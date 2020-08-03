Türkiye’nin ilk Ekolojik Plajı

Fethiye Belediyesi tarafından yapılan Karaot Halk Plajı’nın açılışı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün katılımıyla yapıldı. Ahşap malzemeler kullanılan plajda, Caretta Carettaların yuvalanma alanları, endemik bitkilerin korunması gibi birçok konuya dikkat edildi. Karaot Kafeteryası’nın uygun fiyatlarla hizmet verdiği plajda koronavirüs kurallarının yer aldığı uyarı levhaları da asıldı. Açılışa katılanlara teşekkür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Benim iki evladım var. Birinin adı ‘Doğa’ diğerinin ise ‘Deniz’. Fethiye’de ranta karşı doğanın korunması için çalışacağız” dedi.

Tarihi yol güzergâhı unutuldu

Malatya Hekimhan Girmana mevkiinde oturan Avukat Feridun Önal’dan tarihi yol tepkisi geldi. Malatya Büyükşehir Başkanı Selahattin Gürkan’a seslenen Önal şunları kaydetti: “Mevcut Malatya-Sivas Karayolu’nun açılmasıyla eski Malatya ile Hekimhan-Sivas arasında ulaşımı sağlayan eski yol unutuldu. Ben ve bu bölgede oturan diğer komşularımız mağduruz. Bu yolun açılma tarihini, ulaşımda yaylı denilen atlı arabaların kullanıldığı 1870’li yıllar olarak biliyoruz. Yani yaklaşık 150 yıllık bir güzergah.

Girmana-Kocaözü arası 6-7 km’lik kesim asfaltsız diğer yerler asfalt. Alt yapısı ve köprüleri var. Sadece 6-7 km asfaltlayacaklar o kadar.” Başkan Gürkan’dan gelecek yanıtı bekliyoruz…

Kurban Pazarı’na ziyaret





Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen Türkiye’nin en modern kurban satış ve kesim tesislerinden biri olan Veysel Karani Kurban Kesim ve Satış Yeri’ni ziyaret etti. Kurbanlık satan esnafla sohbet eden Başkan Aktaş, vatandaşlara kurban kesimi ve atıkların doğru bertarafı konusunda hassasiyet çağrısında bulundu.

Beşiktaş’ta adımlarınız sanata çıkıyor





Beşiktaş’ın kent estetiğine katkı sunmak ve kentlileri günlük yaşamlarında sanatla bir araya getirmek amacıyla ‘Beşiktaş Sokakta Sanat’ çalışmaları başladı. DYO, Donut Store, Montana Colors desteği ve ICAF iş birliğiyle Beşiktaş’ın merdivenleri renkleniyor. Beşiktaş Belediyesi’nin projesi kapsamında 3 farklı mahalledeki merdivenler, sokak sanatçıları tarafından boyandı.

Teşekkürler Başkan Ergün





Manisa Akhisar Mecidiye Mahallesi Atatürk Caddesi’nde yaşayan okurumuz Nebi Kenan, Büyükşehir Belediyesi’ne seslenerek, evinin yanındaki yolda oluşan 1 metre derinliğindeki deliğin kapatılmasını istemişti. Biz de gazetemizin 30 Temmuz 2020 Perşembe günkü nüshasında “Asfalttaki koca delik korkuttu!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kurban Bayramı öncesi bir kaza yaşanmadan deliği kapattırdı. Teşekkürler Cengiz Ergün…

Teşekkürler Başkan Usta





İstanbul Gaziosmanpaşa’daki okurumuz Serdar Yavuz’un “Yıldız Tabya Mahallesi’nde kentsel dönüşüm hakkında belediyeden bilgi alamıyoruz” tepkisini, 13 Temmuz 2020 Pazartesi günkü sayımızda “Vatandaşın bir isteği var” başlığıyla duyurmuştuk. Haber üzerine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın kendisine ulaştığını vurgulayan Yavuz, şu bilgileri verdi: “20 yıldır Milliyet gazetesi okuruyum. Sorunumuza sahip çıktığınız için teşekkür ederim. 30 Temmuz 2020 Perşembe günü Başkan Usta sizin aracılığınızla tarafıma ulaşarak, gerekli tüm bilgilendirmeleri yaptı. Bizim için çifte bayram oldu.” Duyarlılığından dolayı Başkan Usta’ya teşekkür ederiz.

BELEDİYEDEN CEVAP VAR!

BRAVO BAŞKAN

İzmir Karaburun Mordoğan Mahallesi 156 Sokak’ta oturan okurumuzun, yavaş yürütülen altyapı çalışmalarına ve asfaltın ne zaman yapılacağı hakkında bilgi alamamalarına tepkisi vardı. Şikayetini, 27 Temmuz 2020 Pazartesi günkü sayımızda ‘Oksijen cennetinde Nefes alamıyoruz’ başlığıyla duyurmuştuk. Yaptığımız haber üzerine İzmir Büyükşehir Belediye’sinden açıklama geldi: ‘İZSU Genel Müdürlüğü Karaburun ilçesi sınırlarındaki Mordoğan’da kanal altyapısı çalışmaları kapsamında yaklaşık 110 kilometre atık su ve 8,5 km yağmur suyu hattı döşemektedir. Çalışmalarının yüzde 70’e yakın bölümünü tamamlayan İZSU projenin resmi bitiş tarihi 25 Mart 2022 olmasına rağmen 2021’in ikinci yarısında tüm imalatları bitirmeyi hedeflemektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü’nün Mordoğan genelindeki sürdürdüğü altyapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda ise bozulan yolların yeniden düzenlenmesi için asfaltlama programı başlatıldı. 156. Sokak, asfalt çalışmaları için İZBETON’a teslim edildi’

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

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