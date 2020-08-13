Kordon boyu tehlike!

İzmir Alsancak’ta oturan okurumuz, “İzmir’in göz bebeği Alsancak Kordon’da hiçbir önlem alınmadan sahilde Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı arasındaki güzergahta nostaljik tramvay çalışmasına başlamış. Gerekliliği sorgulanacak bu ulaşım aracının altyapı çalışmaları sırasında belediyenin ağır iş makineleri ve hafriyat kamyonları, günlük binlerce kişinin yaya olarak yürüdüğü Kordon’da cirit atıyor. Çektiğim fotoğrafta da göreceğiniz gibi en çok da çocukların ilgisini çeken bu kazı alanına bir çocuk düşmeden ve yaralanmadan, hiçbir vatandaşın canı yanmadan önlem alınmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin alanı tamamıyla izole edip, güvenli bir hale getirmesini bekliyoruz” dedi. Haberimizden sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, halkın güvenliği için gerekli önlemleri alıp almayacağını bekleyip göreceğiz.

KADIN ÜRETİCİLERE MÜJDE

Silivri Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği “Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali” bu yıl pandemi gölgesinde gerçekleştirildi. 8’incisi planlanan festival organizasyonu pandemi nedeniyle yarışma ile sınırlı tutuldu. 32 bamya ve 18 kavun üreticisinin mahsullerini yarıştırdığı etkinliğe katılan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, dereceye giren kadın üreticilerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek bir de müjde verdi: “Tarımsal üretim yapmak isteyen kadın üreticilerimiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne başvursun. Selimpaşa’da belediyemize ait arazileri ücretsiz bir şekilde tahsis edelim. Yeter ki siz üretin. Çocuklarınıza, hane halkınıza katkınız olsun.”

Avşar’a hayırlı olsun ziyareti

Son Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’yle Didim Kaymakamlığı’na atanan Halil Avşar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Didim’e gelmeden önce Kahramanmaraş Vali Yardımcısı olarak görev yapan Avşar, “İlk mesai günümün Kurban Bayramı’na gelmesi sebebiyle ilçede tatile gelen, alışveriş yapan vatandaşlara ve çarşı esnafına ziyaretler yaparak koronavirüs salgını dolayısıyla dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundum” dedi. 5 yıl Adana Altın Koza Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan Avşar’a görevinde başarılar dilerim.

Taksilere koronavirüs denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilde faaliyet gösteren ‘T’ plakalı ticari taksi işletmecilerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Araçlarda temizlik ve hijyen kurallarına uyulması uyarısında bulunulan denetimlerde, araç sahiplerinin de belgeleri kontrol edildi. Sürücüler, araç içerisinde dezenfektan veya 80 derecelik kolonya bulundurulması ve araçların sık sık havalandırılması konusunda uyarıldı.

Belediyeden cevap var!

Teşekkürler Başkan Çağırıcı



İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesi’nde kimin açtığı belli olmayan çukur aylardır kapatılmıyordu. Büyükşehir Belediyesi’ne seslenerek, bir vatandaşımızın canı yanmadan yoldaki çukurun kapatılmasını istemiştik. Gazetemizin 10 Ağustos 2020 Pazartesi günkü nüshasında “Kazaya davetiye” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimizi gördükten sonra talimat vererek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan yoldaki çukurun kapatılmasını sağlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, “Habere konu olan çukur bizim ilçe sınırlarımızda. İlçemizde oturan veya oradan geçen herhangi bir vatandaşımızın canının yanması veya aracının zarara uğraması bize üzüntü verir” dedi.

Plajlar günlük temizleniyor

Ege’nin başlangıcı olarak bilinen antik dönemlerden bu yana birçok efsaneye konu olan, zeytin ağaçlarıyla kaplı, oksijen cenneti olarak bilinen Küçükkuyu’da plajlar günlük temizleniyor. Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, “Her sabah 07:00 itibariyle düzenli olarak sahil temizliği yapan mesai arkadaşlarıma ve bizi görüp temizlik için yardıma gelen vatandaşlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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