‘Yukarıya bak Başkan!’ Vatandaş başkanı fotoğraf ile yalanladı

Kazımdirik Mahallesi sakinleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e seslendi: “Sayın Başkan, Manda Çayı’nın temizlendiğine dair fotoğraflar paylaşıyorsunuz ama 1 km yukarısı pislikten geçilmiyor, bir de oraya bakın!”

İzmir, Bornova, Kazımdirik Mahallesi, 357 Sokak’ta oturan okurumuz, mahallesindeki deredeki kirlilik ve kokudan şikâyetçi: “18 Eylül 2020 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen rehabilitasyon projesinin tamamlandığına dair Manda Çayı’nda incelemelerde bulunup, ‘Eskiden kokudan ve kirlilikten yanına yaklaşamadığımız yer şimdi pırıl pırıl oldu’ diye haber paylaştı. Sayın Başkan, Manda Çayı’nın bitiminde temiz alanda poz verirken, çayın 1 km ilerisinde, Yeşilova istikametinde biz kokudan, sinekten, pislikten duramıyoruz. Her şey göstermelik. Köprüden çektiğim fotoğraflarda göreceğiniz gibi, ölmüş hayvanlar var ve her taraf pislik içinde. Kokudan duramazsınız burada. Belediyeye defalarca şikâyette bulundum. Bana, ‘İZSU’nun temizlik yaptığı ve çalışmanın tamamlandığı’ cevabı geldi. Derenin başı temiz ama yukarıları kirli, böyle bir temizlik olur mu? Sizden tek isteğim, belediyeden bir yanıt alabilmek ve kirli olan alanın temizlenmesini sağlamak” okurumuzun şikâyetinden sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den ne cevap gelecek, bekleyip göreceğiz.

‘Pozitif Taksi’ görevde

Tüm Dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de olumsuz etkileyen Koronavirüs salgınında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Adana İl Pandemi Kurulunun aldığı kararlara paralel hizmet üreterek halk sağlığının korunmasına katkı veren Seyhan Belediyesi, uygulamaya koyduğu “Pozitif Taksi” ile durumundan şüphe edilen ve yakınında COVİD-19 testi pozitif çıkan bireyleri hastanelere taşıyacak.

Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek “Pozitif Taksi” ile birlikte yaşadığı veya çalıştığı kişilerde COVİD testi pozitif çıkan ve durumundan şüphe edilen bireylerin hastanelere toplu taşıma araçları ile gitmesinin önlenmesi hedefleniyor. “Pozitif Taksi”den faydalanmak isteyen bireylerin, temas ettiği kişilerin COVİD testinin pozitif çıktığını belgelemesi gerekiyor. “Pozitif Taksi” uygulamasından faydalanmak için belediyeden talepte bulunulması yeterli olacak.

Şüpheli durumlarda bireyler evinden hastaneye taşınacak

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay “Pozitif Taksi” hizmetiyle vaka şüphesi görülen bireyleri toplu ulaşım araçlarını kullanmadan Hastanelere ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın testi pozitif çıkan hastaları, karantina sürecini evinde geçirebilecek durumdaysa ambulansla hastaneden evine bıraktığını anımsatan Başkan Akay şöyle konuştu; “Belediye olarak bizim hedefimiz, şüphe durumunda bireyleri kimseyle temas etmeden steril araçla, evinden hastanelere götürmek. Bu gibi durumlarda toplu taşıma araçlarının kullanılmasının önüne geçmek. Pandemi şartlarına uygun olarak dizayn edilen Pozitif taksi, her kullanımdan sonra sterilize edilecek. Esas olan halkımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami derece uyarak COVİD-19’a yakalanmamasıdır. Ancak salgın gerçeğini de dikkate alarak Pozitif vakalarla sağlıklı insanlarımızı birbirinden uzaklaştırmak gerekiyor. Bu konuda kamunun ulaşamadığı alanlarda katkılarımızı sürdüreceğiz.”

Çevre katliamı

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Altınoluk Mahallesi’nde oturan okurumuz Uygar Yıldırım, “Altınoluk mavi bayraklı Yağcılar Plajı’nda yazın başından itibaren faaliyet gösteren inşaatın temelinden çıkan çamurlu su, düzenli olarak borular aracılığıyla insanların denize girdiği plaja deşarj ediliyor. İnşaat yetkilileri denize temiz su yolladıklarını iddia ediyorlar. Çevrede yaşayan halk inşaatın verdiği rahatsızlığı zabıtaya ve belediyeye şikâyet etmesine rağmen inşaatla ilgili herhangi bir caydırıcı yaptırım uygulanmıyor. İnşaatın temelinden çıkan çamurlu su, mavi bayraklı plajda denizin rengini kahverengiye çevirdiği gibi, kirli su deniz altı canlı yaşamını da olumsuz etkiliyor” dedi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri bu çevre katliamına sebep olan inşaat için gerekli cezai işlemi uygulayacak mı, bekleyip göreceğiz.

İkametini al, Çeşme’ye gel

Çeşme Belediyesi, özellikle yaz aylarında nüfusun ihtiyacını karşılayabilmek için kolları sıvadı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, 44.400 olan nüfusu 50 bine taşıyabilmek amacıyla “Birinci ikameti Çeşme’ye taşıyoruz” diyerek bir kampanya başlattı. Turizmin gözde kenti Çeşme’nin yaz aylarında nüfusu 1.5 milyonu aşıyor. Çeşme’de turizm sektörünü geliştirmeyi hedefleyen Çeşme Belediyesi ilçe nüfusunu 50 binin üzerine çıkararak hizmet için gelirini de artırmayı hedefliyor. Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan vatandaşlara seslenen Başkan Oran, “Çeşme’yi seven herkesi kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz” dedi. Nüfusun 50 binin üzerine çıkmasıyla daha kaliteli hizmet verilebileceğini dile getiren Başkan Oran, “Nüfusumuz arttığında personel kadromuz da daha kaliteli hizmet verebilecek sayıya ulaşacak. Ayrıca genel bütçe gelirlerimiz artacak ve ekonomik olarak daha da güçleneceğiz. Sevgi emek ister, haydi göreve! Çeşme sevdalılarının bizi duyup kampanyamıza destek vermesini bekliyoruz” diye konuştu.

Belediyeden cevap var!

Teşekkürler Başkan Yavaş

Ankara’da yaşayan Yasin Ateş’in, isteğini 28 Eylül 2020 Pazartesi günü Hizmet isteyen vatandaşa’Engel’ başlıklı haberimizle duyurmuştuk. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yanıt geldi: “28.09.2020 tarihli Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan ‘’hizmet isteyen vatandaşa ‘blok’” başlıklı haber üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz gerekli incelemeleri yaptı. Yenimahalle Yenibatı Mahallesi Sezai Karakoç Caddesi genelinde kaldırım ve orta refüj yapımı programımız kapsamına alınmıştır. Talep edilen Sezai Karakoç caddesi imar planına göre açık olup, yolun 10 metresi asfalt olup geri kalan kısmının malzemeli bakımı yapılmış, asfalt programında değerlendirilecektir. Ayrıca altyapı kuruluşlarınca gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanıp tamamlanmadığı ve altyapı çalışması yapılıp yapılamayacağı bilgisi doğrultusunda gerekli asfaltlama çalışmalarımız program dahilinde değerlendirilecektir. Gazetenizin duyarlılığı için teşekkür ederiz.’’ Duyarsız kalmayıp, vatandaşın sorununu hızlıca çözen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz.

Büyükşehir, kendi enerjisini üretecek

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması için yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki çalışmalarına güneş enerjisini de ekliyor. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında enerji tüketiminin yüzde 100’ünün yenilenebilir kaynaklardan sağlanması hedefi doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının öz tüketiminin GES’lerden karşılanmasına yönelik faaliyetlere başlandı. Bu anlamda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu-Türkiye Bölümü (GÜNDER) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Öncelikli olarak Büyükşehir Belediyesi yeni binası çatısı ile açık otoparkına, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi çatısı ile açık otoparkına, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi çatısına, toplamda minimum 2,250 MWh kapasiteli GES yatırımları yapılacak. Muradiye Su Fabrikası’nın çatısına ise ayrıca 2,4 MWh’lik GES yatırımı kurulacak. İlerleyen zamanlarda ise Büyükşehir ile bağlı iştiraklere yönelik yenilenebilir enerji yatırım kapasiteleri genişletilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuya ilişkin açıklamasında, 2 yıl içerisinde tamamlanması öngörülen yatırımlar kapsamında toplamda yılda 6.500.000 kWh’lik elektrik üretilmesinin planlandığını söyledi.

İkinci el kaldırım!

İstanbul Esenyurt’a bağlı Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde oturan bir okuyucumuz, ilçe belediyesinden dertli. Cadde üzerindeki ikinci el eşya satan dükkânın kaldırımı işgal ettiğini, yine aynı cadde üzerindeki bir oto yıkamacının da kaçak olduğunu iddia eden okuyucumuz, önlem almayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a seslendi: “Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde ikinci el eşya satan bir dükkân var. Bu dükkân kaldırımı işgal etmiş durumda. Kaldırım mobilya, çekyat ve beyaz eşyalarla dolup taştığı için geçmek mümkün olmuyor. Kaldırım kullanılamadığı için vatandaş yoldan geçmek zorunda kalıyor. Bir de aynı cadde üzerinde oto yıkamacı var. Kaçak olduğu iddia edilen oto yıkamacı, yolu su içinde bırakıyor. Yıkatmak için getirilen otolardan dolayı da zaman zaman trafik oluyor. Gün boyu bu caddeyi kullanan zabıta ekiplerinin bu iki iş yeri için önlem almaması tepki çekiyor.” Okuyucumuz, aynı cadde üzerindeki kaldırımların araç park yerine dönmesinden dolayı bebek arabalı vatandaşların kaldırımları kullanamadığını, bu konuda da belediyenin harekete geçmesini istiyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un okuyucumuzun dile getirdiği iddialarla ilgili nasıl davranacağını merakla bekliyoruz.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

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