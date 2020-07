‘Oksijen cennetinde nefes alamıyoruz’

İzmir Karaburun Mordoğan Mahallesi 156 Sokak’ta oturan okurumuzun, yavaş yürütülen altyapı çalışmalarına tepkisi var.

‘Nefes alamıyoruz” diyen okuyucumuz Başkan Soyer’e seslendi: “Mordoğan Mahallesi 156 Sokak sakinleri olarak 2019 yılında zorlu bir asfalt çalışması yapılmıştı. Tam asfaltımız yeni yapılmışken 2020 yılına kanalizasyon altyapısı çalışmasıyla merhaba dedik. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu altyapı çalışması için öncelikle teşekkür ederiz ancak isyanımız bu çalışmanın çok yavaş ilerlemesinedir. İzmir’in güzide ilçelerinden Çeşme’de yürütülen altyapı çalışması hızlıca bitirilirken Mordoğan’daki çalışma oldukça ağır yürütülüyor. Sizlere gönderdiğimiz fotoğraflardaki toz ve pislik bizleri anlatamayacağımız kadar çok bıktırdı. Nefes alamıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Sayın Tunç Soyer’den acilen bu çalışmanın bitirilip İZBETON’dan asfalt çalışmasına geçilmesini rica ediyoruz.”

SANAT TIR'I SANCAKTEPE'DE





Yakın zamanda kendi tiyatrosunu hayata geçiren Sancaktepe Belediyesi’nin açık havada tiyatro keyfi sunacak sanat TIR’ının ilk durağı Veysel Karani Mahallesi oldu. Sanat TIR’ı ile mahalleleri gezecek olan 15 kişilik tiyatro ekibi, miniklerle bir araya geldi. Minikler ile aileleri, yaklaşık 1450 yıl önce Bizans döneminde yaptırılan ve bugün kalıntıları kalan Damatris Sarayı’nda çocukların yaşadığı maceraları konu edinen Sancak Takımı adlı oyunu zevkle izledi. Oturma düzeni sosyal mesafeye uygun olarak dizayn edilirken, oyun öncesinde izleyicilerin ateşi ölçüldü.

Büyükçekmece bayrama hazır





Büyükçekmece Belediyesi, Kurban Bayramı’nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. Kesim ve satış yerlerinde temizlik ve bakım çalışmaları titizlikle yürütülürken, veterinerler de kurbanların denetimini aralıksız sürdürüyor. 2 büyükbaş, 1 küçükbaş kesimhanesinin olduğu kurban kesim ve satış alanında 200 araçlık otopark, tuvalet, mescit, duş, kafeterya ve idari bina bulunuyor.

Büyükşehir tarımda hedef büyüttü





Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Tarım A.Ş. tarafından üreticiyle buluşturulan yaban mersini ve ahududu fidanlarından toplanan meyveler, Meclis toplantısında üyelere ikram edildi. Yıllık 6 bin ton ahududu üretimine karşılık, Türkiye’nin 30 bin ton ahududu ithal ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önümüzdeki iki yıl içinde dağıtacakları fidanlarla ithalatı en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Belediyeden cevap var!

Teşekkürler Başkan Şahin

Gaziantep’te yaşayan Kağan Batur’un, isteğini 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü ’Gençlerin Başkan Şahin’den isteği var’ başlıklı haberimizle duyurmuştuk. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den yanıt geldi: “Genç arkadaşlarımızın mesajını aldım. İlgili Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı yetkililerine gerekli talimatı verdim. En kısa sürede tüm sahalarımızdaki eksikleri ve gerekli tamiratları arkadaşlarımız tamamlayacaktır. Spor şehri Gaziantep’in gençlerine sporu sevdirmeye devam edeceğiz.”

‘Yardım istiyoruz’





İzmir’in Buca ilçesindeki 324 Sokak’ta yaşayan okurlarımızdan Emrullah Güven’in sorunu cami bahçesindeki kuru otlar… Otların yangına neden olabileceğine dikkat çeken Güven’in, belediyeden isteği var: “Mahallemizdeki Ensar Camii’ne namaz kılmaya gidiyoruz, caminin bahçesinde biçilmiş ve toplanmamış kuru otların bir an önce alınmasını istiyoruz. Her gün yüzlerce insan burada ibadet ediyor, bir yangın çıksa can kaybına sebebiyet olur. Yanlış bilmiyorsam cami temizliği müftülüğü ilgilendirir fakat kamusal alan olduğu için belediyemizden yardım istiyoruz.” Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın okuyucumuzun çağrısına duyarsız kalmayacağına eminim.

Ücretsiz mobil kurban kesimi





Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede 24 mobil kesim ünitesi ve 8 mezbahayla Kurban Bayramı’nda vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. 250 sertifikalı kasap ve 80 yardımcı personelin görev alacağı kesim yerlerinde veteriner hekim de olacak.