Masmavi koyda ‘Âlâ Kadınlar Plajı’

Şile Belediyesi, kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak 38 bin m2 toplam alan üzerine kurulan ‘Âlâ Kadınlar Plajı’nı hizmete açtı. Turkuaz suların altın sarısı kumlarla buluştuğu bir koyda denize girme imkânı sunan tesiste, durgun suları tercih edenler için yarı olimpik yüzme havuzu da bulunuyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak aynı anda 300 kişiye birden hizmet verme kapasitesine sahip tesisin, bungalov evlerinden oluşan konaklama kısmının sonbaharda hizmete girmesi planlanıyor. 8-13 yaş aralığındaki kız çocukları için 25 TL, yetişkinler için 50 TL giriş ücreti ile hizmet verecek tesiste, cankurtaranların da içinde bulunduğu tüm personel kadınlardan oluşuyor. Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Kadınların birinci sıradaki bu taleplerini göz ardı etmedik” dedi.

Ekoköy’de ilk hasat

Ankara’da Mamak Belediyesi’nin, Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirdiği ‘Ekoköy Projesi’nde dikimi yapılan sebze ve meyvelerin ilk hasadı gerçekleştirildi. Mamak Kadın Kooperatifi’ndeki kadınlar ve belediye ekipleri tarafından Ekoköy’ün yanı sıra Üreğil Millet Bahçesi tarım alanından da toplanan sebze ve meyveler, kooperatif aracılığıyla satışa sunuldu. Proje ile istihdam ve üretim olanaklarını artırarak, bölge ekonomisini canlandıracaklarını vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, projenin organik tarım için de Türkiye’ye model olacağını belirtti.

Belediyeden cevap var!

Teşekkürler Başkan Gürkan

Malatya Hekimhan Girmana mevkiinde yaşayan okurumuz Avukat Feridun Önal, Büyükşehir Belediyesi’ne seslenerek, Mevcut Malatya-Sivas Karayolu’nun açılmasıyla eski Malatya ile Hekimhan-Sivas arasında ulaşımı sağlayan eski yolun unutulduğunu, Girmana-Kocaözü arası 6-7 km’lik kesim asfaltsız olan kısmın asfaltlanmasını istemişti. Biz de gazetemizin 3 Ağustos 2020 Pazartesi günkü nüshasında “Tarihi yol güzergâhı unutuldu” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “2 yıl içinde asfaltsız yol kalmayacak. Hekimhan ilçemizde bu yıl 235 kilometrelik yol çalışması projelendirilmiş ve çalışmalara başlanılmıştır. Bahse konu olan Girmana-Kocaözü bağlantı yolunun programa alınması hususunda ilgili ilçe belediyesi ve diğer kurumlarla çalışmalar yapılıp, değerlendirilecektir” dedi.

‘Her çocuk bir spor ve sanat dalıyla ilgilenmeli’

Ankara’da çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için her türlü imkanı sağladıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ’da her çocuğumuzun en az bir spor ve sanat dalıyla meşgul olması için kurs ve okullar açıyoruz. Çocuklar bu yıl basketbol kursuna büyük ilgi gösterdi. Yeteneklerini ve azimlerini görmek bizi çok mutlu etti. Sporun farklı dallarında yeni şampiyonların Altındağ’dan çıkacağına inancım tam” dedi.

Alanya sokakları gül kokuyor



Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce Kovid-19 ile mücadele kapsamında tasarlanıp hayata geçirilen mikronsis aracı, Kurban Bayramı’nda sokakları hem dezenfekte etti hem de kullanılan gül suyu karışımı ile gül kokusu yaydı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Vatandaşlarımıza bu bayram gül kokulu bir sürpriz yapmak istedik” ifadelerini kullandı.

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