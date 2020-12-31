YENİ YIL ÇİÇEKLERİ BAŞKENTLİLERİ BEKLİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Bitki Evi yeni yılı rengârenk çiçeklerle karşılıyor. Yılbaşının sembol çiçeklerinden olan ve yalnızca aralık ayında satılan kırmızı tomurcuklu kokina çiçeği uygun fiyatlarıyla başkentlilerin tercihi arasında yer alıyor. ANFA Bitki Evi’nde elvodi çamından kalanşoya, kuşkonmazdan flamingo çiçeğine, sümbülden paşa kılıcına, kaktüsten sukulent çeşitlerine çok sayıda yılbaşı aranjmanı görsel şölen sunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Altınpark’ta bulunan ANFA Bitki Evi, birbirinden güzel çiçek ve bitkileri uygun fiyatlarla başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Evlerini ya da bahçelerini yeni yıla hazırlayan başkentlilere rengârenk çiçek ve bitki seçeneği sunan ANFA Bitki Evi, yılbaşı çiçekleriyle de görsel şölene ev sahipliği yapıyor.

ANFA Bitki Evi yılbaşı için çiçekleri hazırladı

Altınpark ANFA Bitki Evi’nde yılbaşının sembol çiçekleri arasında yer alan ve sadece aralık ayında satışa sunulan kırmızı tomurcuklu kokina, Başkentlilerin en çok tercih ettiği çiçeklerin başında geliyor.

ANFA Bitki Evi’nde hazırlanan yılbaşı aranjmanları arasında ayrıca elvodi çamından kalanşoya, kuşkonmazdan flamingo çiçeğine, sümbülden paşa kılıcına, kaktüsten sukulente kadar çeşit çeşit iç ve dış mekân çiçek ve bitkileri yer alıyor.

Her mevsim yeni ürünlerle başkentlilere görsel bir şölen sunan ANFA Bitki Evi, pandemi sürecinde haftanın 5 günü 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

MEZİTLİ SOKAKLARINDA GÖRSEL ŞÖLEN

Mezitli Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yapılamayacak olan yılbaşı eğlencelerini sokak aralarına taşıdı. Üstü açılan gezinti otobüsü Mezitli’yi sokak sokak gezerek yeni yıl coşkusunu günler öncesinden yaşattı.

Yeni yıl coşkusu sokak aralarına taşındı

Noel Baba, Hacivat-Karagöz ve ren geyiği kostümü giyen ve çalınan müzikler eşliğinde dans eden belediye çalışanları, çocuklara şeker dağıttı. 7’den 70’e yeni bir yıl sevincini yaşatan ekipler, kısıtlamalara rağmen 2021 yılının neşe ve sağlık getirmesi umudunu taşıdı. Güzel havanın da etkisiyle apartman ve site bahçelerine çıkan çocuklar, karşılarında Noel Baba’yı görünce coşkuya ortak oldu. Evlerin camlarından ve balkonlarından müziklere eşlik eden, el sallayarak dans eden Mezitlililer sevgi gösterisinde bulundu.

BİNLERCE MEZİTLİLİ COŞKUYA ORTAK OLDU

Sosyal medya üzerinden de canlı yayınlanan yeni yıl etkinliğini binlerce Mezitli takip ederek ve paylaşarak coşkuya ortak oldu. Sosyal medyadan yorum ve mesajlarıyla bu güzelliği yaşatan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, mahalle ve sokak isimlerini yazarak eğlence otobüsünü kendi bölgelerine davet etti.

Yeni yılın ilk günlerine kadar tüm Mezitli’yi gezecek olan yeni yıl otobüsü çocuklara şeker ve çeşitli hediyeler dağıtmaya devam edecek.

‘Yeni yılı aynı coşkuyla karşılamak için çalışıyoruz’

Geçtiğimiz yıl yapılan görkemli kutlamayı bu sene gerçekleştirememiş olmanın hüznünü yaşadıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Gönül isterdi ki geçen yıl yaklaşık bir hafta süren yeni yıl eğlencesini bu sene daha geniş kapsamlı yapabilelim. Ancak koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalar maalesef bizleri evlerimize kapatmak zorunda bıraktı. Belediye olarak Mezitlililerin yeni yılı aynı coşku ve sevinçle karşılaması için eğlenceyi sokak aralarına taşımayı düşündük. Vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Bu hüzün ortamını bir nebze olsun coşkuya çevirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

SAHA ÇÖZÜM EKİBİ İŞ BAŞINDA

Küçükçekmece Belediyesi pandemi koşullarında Küçükçekmecelilerin sorunlarını yerinde tespit etmek ve en kısa sürede çözüm sunabilmek amacıyla “Konuş Küçükçekmece, Kemal Başkan Dinliyor” projesiyle 16 kişilik saha ekibi oluşturdu. Belediyenin Küçükçekmecelilerin ayağına gittiği bu projeyle kapısı çalınmayan tek bir kişi bile kalmaması amaçlanıyor. Saha ekibi, ekim ayından bu yana Beşyol, Fatih, Gültepe, Halkalı, İnönü, Mehmet Akif, Tevfikbey, Yarımburgaz, Yenimahalle ve Yeşilova mahallelerinde 7 bin 592’si hane, 3 bin 518’i de iş yeri olmak üzere toplam 11 bin 110 ziyaret gerçekleştirdi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren saha ekibinin, Küçükçekmeceliler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Pandemi günlerinde Küçükçekmeceliler çözümsüz kalmasın, kendilerini yalnız hissetmesinler diye var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sorun, talep ve beklentilerini bire bir dinleyebilmek, sorunları yerinde tespit etmek çok mühim. Bu çalışma bize bir yandan kendi eksikliklerimizi görme, diğer yandan da vatandaşlarımızdan gelen önerileri değerlendirme şansı veriyor. Önümüzdeki günlerde bize ulaşan önerileri de değerlendirerek ilçemiz için yenilikçi ve sürdürülebilir yeni çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

ÇEVRE DOSTU HALİLİYE

Haliliye Belediyesi, sıfır atık sloganıyla yürüttüğü geri dönüşümü yaygınlaştırmayı amaçlayan çalışmalarında “Kalemmatik” projesini hayata geçirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile imzalanan Sıfır Atık Projesi kapsamında Haliliye Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilçe genelindeki parklar, caddeler ve kamu kurum ve kuruluşlarında geri dönüş ekipmanlarını yerleştirme işlemlerini gerçekleştiriyor. Yürütülen proje kapsamında yer alan Kalemmatik sistemleri de ilçedeki dokuz farklı noktada aktif hale getirildi. Pet, cam ve metal şişelerin yeniden değerlendirilmesi hedeflenen Kalemmatik sistemleriyle, atık şişeleri makineye atan vatandaşlar, karşılığında kalem alıyor. Cam, metal ve plastik şişelerin atılıp kalemin verildiği Kalemmatik ekipmanlarını kullanan vatandaşlar, projeden memnun olduklarını dile getirerek, Sıfır Atık Projesini Haliliye’ye kazandıran Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.

ONLINE KONSER

Silivri Belediyesi, pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan yılbaşı akşamında Silivri BelTV üzerinden yayınlanacak “Yılbaşı Özel Programı” ile eğlenceyi sosyal medya ekranlarına taşıyacak. Silivri Belediyesi, 31 Aralık 2020 saat 21.00 ile 3 Ocak 2021 saat 05.00 aralığını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıl eğlencesini ekranlara taşıyacak. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yerel sanatçılara sahne imkânı sağlamak ve yeni yılı evlerinde geçirecek olan vatandaşlara keyifli bir akşam yaşatmak adına “Yılbaşı Özel Programı” hazırlandı. 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’de belediyenin sosyal medya hesabı Facebook’tan yayınlanacak olan programda, Silivri’nin sevilen sanatçıları Elif Onur, Tayfun Kalaycıoğlu, Bülent Çelikkaya, Fuat Yamalı ve Ekrem Çırpı Silivri BelTV ekranlarında olacak. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın da yeni yıl mesajının yer alacağı yayında, sanatçılar yılbaşına özel olarak hazırladıkları eserleri seslendirecek.

BELEDİYEDEN YANIT VAR!

TEŞEKKÜRLER BAŞKAN TAŞDELEN

Ankara, Çankaya, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Şht. Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak ve Boğaz Sokak’ta oturmakta olan okurlarımız, Çankaya Belediyesi’ne seslenerek, evlerinin önünde, yolda oluşan çukurların kapatılmasını ve yoldaki toprağın kaldırılmasını istemişti. Biz de gazetemizin 28 Aralık 2020 Pazartesi günkü nüshasında “Çankaya’ya yakışmadı!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine harekete geçen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sokaktaki çukurları hızlı bir şekilde kapattırıp, yola bırakılan toprakları kaldırttırdı. Teşekkürler Alper Taşdelen.

Kirlilik ortadan kaldırıldı

Ankara, Keçiören, Güçlükaya Mahallesi, Derya Sokak’ta oturmakta olan okurlarımız, belediyenin kaldırım çalışması yaptıktan sonra çıkan toprak ve taşları unutmasından şikâyetçiydi. Biz de gazetemizin 28 Aralık 2020 Pazartesi günkü nüshasında “Belediyeye sadece 5 dakika uzaklıkta” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine harekete geçen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye ekiplerini hızlı bir şekilde görevlendirerek sokaktaki kirliliği ortadan kaldırttırdı. Teşekkürler Turgut Altınok.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

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