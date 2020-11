Van’ın merkez Edremit Belediyesi’nin turizm, istihdam ve mesleki eğitim unsurlarını bir arada barındıran, Türkiye’de az örneği olan, bölgede ise tek olan ‘Edremit’te Turizm Odaklı İstihdam Projesi’ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak destek almaya hak kazandı.

Edremit Belediyesi’nin, turizm, istihdam ve mesleki unsurları bir arada barındıracak olan ‘Yüzen Otel’ projesi onaylandı. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından başarılı proje olarak görülen ‘Yüzen Otel’ projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destek almaya hak kazandı. DAKA tarafından 4 il adına sunulan 7 proje bakanlık tarafından başarılı bulunarak onaylandı. Projeler arasında yer alan ve Edremit için önemli projelerin başında gelen ‘Edremit’te Turizm Odaklı İstihdam Projesi’ de aldığı destekle kamuoyundan adından söz ettirdi.

Proje bölgede bir ilk

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit adına projenin onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Edremit’in tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğasıyla unutulmaz bir tatil fırsatı sunan bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Say, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (DAKA) teşekkürlerini iletti. Başkan Say, “Yüzen Otel Projemiz, turizm, istihdam ve mesleki eğitim unsurlarını bir arada barındırıyor. Üçü de katkı sunacak şekilde tasarlanmıştır. Türkiye’de az örneği bulunan, bölgede ise hiç bulunmayan bir konsept. Bu konseptin içerisinde denizcilik, otelcilik alanında eğitim gören üniversite ve lise öğrencilerinin staj yapacağı bir uygulama oteli gibi olarak hizmet verecek. Burada elde edilen gelir ise sosyal yardımlaşma alanlarında kullanılacak. Deniz üzerinde hem konaklama, hem restoran kafe hizmetleri hem de toplu organizasyonlar anlamında benzersiz bir deneyim sunmak açısında turizme büyük bir katkısı olacaktır” dedi.

“Bu projeyle, turizm alanında kapı aralanmıştır”

Kente gelen ziyaretçilerin bölgeyi daha fazla keşfetmesini istediklerini belirten Başkan Say, bu amaçla mevcut turizm yatırımlarına farklı bir boyut kazandırma amacında olduklarını ifade etti. Bu projelerinin Van adına bir ilk olacağını, turizm alanında da kapının aralanmasına vesile olduğunu vurgulayan Başkan Say, “Bu projeyle, ilçemizin turizmi açısından önemli bir gelişme yaşanmıştır. Bu projemiz hem ilçemizin turizmine katkı sağlayacak hem de istihdam anlamında iş kapısı olacaktır. İlimiz adına ilerleyen yıllarda gerek yatırımcılar gerekse de devlet eliyle çok daha farklı bir konuma gelecektir. Böylesi değerli bir projenin ilimize ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte çok daha güzel işlere imza atacağımıza olan inancım tamdır” dedi.

Pazarda HES kodu uygulaması!

Türkiye’de ve dünyada etkisini sürdüren Kovid-19 virüsü önlemleri kapsamında Selçuklu Belediyesi semt pazarlarında HES kodu uygulaması başlattı. Selçuklu Belediyesi zabıta ekipleri pazarların girişinde pazara gelen vatandaşların HES kodunu sorgulayarak riskli grupta yer alan vatandaşları pazar yerine almıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı koronavirüs tedbirleri kapsamında Seyit Onbaşı Semt pazarında (Nalçacı semt pazarı) denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleriyle birlikte incelemelerde bulunan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, esnaf ve vatandaşlarla kısa süreli sohbet gerçekleştirdi. Başkan Pekyatırmacı, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda da uyardı.

Otoparklarda statik tedbirler!

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’da yaşanabilecek depremlere karşı tedbirler almaya devam ediyor. Bugünkü Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kabul edilen kararla, yapı güvenliğini daha da artırmak amacıyla risk oluşabilecek giriş katlarda bulunan otoparklarda statik tedbirler alınmasının, duvarlar yapılmasının ve böylelikle yapıların daha güvenli hale getirilmesinin önü açıldı. Bilindiği üzere, bu karar öncesinde, bu binalarda giriş katında yer alan otoparklarda dış duvar ve/veya ara bölme duvar yapılması mümkün değildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kabul edilen kararla birlikte Aydın’daki yapıların olası bir depreme karşı daha da güvenli hale getirilmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Alınan kararla birlikte artık 90’lı yıllardan bu yana uygulanan ve deprem güvenliği açısından risk taşıyan, giriş katı otopark olan, açık kolonlar üzerine oturan binaların yapılmasına da müsaade edilmeyecek. Yapılan düzenlemeyle birlikte, gerekli izinler alındıktan sonra, halihazırda zemin katları otopark olarak inşa edilmiş izinli yapılarda da yapıyı güçlendirecek dış duvar ve/veya ara bölme duvar yapılabilecek. Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak olası bir depreme karşı her türlü hazırlığı yapmaya devam ettiklerinin altını çizerken, vatandaşlara da yapılarını güçlendirmeleri için her türlü kolaylığı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Çankaya’da Sağlıklı Sokaklar Projesi

Çankaya Belediyesi, Birleşik Krallık, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) ve Arup iş birliği ile “Sağlıklı Sokaklar Projesi” hazırlıyor. Proje, Birleşik Krallık Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı (FCDO) “Küresel Geleceğin Şehirleri Refah Fonu Programı” kapsamında yürütülüyor.

Çankaya’da yaşayan her yaştan, her kesimden vatandaşın kentteki yaşam kalitesinin artırılmasını ve kentin tüm olanaklarına eşit imkanlarla ulaşılabilmesini hedefleyen Sağlıklı Sokaklar Projesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün “Sağlık 2020” temel politikasını oluşturan “Herkes için sağlık, sağlık ve sosyal hizmet politikalarında eşitlik ve yaşam boyu sağlık” ilkesine dayanıyor.

Çankaya sokaklarının kendine has dokusunu yeniden ele alarak yürütülen proje, kentte nefes alınacak, temiz, güvenli, sağlıklı alanlar yaratmayı, vatandaşlara hareket özgürlüğü sağlamayı, kentte yürümeyi keyifli hale getirecek yeşil alanlar yaratmayı, her yaşın ve her kesimin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Projenin hedefleri arasında, vatandaşların toplu taşımaya erişilebilirliğini kolaylaştırma, kullanılırlığını artırma ve bisiklete binmeyi teşvik ile motorlu taşıt trafiğini en aza indirerek, hava kirliliği ve gürültüyü azaltma yer alıyor.

Projenin temel hedefi ise topluluk duygusunun güçlendirilerek; temiz, güvenli, yürünebilir sokaklar ve içinde yaşadığı herkesi düşünen sağlıklı bir kent tasarımının oluşması. Kentte Sağlıklı Sokaklar oluşmasında farkındalığı artırmak, paydaş ve projede yer alan vatandaşların projeyi benimsemesi ve sürdürülebilirliğinin sağlaması için önem taşıyor.

Çankaya ilçesi için yürütülen projede, 65 yaş ve üstü vatandaşların hareketini sağlayacak temiz sokaklar ve dinlenme alanları tasarlanıyor. Proje aynı zamanda engelli bireylerin şehir hayatında kendini güvende hissetmelerini sağlayacak şekilde planlanıyor. Sokaklar, çocukların güvenle oynayabileceği, gençlerin hareket özgürlüğüne sahip olabileceği, ticari olarak da esnafın destekleneceği mekanlar olarak tasarlanıyor.

Denizli’de ayakta kalan en eski yapı!

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki Özel İdare İşhanı’nı yıkımının ardından bölgedeki 700 yıllık Germiyanoğulları Hamamı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli ziyaretinde kaldığı evin ortaya çıkması ve aslına uygun olarak korunması için başlattığı çalışmada sona geldi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu kapsamda tarihi hamamın arka tarafında bulunan ve depo olarak kullanılmak üzere inşa edilen derme çatma yapının yıkım çalışmalarını inceledi. Koruma Kurulu’ndan alınan onayın ardından başlatılan çalışma ile 700 yıllık Germiyanoğulları Hamamı ve çevresi aslına uygun hale getirilerek gelecek nesillere aktarılacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’de ayakta kalan en eski yapılardan olan Germiyanoğulları Hamamı’nın yaklaşık 700 yıllık olduğunu belirterek, tarihi eserin bugüne kadar hamam olarak kullanıldığını ve değişik zamanlarda bakımlarının yapıldığını ifade etti.

‘Kaldırımlar işgal altında!’

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 356. Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımızın Belediyeye tepkisi var. “Kaldırımlar işgal altında” diyen okurlarımız Başkan Esen’e seslendi: “Yaşadığımız mahalledeki bir market kaldırıma kalıcı bir rampa yaptı. Özellikle engelli ve yaşlı insanlar yolda yürümek zorunda kalıyor. Bizlere bir şey olsa bunun hesabını nasıl verecekler? Bizlerin gördüğü bu rampayı belediyeye zabıta ekipleri de görüyor ama göz yumuluyor. Başkan Esen’e sizin aracılığınızla sesimizi duyurmak istiyoruz. Sayın Başkan biraz Konyaaltı sokaklarında yürüyerek veya aracıyla tur atar ise Konyaaltı’nın nasıl yaşanılmaz bir yer haline dönüşmeye başladığını görecektir.”

