Peygamberler şehri Şanlıurfa

Türkiye’nin en büyük yedinci şehri olan Peygamberler Şehri olarak bilinen Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde genel bir düzenleme yapmaya başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kale Eteği Güney kısmında başlattığı istimlak çalışmalarıyla alanı tüm yerli ve yabancı misafirlerin gönül rahatlığıyla gezip dinlenebileceği güvenli bir yeşil alana dönüştürdü. Tarihi değerleri gün yüzüne çıkartarak turizme kazandırmayı ve görüntü kirliliğinin önüne geçmeyi hedefleyerek kale eteğindeki kamulaştırma çalışmalarının ardından Haleplibahçe havzasında bulunan Kızılkoyun mağaralarının çevresinde 35 yapının yıkım çalışmalarını tamamladı.

Tarihe ışık tutuyor

‘Peygamber Şehri Şanlıurfa’nın tarihi simgelerinden Kızılkoyun mağaralarının ardından tarihi Ulu Cami’yi de dokusuna uygun olarak ışıklandırarak şehrin siluetine yeniden sundu. Tarihi dokusuyla Şanlıurfa’nın en özel simgelerinden olan Ulu Cami’yi özel bir sistemle ışıklandırdı.

Gün yüze çıkarılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki sıkışıklığı gidermek, şehre nefes aldırmak ve tarihi bölgelerin imajını ve görüntüsünü güzelleştirmek için kamulaştırma çalışması yaparak Şanlıurfa genelinde revizyon çalışmalarını gerçekleştirmeye başladı. Şanlıurfa’nın kalbi olan Haşimiye bölgesinde yer alan “Tarihi Arasa Hamamı”, “Tarihi Gümrük Hanı” ile bölgede bulunan tarihi çarşıları gün yüzüne çıkartmak için, aralarında sonradan yapılan Özdiker Çarşısı’nın da bulunduğu toplamda 122 iş yeri kamulaştırılarak yıkılacak. Yıkım çalışmalarının ardından bölgede meydan ve çevre düzenleme çalışmaları başlatılarak Şanlıurfa’ya bir meydan daha kazandırmış olacak.

‘Şanlıurfa’ya hayırlı olsun’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımladığı kararda “Kızılay Meydan Projesi için belediyeye yönelik “Acil Kamulaştırma Kararı” vermesiyle birlikte alanda bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait eski Şanmed binasını yıkarak Şanlıurfa’ya yeni bir meydan kazandıracak. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Şanlıurfa’da yaşayan vatandaşlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun’’ dedi.

Başkan Gültak’tan kırsala dev hizmet

Merkez kırsal ayırımı yapmadan mahalle ziyaretlerine aralıksız devam eden Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, son olarak Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan, Yanpar, Puğkaracadağ, Parmakkurdu ve Demirhisar mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşları ve muhtarları dinleyen Başkan Gültak, talep edilen hizmetleri en kısa sürede yerine getireceklerinin sözünü verdi. AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç, Başkan Yardımcıları ile birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyaretlerinde Başkan Gültak, bahçe yollarının açılması, asfalt ve kaldırımların yenilenmesi, okul bahçelerine halı saha ile basketbol sahası ve anasınıfı yapılması, camilerin bakımı ile muhtarlık binalarının tadilatı gibi konularda istekleri dinledi. Başkan Gültak, maddi durumu iyi olmayan bazı vatandaşların evlerinin tadilatının yapılması ve gerekli ev eşyalarının temini için de birim müdürleri ile görüşerek talimat verdi. Günün sonunda mahalle ziyaretlerini değerlendiren Başkan Gültak, “Akdeniz’i karış karış gezerek, vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini mahallinde dinlemeye, ekiplerimizin de çalışmalarını yerinde incelemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri tek tek gündemimize aldık ve ilgili birimlerimize hemen talimatları verdik. Acil yapılması gereken hizmet ve çalışmaları en kısa sürede başlatacağız. Özellikle muhtarlarımızdan ricam, verdiğimiz sözleri takip etmeleri, yerine gelmeyen hizmetler olursa bizleri arayıp bildirmeleridir” dedi.

Bursa’da bir ilk!

Çağın hastalığı olarak anılan Alzheimer hastaları için artık Nilüfer’de bir konuk evi var. Sivil toplum ve kamu iş birliğinin örnek çalışmalarından biri olan Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi’nin yapımı tamamlandı. Nilüfer Belediyesi, Uluslararası Lions Kulübü Dernekleri 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu ve hayırsever Dikencik ailesi iş birliğiyle Nilüfer’in Özlüce Mahallesi’nde yapılan konuk evi, düzenlenen törenle Nilüfer Belediyesi’ne devredildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Bursa’nın ilk Alzheimer Hasta Konuk Evi’ni kente kazandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Alzheimer hastalığının çok yaygınlaştığına dikkat çeken Erdem, “Ne yazık ki bu hastalık, özellikle hasta yakınlarına çok zor bir süreç yaşatıyor. Bir Alzheimer hastanız varsa, onu evde yalnız bırakıp dışarı çıkmanız ve başka işlerle ilgilenmeniz mümkün değildir. İşte böyle durumlarda hasta yakınlarının imdadına, bu konuk evi yetişecek. İsteyen hasta yakınları, gündüz hastalarını buraya bırakabilecekler” dedi.

‘Bizi çamurdan kurtarın’

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi, Yalçınkaya Mahallesi’nde yaşayan bir okurumuz, “Çocuklarımız Yalçınkaya Okulu’nda okuyor. Ne zaman yağmur yağsa yol çamur içerinde kalıyor. Okulumuzun yoluna asfalt istiyoruz. Bizi bu çamurdan kurtarın’’ dedi.

SONBAHARIN BAŞKENTİ ‘BELEMEDİK’

Adana’nın Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yaptığı çalışmalarla Pozantı’yı adeta turizm merkezi haline getirdi. Pozantı Belediyesi tarafından geçtiğimiz mayıs ayında açılan Belemedik Tabiat Parkı’ndaki Belemedik Restaurant’la ilçe hem tarihi açıdan hem de turizm açısından gözde yerlerden biri oldu. Başarılı bir belediyecilik yürüten ve sadece Pozantılıların değil Adanalıların da gönlünü fetheden Başkan Mustafa Çay, ilçenin tarihiyle ve turizmiyle ön plana çıkmasına katkı sunarak, bir zamanlar kaderine terk edilmiş birkaç binadan oluşan atıl durumdaki Belemedik’i de ayağa kaldırdı. Açık büfe kahvaltı çeşitleri ve ızgaralar başta olmak üzere lezzetli yemekleriyle hizmet veren Belemedik Restaurant’a uğrayabilir tarih ve doğanın insanlara sunduğu güzelliklerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Şanlı bayrağımız gururla dalgalanacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle ay yıldızlı şanlı bayrağımızı vatandaşlara hediye etti. Son günlerde İskenderun’da yaşanan olumsuz gelişmeleri bir nebze de olsun unutturmak ve vatandaşlara moral vermek amacıyla şanlı bayrağımızı armağan eden Büyükşehir ekiplerinin bu anlamlı jesti vatandaşları mutlu etti. Şanlı bayrağımızın göklerden asla inmeyeceğini söyleyen ve aldıkları hediyelerden dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceklerini belirttiler.

Akıl almaz uygulama!

Eskişehir’de yaşan okurlarımızın yollara daraltmak için takılan plastik dubalardan dolayı Belediye’ye tepkisi var. ’’Akıl almaz uygulama’ diyen okurlarımız Başkan Büyükerşen’e seslendi: “Eskişehir’de şehir içi trafiği sürekli yoğun. Yolların dar ve genelde hep tek yön olmasından günün her saati zaten trafik yaşıyoruz. Bunun üstüne 4 şerit yolun ortasına 2 sıra duba koyarak 2 şeride düşürülmesi akıl alır gibi değil. Herhangi bir araç arıza yaptığında ne olacak? Yol ortasındaki delinatörlerden dolayı iki araç yan yana geçemiyor. Belediye’nin bir an önce bu uygulamalara son vermesi lazım.’’ Okurlarımızdan gelen yoğun şikâyetten sonra haberimizi okuyan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen nasıl bir açıklama yapacak, bekleyip göreceğiz.

‘Koronavirüsten değil, çöpten hastalanacağız’

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Erenköy Mahallesi, Sancak Sokak’ta oturmakta olan okurlarımız, ‘”Belediye sokağımıza ambalaj atık kumbarası koyduğu günden sonra kapımızın önümüze çıkamaz hala geldik. İnsanlar bu atık kumbarasının her tarafına çöpü bırakıp gidiyor. Kokudan duramıyoruz. Bu pandemi döneminde koronavirüsten değil, çöpten hastalanacağız’ dedi. Okurlarımızın bu şikâyetinden sonra Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı ve ekipleri bu duruma nasıl bir önlem alacak, bekleyip göreceğiz.

‘Durakta aydınlatma yok’

İstanbul’un Maltepe ilçesi, Başıbüyük Mahallesi’nde bulunan Süreyyapaşa Hastanesi’nde çalışan okurlarımız, ’’Otobüs durağında aydınlatma olmamasından şikâyetçiyiz. Biz çalışanlar hariç bu hastaneye gelen giden vatandaşlar da bu durağı kullanıyor. Hepimizin güvenliği için aydınlatma talep ediyoruz’’ dedi. Okurlarımızın bu isteğine yetkililerden bir yanıt gelip gelmeyeceğini göreceğiz.

‘Üzerimize yıkılacak’

İstanbul Sultangazi, Malkoçoğlu Mahallesi, Zafer Caddesi üzerinde oturan bir okurumuz mahallelerindeki bir elektrik direğinin yan yatmış olduğuna dikkat çekerek, yetkililere şöyle sesleniyor: ’’Bu elektrik direği aylardır bu şekilde, üzerimize yıkılacak. Bir vatandaşımızın canı yanmadan yetkililerin bir an önce müdahale etmesini istiyoruz.’’

Bu kirliliği durdurun!

Çanakkale Gelibolu’da yaşayan bir okurumuz, ’’Güneyli, Koyun Limanı’nda denize girdiğimiz yerde kimyasal bir şey akıyor ve inanılmaz bir koku var. Yetkililerin burayı kontrol etmesini istiyoruz’’ dedi.

“Gazetemizin 30 Ekim 2020 tarihli nüshasında Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı’nın unvanı sehven yanlış yazılmıştır. Kendisinden ve okurlarımızdan özür dileriz.”

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