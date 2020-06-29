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Eren Aka

Eren Aka

eren.aka@milliyet.com.tr

Selin yaraları sarılıyor

29 Haziran 2020

Bursa Kestel'de 21 Haziran'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede yaraların sarılması için adeta seferberlik başlatılırken, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarının hummalı çalışması ile selin enkazı büyük ölçüde kaldırıldı.

Selin yaraları sarılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bölgeye özel ilgi gösterdiğinin altını çizen Başkan Alinur Aktaş, 'Devletimizin gücüyle işbirliği içinde bu sorunu atlatacağız. Kısa bir zaman içerisinde mobilyasından beyaz eşyasına varana kadar tüm evlerimiz donatılmış olacak. İnşallah Bursa bu acıyı hep beraber bertaraf edecektir' dedi.

Selin yaraları sarılıyor

Selin yaraları sarılıyor

Selin yaraları sarılıyor

Eren Aka

Eren Aka

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