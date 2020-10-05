Bir Okurumuz, Fatih’te Pazar denetimine gelen zabıta ekiplerinin resmi aracı yayaların yürüdüğü kaldırıma park etmemesi gerektiğini belirterek, Fatih Belediyesi’ni daha duyarlı olması konusunda çağrıda bulundu.

İstanbul Fatih’te yaşamakta olan okurumuz, yayaların kullanması gereken kaldırıma zabıta aracının park etmesinden şikâyetçi: “Belediyenin zabıtası bunu yaparsa vatandaş hayli hayli yapar. Uyarınca da ‘Pazarda görevliyim, yer boşalınca başka yere çekerim, fazla yaya geçmiyor zaten buradan, resmi araç, bir şey olmaz’ demesi ve vatandaşın ve engelli insanların kullandığı yaya kaldırımını gasp etmesi kabul edilir bir durum değil. Baktığınızda, yaya yolda, zabıta aracı kaldırımda.” Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan okurumuzun bu şikâyetine ne cevap verecek bekleyip göreceğiz.

Muhtarlara fatura desteği

Akdeniz Belediyesi, demokrasinin yereldeki ilk basamağı olan ve vatandaşlar ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören mahalle muhtarlarına yeni bir destek daha veriyor. Özellikle koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde zor günler yaşayan muhtarlara bir nebze yardımcı olmak için maddi katkıda bulunmaya karar veren Akdeniz Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, ilçeye bağlı 65 mahallenin muhtarlık binasının elektrik, su, telefon ve internet fatura giderlerinin bir bölümünü karşılayacak.

Hem güzellik hem tasarruf

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, bünyesinde bulunan Fidanlık Alanı’nda yazlık ve kışlık olarak ürettiği çiçeklerin üretim kapasitesini 3 milyona çıkardı. 26 dekarlık repikaj alanını yeniden dizayn eden Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Fidanlık Şube Müdürlüğü, ürettiği çiçek kapasitesini artırtmak için 25 adet tünel sera ve 325 metrekare kapalı sera inşa ederek altyapısını güçlendirdi. Fidanlık Şube Müdürlüğü, yazlık ve kışlık çiçek üretimin yanı sıra şehrin farklı noktalarına dikilmek üzere gül, biberiye, lavanta, şimşir, taflan ve farklı türlerde çalı üretimi de sağlıyor. Fidanlık Alanı’nda üretilen çiçekler sayesinde her yıl 2 Milyon 400 bin lira Büyükşehir Belediyesi’nin kasasında kalacak.

Ambalaj atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor

Esenyurt Belediyesi, ilçenin belirli noktalarına yerleştirdiği geri dönüşüm konteynerleri ile kağıt, cam, plastik, metal, ahşap gibi ambalaj atıklarını geri dönüşüme kazandırıyor.

Esenyurt Belediyesi, gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak, çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ‘Sıfır Atık’ yönetmeliği kapsamında belirlenen noktalara ambalaj atıkları için geri dönüşüm konteynerleri yerleştirdi. “Mahallemi Seviyorum Geri Dönüşümü Destekliyorum” sloganıyla başlatılan projede, günlük olarak toplanan atıklar, belediyeye ait tesislerde çevreye zarar vermeden geri dönüştürülüyor.

Her atık maddenin çöp olmadığı bilincinde hareket eden Esenyurt Belediyesi, daha temiz bir çevre ve doğal kaynakları korumayı hedefleyen proje kapsamında, cam, plastik, metal, kompozit, kağıt-karton ve ahşap malzemeleri geri dönüşüme kazandırıyor.

Eğitime 10 milyon dolarlık destek

Beylikdüzü Belediyesi tüm Türkiye’yi kapsayacak bir uzaktan eğitim hareketi başlattı. Dünyanın önde gelen online mesleki eğitim platformu Coursera ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle binlerce kişi dünya çapında eğitim ve istihdam imkânı bulacak. Beylikdüzü Belediyesi’nin aldığı online eğitim kurs hibesi sayesinde, dünyanın en saygın üniversite ve şirketlerinin verdiği, değeri 10 milyon dolar olan 3 bin 800 farklı kursa Türkiye’den tam 50 bin kişi ücretsiz erişim sağlayacak. Kurs sonunda öğrencilerin özgeçmişleri 2 bin 400 uluslararası firmayla paylaşılacak. Tüm dünyanın içinde bulunduğu Kovid-19 pandemi sürecinin online eğitimlerin önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, önemli haberi “Salgını bir eğitim fırsatına çevirerek, Beylikdüzü’nden tüm Türkiye’yi kapsayan bir uzaktan eğitim hareketi başlatıyoruz. Dünyanın önde gelen online eğitim platformu Coursera, ilk kez bir belediyeyle, bizim belediyemizle iş birliği yapıyor. Öğrenciler bölümlerine, çalışanlar ise mesleklerine veya ilgi duydukları alanlara dair eğitim alabilecekler. Bu salgın, çevrimiçi eğitimin önemini ortaya koyarken, meslek sahibi olmak veya becerilerini geliştirmek isteyen insanlarımıza nitelikli eğitim imkânı sağlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Aydınlık yarınların inşası için özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz” ifadeleriyle duyurdu.

Belediyeden cevap var!

Bir günde temizlendi!

İzmir, Bornova, Kazımdirik Mahallesi, 357 Sokak’ta oturan okurumuz, mahallesindeki deredeki kirlilik ve kokudan şikâyet etmişti. Gazetemiz de okurumuzun şikâyetini 01 Ekim 2020 Perşembe günkü nüshasında “Yukarıya bak Başkan!” başlıklı bir haberle duyurmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye’sinden yanıt geldi: “İZSU Genel Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki tüm derelerde sık periyotlarla temizlik çalışması yapılmasına karşın bazı bölgelerde vatandaşlarımızın dere yataklarını çöp kovası olarak kullanma alışkanlığının önüne geçilememektedir. Haberde bahsi geçen Manda Deresi’nin bazı kesimlerinde de bu durumla karşılaşmaktayız. Derenin sanayi sitesi içerisi, Karaoğlan Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi’nden geçen kısımlarında 1.5 km’lik dere yatağı güzergâhı boyunca halen temizlik çalışmaları sürdürülmektedir. Planlı temizlik çalışmaları dışında kurumumuza ulaşan şikâyetler doğrultusunda da acil müdahaleler yapılmaktadır. Yayınınızda bahsi geçen bölge de ekiplerimiz tarafından temizlik çalışması yapılmıştır.” Demek ki bir günde temizlik yapılabiliyormuş. Haberimizden sonra aynı gün içinde dere içlerini temizleten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ederiz.

Teşekkürler Başkan Yılmaz

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Altınoluk Mahallesi’nde oturan okurumuz Uygar Yıldırım, Yağcılar Plajı’nda yazın başından itibaren faaliyet gösteren inşaatın temelinden çıkan çamurlu suyun borular aracılığıyla insanların denize girdiği plaja düzenli olarak deşarj edilmesinden yakınıyordu. Gazetemiz de okurumuzun şikâyetini 01 Ekim 2020 Perşembe günü “Çevre katliamı” başlıklı bir haberle duyurmuştu. Balıkesir Büyükşehir Belediye’sinden yanıt geldi: “ Balıkesir’in Altınoluk Yağcılar Sahili’nde yağmur drenaj hattından denize çamurlu su aktığı gerekçesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne 10 Haziran tarihinde vatandaş şikâyeti yapılmıştır. Şikâyet üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Zabıta ve BASKİ ekipleri olay yerine giderek yaptıkları incelemeler sonucu akıntının rengini bozan suyun bir inşaatın temelinde çıkan yer altı suyu olduğunu belirlemişlerdir. Ekipler tarafından sözlü olarak uyarılan inşaat firmasının, o günden sonra yer altı suyunu yağmur drenaj hattına boşalttığı tespit edilmemiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 01.10.2020 tarihli gazetede çıkan habere binaen olay yerine yeniden ekip sevk ettirmiştir. İncelemelerde bulunan ekipler, yağmur drenaj hattından akan suyun sadece yağmur suyu, renginin de şeffaf olduğunu tespit etmiştir. Ekipler inceleme raporunu hazırlayıp, inşaat firmasına bu kez yazılı olarak uyarıda bulunmuştur.” Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz.

Kanunsuzluğa izin yok

İstanbul Esenyurt’a bağlı Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde oturan bir okuyucumuz, cadde üzerinde faaliyet gösteren ikinci el eşya satan dükkânın kaldırımı işgal ettiğini, oto yıkamacının da kaçak olduğunu iddia etmiş, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un önlem almasını istemişti. Okuyucumuzun çağrısı üzerine harekete geçen Başkan, kanunsuzluğa izin vermedi. Zabıta ekipleri, önce ikinci el eşya satan dükkânın kaldırımı işgal etmesine son verdi, ardından da kaçak olan oto yıkamacıyı mühürledi. Kanunsuzluğa izin vermeyen Başkan Bozkurt’a teşekkürler.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

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