla dikkat çekiyor: ”Ağrı’nın sadece bir sokağı veya bir caddesi değil, Ağrı merkezin geneli böyle. Halk olarak şehirde ne yaptıysak sesimizi duyuramadık, ben de gazete okurken sizin sayfanızı gördüm ve sizinle temasa geçerek sesimizi duyurmak istedim. Zira artık canımıza tak etti. Biz halk olarak hizmetleri şehirde değil, sosyal medyada görüp duyup hayretler içinde izliyoruz. Bizler Ağrılı olarak sadece hakkımız olan hizmeti görmekten başka bir şey istemiyoruz.”

Arabada sinema keyfi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların güzel vakit geçirmesini sağlamak amacıyla başlatılan ‘Arabada Sinema’ etkinliği, ilçelerde devam ediyor. Son olarak Vakfıkebir’de gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe sakinleri arabalarının içerisinde film keyfi yaptı. Etkinlik kapsamında Vakfıkebir ilçesi sahilinde dev ekranlarda sinema sistemi kuruldu. Yaklaşık 150 aracın alındığı alanda, çevreye rahatsızlık verilmemesi için sinema filminin sesi, radyo frekansıyla araç içerisinden dinlendi. Sinema izlemek için alana gelenlere Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vahap Seçer’den örnek uygulama!

Televizyon sunucusu ve gazeteci Müge Anlı, Milliyet gazetesi aracılığıyla kadın şiddetine tepki gösterip kadınlara erkek şiddetinin son bulması için yerel yönetimlere görev düştüğünü belirterek, “kadınlara savunma sanatı dersi verilmesi” için belediye başkanlarına çağrıda bulunmuştu. Biz de gazetemizin 3 Eylül 2020 Perşembe günkü nüshasında “Kadınlara savunma dersi verilsin” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimizden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ve çocuklara karşılaşabilecekleri şiddet olaylarında fiziksel öz savunma geliştirebilmeleri amacıyla “Kişisel Savunma Eğitimi” vermeye başladı. Kadınlar ve çocuklar artık öğrendikleri savunma teknikleriyle trafikte, iş yerinde, evde veya sokakta kendini koruyabilecek ve karşılaştıkları zorbalıkların mağduriyetini yaşamayacak. Türkiye’de kadına yönelik şiddete duyarsız kalmayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e ve ekibine teşekkür ederiz.

Altyapı sorunu bir yılda çözüldü

Kartal’da aşırı yağışlı dönemlerde yaşanan su baskınlarına karşı kalıcı çözüme ulaşmak için düğmeye basan Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin yaklaşık 1 yıl önce başlattığı geniş çaplı altyapı çalışmaları tamamlandı. Söz konusu çalışmalar neticesinde kentin 25 yıllık kâbusu da sona ermiş oldu. Çalışmalar hakkında konuşan Başkan Gökhan Yüksel, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte koordineli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda Kartal’ın altyapısını yeniledik. Emeği geçen İSKİ çalışanlarına, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına, ekibime, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na bütün çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Rüsumat gemisinin anısı yaşatılacak

Kurtuluş Savaşı’nda hafızalardan silinmeyecek bir olayla tarih sayfalarında yerini alan, 1921 yılında Ordu sahilinde Yunan gemilerinden kurtulmak için batırılan ve ardından tekrar yüzdürülen Rüsumat No:4 gemisinin destanı gelecek kuşaklara aktarılacak. Rüsumat’ın batırılıp yeniden yüzdürülüşünün 100. yılında, Rüsumat Müze ve Anıt-Parkı Projesi ile Ordu kentinin ve tüm isimsiz kahramanların fedakârlıkları onurlandırılarak dayanışmanın, cesaretin, inancın ve direnmenin evrensel gücüne vurgu yapılacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in hassasiyet göstererek yaşatılması için çeşitli girişimlerde bulunduğu proje Altınordu ilçesi, Ayışığı Meydanı’nda hayata geçirilecek. Rüsumat No: 4 gemisinin maketinin yer alacağı projede amfi ve müze alanı ile peyzaj düzenlemeleri yer alacak.

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