Lara halk plajında işgal büyüyor…

Antalya’da yaşayan okurumuz, Lara Halk Plajı’ndaki kötüye gidişten yakınıyor. Okurumuzun şikâyeti özetle şöyle: “Burası Antalya’nın ünlü Lara Halk Plajı ve Piknik Alanı’nın girişlerinden biri. Menderes Türel’in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde plaj alanı parsellenip özel plaj alanları oluşturularak kiraya verildi. Özel plaj işletmecileri, kumsalda kendilerine ayrılan alanın dışına taşarak denizi bile parselledi. Bu işletme ise işi daha da ileri götürdü. Görevli araçlar dışında motorlu taşıtın girmesi yasak olduğu halde piknik alanının bir kısmını otopark olarak kullanmaya başladı. Sabah bir işletme çalışanı kapıya geliyor, özel alanda gün geçirmek isteyenlerin araçlarına kapıyı açıp içeri alıyor. CHP başkanlığı devralınca, Kara Halk Plajı içindeki özel alan kaldırılır, bu işgaller sona erer diye düşünenler yanıldı. İşgalciler daha da arsızlaştı, işgal daha da büyüdü. Başkanın her şeyi görüp bilmesi mümkün değil de çevresi ne yapıyor? Kepçeyi alıp çorbanın başına onlar mı oturdu?” Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek haberimizden sonra bu işgalciler için nasıl bir aksiyon alacak ve vatandaşın bu şikayeti üzerine bir yaptırım uygulayacak mı? Bekleyip göreceğiz…

BİSİKLET ŞEHRİ KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk olacak bir uygulamayı daha hayata geçirdi. 550 kilometreyle Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip olan Konya’nın yıllarca ulaşım yükünü çeken nostaljik tramvaylardan biri bisiklet tramvayına dönüştürüldü. Özellikle pandemi sürecinde bisiklet kullanımının öneminin anlaşıldığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şunları söyledi: “Konya’nın bir bisiklet şehri olması adına bugüne kadar çok önemli projeleri hayata geçirdik. Konya, 550 kilometrelik bisiklet yoluyla Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip ilidir. İnşallah 2023 yılına kadar 84 kilometre daha ilave bisiklet yolu inşa edeceğiz. Özellikle bisiklet otoparkları konusunda ciddi bir çalışma yürütüyoruz. İnsanların bisikletlerini güvenli bir şekilde otoparklara bırakabilmeleri için hem mevcut otoparklarımızda bisiklet için yer ayırıyoruz hem de özel bisiklet otoparkları yapmaya başlıyoruz.”

Dereye sanayi atıkları boşaltılmasın!

İstanbul Pendik’ten okurumuz, bölgelerinden geçen derenin, İBB’nin yaşam alanı projesi kapsamında yer almasına rağmen, sanayi atıklarıyla kirletildiği için artık tehlike saçtığını belirtti. Sorunlarına çözüm bulunmasını isteyen okurumuz, yetkililere seslendi: “Pendik Kemiklidere… Islah yapılan bir dere ama çeşitli sanayi kuruluşları ve AVM atıkları dereye bırakılıyor ve yağmur suyu ile denize karışıyor. Atıklar artık kurumuş vaziyette. Hayvanlar buradan su içiyor. Derenin üzerinden D-100 Karayolu geçiyor. Karayolunun geçtiği beton bloklardan demirler sarkıyor ve evsizler kalabiliyor. Sabahları işe gidip gelirken patika gibi kullanıldığı için tehlike arz ediyor. Aynı zamanda gece ıssız olduğundan yine tehlikeli. Bu dere İBB’nin yaşam alanı projeleri içinde yer alıyor. Ekrem İmamoğlu da gelip farklı bir bölgesinde inceleme yapmıştı.” İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşın şikayetine konu olan yerle ilgili bir aksiyon alıp almayacağını bekleyip göreceğiz.

Belediyeden cevap var!

Sorun bir günde çözüldü

İstanbul’un Şişli ilçesi Harbiye Hüsrev Gerede Caddesi’nde bir tıp merkezinin önü işgal edilmiş durumdaydı, okurumuzun şikâyetini, gazetemizin 7 Eylül 2020 Pazartesi günkü nüshasında “Bu işgale neden göz yumuluyor?” başlıklı haberimizle duyurmuştuk. Haberimiz üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi: “Bu otopark alanları; sadece işyerlerinin kendi ihtiyacı kadar, sınırlı sayıda olarak ücreti karşılığında verilmektedir. Yer tahsisi verilen otopark alanlarında herhangi bir huni ya da demir duba ile bölmeleri-çevirmeleri ya da kapatmaları yasaktır. Bu tür uygulamaların tespiti halinde ilgili işyeri ile yapılan sözleşme tek taraflı fesih edilmektedir. Bahse konu olan cadde için de gerekli işlem yapılmıştır.” Mağduriyetin giderilmesi için çalışma yapan Şişli Belediyesi’ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz.

Her zaman vatandaşımızın yanındayız

Adana’nın Çukurova ilçesinde imar harçların artışının yüksek olduğuna ilişkin okurumuzun şikayetini, gazetemizin 7 Eylül 2020 Pazartesi günkü nüshasında “İmar harçlarına fahiş artış” başlıklı haberimizle duyurmuştuk. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “İmar durum ücretleri Belediye Meclisimizin takdiri ile güncellenmiş olup; ilgili çalışma yapılırken birçok belediyenin mali yılında uyguladıkları imar durum ücretleri araştırılmış, ilçemizin sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyi göz önünde bulundurulmuştur. Toplanan bu harçları daha yaşanılabilir ve daha güzel bir Çukurova için topluyoruz. Toplanan harçlar ile Çukurova’da yaşayan tüm vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet götürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ne olursa olsun her zaman vatandaşımızın yanındayız.”

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...