Söz Muratpaşalı'da!

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’de bir ilke daha imza atarak 2021 yılı bütçesini, dijital demokrasi platformu “komsumeclisi.com”da ilçe sakinlerinin tartışmasına açtı.



Belediyenin 7 ayrı başlıkta sınıflandırılan 435 milyon liralık taslak bütçesi, sitenin forum sayfasında madde madde değerlendirilip, Komşu Meclisi’nde oylanacak. Bakkalı, tamircisi, öğretmeni, taksicisi, yaşlısı genci, kadını ve erkeğiyle Muratpaşa artık sokağının, mahallesinin, yaşadığı ilçenin geleceğine yön verecek.











18 Eylül’de son



Kovid-19 salgının başlamasıyla, sistemin parçası olarak kurgulanan “Komşu Dayanışma Sistemi”yle Muratpaşa’da büyük bir dayanışmayı hayata geçirdiklerini dile getiren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Şimdi de ‘Söz komşularımızda’ diyerek Muratpaşa’da katılımcı bütçe dönemini başlatıyoruz” dedi. Başkan Uysal, temel amacın Muratpaşa sakinlerinin, ödedikleri vergilerle oluşan belediye bütçesini tartışmaları ve bu tartışmalardan çıkan ortak aklı kent yönetimine yansıtmak olduğunun altını çizdi. “komsumeclisi.com”da başlayan tartışma 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.



Vatandaş bilgi bekliyor!











İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde yaşayan okurlarımızdan Harun Yalçın, “İlçemizde 3-4 ay önce yapımı bitirilen Eyüp Sultan (OFÇAY) Camii bir türlü kapılarını ibadete açamadı. Sancaktepe Belediyesi ise kurumsal web sitesinde Projeler/Tamamlanan Projeler sekmesinde caminin ibadete açık olduğunu yayınlamış ve Vizyon projesi olarak lanse etmiş. Sancaktepe ilçe müftülüğüne cami ibadete açıkmış, neden personel vermiyorsunuz dediğimde, ‘Yüksek gerilimden dolayı, tehlike arzettiğinden Ayedaş izin vermiyor’ denildi. Ayedaş Alo 186’ya durumu sorduğumda TEİAŞ’a topu attı. CİMER ile TEİAŞ’a sorduğumda yazılı olarak ‘camiyi hafriyat aşamasında tespit ettiklerini, imalatı bittiğinde ise can ve mal emniyetinin bulunmadığı gerekçesiyle hukuki işlemler başlatılmıştır’ dedi ve topu Sancaktepe Belediyesi’ne attı. Sancaktepe Belediyesi Başkanı Şeyma Döğücü’ye sorduğumda, Özel Kalemi beni arayarak ‘Başkanımız bu konuyla bizzat ilgileniyor’ dedi. Camiyi ibadete açık sanıp her gün gelen vatandaşlar var. Bu arada camide olan tehlike, yandaki işletmeler için geçerli değil mi? Burası ne olacak net bir bilgi alabilirsek sizin aracılığınızla çok mutlu olacağız” dedi.



Belediyeden balıklara ‘CANSUYU’









Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Mıhlı çayında aşırı sıcaklar nedeniyle kurumaya başlayan dere yataklarında can çekişen balıklar için seferber oldu. Doğa dostu olduğunu bir kere daha gösteren Başkan Balkan, “Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağışların azalmasından dolayı Mıhlı çayında büğette mahsur kalan balıklar için belediye tankerleriyle su takviyesinde bulunduk” dedi.



ŞİKAYET VAR!



‘Çile hiç bitmiyor’









Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Turgut Özal Caddesi’nde oturan okurumuz Erkan Ertan, “Bodrum Belediyesi ara sokakları düzenli bir şekilde temizliyor fakat Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan ana caddeler temizlenmiyor. Yoldaki çukurlardan kaçarken kaza yapmamız ise an meselesi. Ayrıca size bahsettiğim yer kuzey rüzgarını almakta. Buraya kurulan arıtmadan dolayı tuvalet kokusundan dışarıda yürüyemez hale geldik. Okullar açıldığında yüzlerce öğrenci de bu kokuya maruz kalacak. Anlayacağınız çilemiz hiç bitmiyor” dedi. Vatandaşımızın bu şikayetinden sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve tıp doktoru olan Osman Gürün’den konu hakkında nasıl bir açıklama gelecek bekleyip göreceğiz.



SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!



