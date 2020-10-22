Türkiye’ye örnek olacak

Büyükşehir’in destek verdiği Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi kapsamında 2 milyon biberiye fidesi toprakla buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla geliştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi için bir dikim şenliği düzenlendi. Yaklaşık 2 milyon biberiye fidesinin toprakla buluştuğu etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından ilk ekim yapıldı. Çarpan etkisiyle Kandıra ekonomisine 80 milyon liralık girdi sağlanması hedeflenen projenin dikim şenliği Kandıra’nın Duracalı köyünde gerçekleştirildi.

“Kimse köylümüze hayal satmasın”

Programda konuşan Başkan Büyükakın “Kimse köylümüze hayal satmasın. Biz, kim ne konuşursa konuşsun, ne hayal satarsa satsın, işimize bakıyoruz, bakacağız. Kentten köye göç olmasını istiyorsanız yeni üretim modellerini devreye almanız gerekiyor. Tıbbi aramotik bitkiler de burada devreye giriyor. Her şeyi hesapladık. KOTO ile konuştuk, yağ borsası burada kurulsun dedik. TÜBİTAK MAM ile görüştük. Cumhurbaşkanımızın huzurunda ek gıda kozmetik gibi üretimler için anlaşma imzaladık” dedi.

“İki Sekapark kadar alana dikim yapılacak”

Bu tür projelerin Türkiye’nin birçok yerine örnek olacağını ve kırsal kalkınmaya büyük katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Büyükakın, ”İki Sekapark kadar büyüklüğünde bir alana, 1100 dönüme biberiye dikilecek iki ayda. Bu süreci hasada kadar takip edeceğiz. Kadınlarımızın projeye dahil olması için onlara öncelik tanıdık. Umarım önümüzdeki yıllarda katlanır. Tarımla turizmi birleştiren bir konsept düşünüyoruz. Ekoturizm konusunda örnek bir çiftlik geliştirmesi için çalışıyoruz. Profesyonel bir ekip oluşturduk. Bu alandaki projelerimiz umuyorum ki tüm Türkiye’ye örnek olacaktır. Projenin hayırlı uğurlu olmasını umuyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından fide dikim makinası ile ilk fidelerin dikimini yapan Başkan Büyükakın ayrıca traktör kullandı.

Hizmete hasret köylere yol, köprü, su götürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Aladağ’ın ardından, Feke ilçesinde yapılan ulaşım ve su yatırımlarının açılışını, halkın katıldığı törenlerle hayata geçirdi. Başkan Zeydan Karalar Ormancık, Süphandere ve Tokmanaklı köylerinde üç köprünün açılışını yaptı. Yoğun katılımın yaşandığı ve bölge halkının Zeydan Karalar’ı adeta sevgiye boğduğu açılış törenlerinde büyük coşku vardı.

Cumhur İttifakından Karalar’a teşekkür

Cumhur İttifakı mensubu, Feke Belediyesi’nin MHP’li Üyesi Osman Erciyes de kürsüye çıkarak Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür etti. Erciyes, şunları söyledi: “Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı bütün mahallelerimiz ve şahsım adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Evime gelip bir acı kahvemi içmenizi bekliyorum.”

“Köylü yeniden milletin efendisi olacak”

Başkan Zeydan Karalar, Adana ve ilçelerinde ayak basmadık yer bırakmayacaklarını ve sorunları teker teker çözeceklerini kaydetti. Başkan Karalar, “Milletimizin emrindeyiz” dedi. Yolları yapmayı sürdüreceklerini, su sorununu çözmek için yeni projeleri hayata geçireceklerini ve 50 yıldır çözülemeyen sorunları teker teker ortadan kaldıracaklarını belirten Başkan Karalar, “Köylüyü yeniden milletin efendisi yapacağız” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına saygı duruşu

Kırklareli Belediyesi tarafından hazırlatılan ve koronavirüs salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının yer aldığı “Sen Yaşa Diye” adlı resim sergisi izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına “saygı duruşu” teması ile sanat yönetmeni Utku Çorbacı tarafından hazırlanan serginin açılışı gerçekleştirildi. 46 sağlık çalışanının hayat hikâyelerinden kısa kesitler sunan sergi İstasyon Caddesi’nde açıldı. Sergi açılışında, salgına karşı en ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu “Kovid-19 salgını tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de derinden etkilemiş, büyük üzüntülere sebep olmuştur. Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi, ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart’tan bu yana devam ediyor. Kuşkusuz bu mücadelenin en ön safında, yani cephede ise sağlık çalışanları yer alıyor. Hepimiz, sağlık ordumuzun değerli üyelerinin bu salgının yayılmasının önlenmesi için, salgından etkilenen vatandaşlarımızın tedavileri için ve virüsün ortadan tamamen kaldırılması için ne kadar fedakârca çalıştığının farkındayız. Ülke olarak yürüttüğümüz bu büyük savaşta onların en ön safta bulunarak, görevleri sırasında sevdiklerinden, ailelerinden ayrı kaldığına ve her türlü tehlikeyi göze alıp görevlerini büyük bir özveriyle yaptıklarına millet olarak şahit olduk, oluyoruz. Dur durak bilmeden, bazen uykuyu bazen yemeği bir kenara bırakarak bir vatandaşımızı daha iyileştirmek adına canını hiçe sayarak hizmet etmek, elbette ki her türlü takdirin üstündedir” dedi.

Kırsal mahallelere hizmet atağı

Yerel Seçimlerinden bu yana geçen sürede birçok hizmeti kırsal mahallelerde buluşturan Dargeçit Belediyesi, parke ve asfaltlama çalışmalarından çevre düzenleme çalışmalarına, temizlik işlerinden park bahçe çalışmalarına kadar birçok alanda hizmet üretmeye devam ederken, şimdi de kırsal mahallelere yönelik çok amaçlı park yapımına başladı. İlçenin Safa, Kılavuz ve Sümer mahallelerinde yapımına başlanan parkların yüzde 40’lık kısmı tamamlandı. İlçe merkezinde bulunan Safa Mahallesi’nde başlanan park yapımı yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerinde inşa edilirken, ilçenin kırsal mahallesi olan Sümer Mahallesi’nde bin 400 metrekare ve Kılavuz Mahallesi’nde ise 8 bin metrekare üzerinde inşa ediliyor. Yapımı devam eden parklarla birlikte mahallelerin bir sorunu ortadan kalkmış olacak. Çalışmalar tamamlandığında park alanında ağaçlandırma, çocuk oyun alanları, spor aletleri, yürüyüş alanları gibi halkın dinlenip vakit geçirebileceği ferah mekânlar bulunacak. Çok amaçlı parkların yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Cüneyt Aksoy şunları ifade etti: “İlçemizin Safa, Kılavuz ve Sümer mahallelerinde yapım çalışmalarına hızla devam edilen park projelerimizle, vatandaşlarımızın günün stres ve yorgunluğunu atabilecekleri, hoşça vakit geçirebilecekleri bir alan yaratıyoruz. Parkların çevre duvarlarının örülmesinin ardından zemin çalışmaları yapıldı. Park yapım çalışmalarında, öncelik, çocukların sağlıklı bir şekilde oyun oynayabilecekleri oyun alanları, yetişkinlerin kullanabileceği fitness alanları, basketbol sahaları, bank ve kameriye alanları oluşturmaktır. Çalışmalarımız tamamlandığında, hem çocukların hem de yetişkinlerin spor ve sosyal yaşantısını hareketlendirmek için modern, ferah alanlar oluşturularak halkımızın hizmetine sunulacaktır.”

Belediyeden YANIT var!

İBB’nin sorumluluğunda

İstanbul Zeytinburnu’nda yaşamakta olan okurlarımız “İstanbul Zeytinburnu Çırpıcı Şehir Parkı’nda spor yapmak için bisikletleriyle her gün parka geldiklerini ama bisiklet yollarının çok atıl durumda olduğundan şikâyetçiydi. Biz de okurumuzun şikâyetini 19 Ekim 2020 Pazartesi günü “Bisiklet yolunda off-road!” başlıklı bir haberle duyurmuştuk. Haberimizden sonra açıklama yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Söz konusu Çırpıcı Şehir Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olup, belediyemizin bu parkta herhangi bir çalışma yapma yetkisi yoktur. Yetkimiz olsaydı hızlı bir şekilde vatandaşımızın sorununu çözebilirdik” dedi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a teşekkür ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri habere konu olan parktaki bisiklet yolunu düzeltecek mi, bekleyip göreceğiz.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...