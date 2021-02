'Modern hayvan borsası şehre değer katacak'

Şanlıurfa, hayvancılık ve tesisleşme alanında gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen büyük bir potansiyele sahip. Bunun farkında olan Büyükşehir Belediyesi, kentin kalkınmasına destek olmak için Hayvan Borsası inşaatında çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor. Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’ndeki Hayvan Pazarı bitişiğinde 56 bin metrekare alan üzerine kurulan Hayvan Borsası projesi sayesinde bin büyükbaş ile 5 bin küçükbaş hayvanın aynı anda alıcı ve satıcıya ulaşması sağlanacak.

Hayvan Borsası ile kayıt dışı alım ve satımların önüne geçilerek, satılacak olan hayvanların veteriner gözetiminde alıcı-satıcı haklarının gözetilerek ve hijyenik bir ortamda yapılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvan borsası içerisinde yer alan 6 bin metrekare büyükbaş hayvan padokları ile 4 bin metrekare küçükbaş hayvan padokları yenileme işlemleri sürerken hayvanların sağlığı da 3 adet veteriner binası inşa edilerek gözlem altında tutulmuş olacak.

Hayvanlarını satmak isteyen hayvan sahipleri için 2 katlı konaklama otelinin de yapıldığı alanda modern bir ses sistemine sahip hayvan satış müzayede binası da yapılıyor.

Proje alanında ayrıca iki adet lokanta, 8 bin metrekare otopark, hasta hayvanlar için 500 metrekarelik karantina padokları, tuvaletler, iki adet büfe, hayvan indirme rampaları da yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin en ince ayrıntısına kadar düşünerek projelendirdiği Hayvan Borsası tamamlandığında bölgedeki hayvan besiciliğinde önemli bir adım atılmış olacak.

İŞÇİ DOSTU BÜYÜKŞEHİR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belde AŞ bünyesinde çalışan personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi, Ana Hizmet Binası önünde düzenlenen programda imzalandı. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi 1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yürürlükte olacak.

En düşük ücrete yüzde 60 artış

Sözleşme kapsamında bütün işçiye ilk yıl için yüzde 16.60 oranında zam verilirken bu zamma ek olarak günlük ücretlere 10 TL seyyanen ücret eklendi. En düşük işçi ücretlerinde yüzde 60 gibi yüksek bir oranda artış yapıldı.

Başkan Büyükakın’dan sürpriz

Sözleşmede Başkan Büyükakın bir de sürpriz yaptı. 1000 TL olarak belirlenen Kurban Bayramı harçlığını 1500 TL’ye çıkardığını açıklayan Başkan Büyükakın, Ramazan Bayramı harçlığının da 500 TL’den 1000 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. İmzalanan sözleşmeyle Başkan Büyükakın, Kocaeli halkına hizmet eden Büyükşehir Belediyesi personelini memnun etmiş oldu.

‘Kardeşlerimizin alın teri, emeği büyük’

İmza töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, işçi kardeşlerimle omuz omuza hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum” dedi. Başkan Büyükakın, “Türkiye’nin ve Kocaeli’nin kalkınmasında ve gelişmesinde, ülkemizin ve şehrimizin istikrar ve istikbalinde emektar kardeşlerimizin alın teri ve emeğinin büyük rolü vardır” ifadelerini kullandı.

Ordulu gençler çok şanslı





Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı’na çocuklar için alternatif oyun alanları çizildi. Kısa bir süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı’nda yapılan yenileme çalışmaları sonrası görünümüyle vatandaşları cezbeden park, çocuklar için de vazgeçilmez bir yer haline getirildi. Baştan aşağı değişimin yaşandığı Tayfun Gürsoy Parkı’na şimdi de çocukların eğlenceli vakit geçirebilecekleri oyun alanları oluşturuldu. Tayfun Gürsoy Parkı’nda eski fuar alanı olarak kullanılan bölüme çocukların ve gençlerin basketbol, voleybol gibi sporların yapılabileceği çok amaçlı 4 adet saha çizildi. Aynı zamanda geleneksel oyunların da yer aldığı alana satranç bahçesi yapıldı. Yapılan çalışmalarla birlikte park, çocuklar için daha cazip bir mekân haline dönüştürüldü.

BELEDİYEDEN YANIT VAR!

‘Tedbir amacıyla kapatıldı’

İstanbul Kağıthane’de oturan okurumuz Ramazan Özer, semtlerinde bulunan Kağıthane Belediyesi’ne ait Mehmet Akif Ersoy Mahalle Konağı’ndaki tuvalet ve abdesthanenin sürekli kapalı olduğundan şikâyetçiydi. Biz de gazetemizin 2 Şubat 2021 Salı günkü nüshasında “Kilit ne zaman açılacak?” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine Kağıthane Belediyesi’nden açıklama geldi: ”Gazeteniz Milliyet’te 2 Şubat tarihinde yayımlanan ‘Kilit ne zaman açılacak?’ başlıklı haberinize istinaden sizinle iletişime geçme gereği duyduk. Malumunuz, tüm dünyayla birlikte ülkemiz de koronavirüse karşı amansız bir mücadele sergilemektedir. Bu süreçte halk sağlığını korumak adına ülke çapında kültür merkezleri, sinema, konser ve tiyatro salonları, restoran ve belirli bazı mekânlar kapalı veya kısıtlı konumdadır. Habere konu olan Mehmet Akif Ersoy Mahallemizdeki mahalle konağında da umuma açık birçok birim tedbir amacıyla kapalıdır. Mahalle muhtarı ve sakinlerinin de belediyemizden talebi bu yöndedir. Pandemi sonrası süreçte Mahalle Konağı yine aktif bir şekilde hizmet verecektir. Dileğimiz tüm dünyada hissedilen bu zor günlerin bir an önce son bulması ve sağlıklı, güzel günlere tekrar kavuşmamızdır. Haberlerinizi ilgiyle takip ediyoruz. Kağıthane ile ilgili her konuda bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. İlçemizdeki son gelişmeleri e-posta aracılığıyla düzenli olarak sizinle paylaşıyoruz. Sayfanızda hep güzel haberlerle anılmak dileğimizle.”

2021 yılı içerisinde yapılacak

Ankara’nın Sincan ilçesi, Beyobası Mahallesi’nde küme Evleri’nde oturmakta olan okurumuz Nazmi Çay, Temelli Gölü’nün güneyindeki Seymen Caddesi ile doğusundaki yollarının asfaltının bozuk olmasından şikâyetçiydi. Biz de gazetemizin 02 Şubat 2021 Salı günkü nüshasında “Vatandaş yanıt bekliyor!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi: “Bahse konu yol stabilize olduğundan altyapı kuruluşlarıyla gerekli görüşmeler sağlanarak gerekli asfaltlama çalışmaları 2021 yılı içerisinde yapılacaktır.”

BEDAŞ’TAN YANIT VAR

İstanbul, Sarıyer, Zekeriyaköy Mahallesi’nde yaşamakta olan okurumuz Alpay Şalt, 10 yıldır Büyükdere Caddesi’nden Belgrad Ormanı yönüne giden Büyükdere-Bahçeköy orman yolunu kullandığını, direklerin olmasına rağmen ışıklarının yanmadığından şikâyetçiydi. Biz de gazetemizin 2 Şubat 2021 Salı günkü nüshasında da “Direk var, ışık yanmıyor!” başlıklı haberimizle okurumuzun sesini yetkililere duyurmaya çalışmıştık. Haberimizin üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi topu BEDAŞ’a atmıştı. BEDAŞ’tan yanıt geldi: “İstanbul ili Avrupa Yakası Bölgesi dâhilinde hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş olarak 2013 yılından bu yana müşterilerimize kesintisiz ve verimli enerji tedariki sağlamak adına çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu doğrultuda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin belirlemiş olduğu yasal mevzuat ve usul esaslar dahilinde her bir yatırım yılı için öncelikli olarak can ve mal güvenliği problemlerinin önüne geçebilmek, ekonomik ve işletme ömrünü doldurmuş mevcut şebekenin günümüz koşullarına entegrasyonu için yenileme çalışmalarını sağlamak, artan yatay ve dikey yapılaşmaların sonucunda talep edilen yüklerin optimum koşullarda sağlanabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak gibi ana başlıklar altında çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 2021 yatırım yılı içerisinde tesis edilmesi planlanan Sarıyer İlçesi Ayazağa Mahallesi Büyükdere Bahçeköy Yolu Genel Aydınlatma Projesi kapsamında plan çalışmalarımız tamamlanmıştır. Mevcut durumda yaklaşık olarak 4.6 km uzunluğunda olan Büyükdere-Bahçeköy yolu boyunca oluşan/oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçilebilmek adına yeni aydınlatma tesisinin yapımı önem taşımaktadır. Yol güzergâhı boyunca şirketimiz bünyesinde çalışan proje mühendislerimiz tarafından saha etütleri yapılmış olup gerekli aydınlatma Dialux hesapları neticesinde 150 W sodyum buharlı armatürler ve galvaniz poligon aydınlatma direkleriyle yol aydınlatması planlanmıştır. Böylece yol boyunca aydınlatma yetersizliğinden dolayı oluşan/oluşabilecek kazaların önüne geçilebilecektir. Haberinizde söz konusu olan Büyükdere-Bahçeköy yolu aydınlatması 2021 yılı yatırım kapsamına alınmış olup bu yıl içerisinde yapımı tamamlanacaktır.”

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...