Arap Yarımadasının Yeni Aktarma Merkezi; Katar, Doha!

Katar, Arap Yarımadası’nın yüz ölçümü olarak en küçük fakat gelir olarak en zengin ülkesidir. Son on yılda Katar Hükümeti başkent Doha’yı turizme açmaya karar verip bununla ilgili çalışmalara başladı. Tabii bu çalışmaları en etkin kılan şey ise Qatar Airways’in hükümete olan desteği oldu. Günümüzde, özellikle Asya ile Avrupa arasında tam bir köprü görevi görmeye başlamış olan başkent Doha, aynı zamanda kültürel ve sosyal anlamda da turistleri doyurmaya başlamış durumda. Bu yazımda aklında Doha’yı aktarma merkezi olarak kullanacak veya Doha’ya turist olarak gitmek isteyenler için bilgiler vereceğim.

Başkent Doha’ya ilk ayak bastığınızda sanki bir Abu Dabi, Dubai havası verse de hala şeriat kurallarına oldukça bağlı olan bir ülke. Tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki, bir ülkeye girişte o ülkenin insanlarındaki hoşgörü ve gelişmişlik seviyesini pasaport sırasından bile anlayabilirsiniz. Burada, abartısız söyleyebilirim ki, en az iki saat pasaport sırası bekledik. Eğer uçaklarınız arasındaki aktarma süreniz dört saatten fazla ise ülkeyi gezmeniz için izin veriliyor. Hamad Uluslararası Havalimanında gelen turistlere ülkeyi tanıtmak için saat başı düzenlenen ücretsiz şehir turları mevcut. Dilerseniz bu turlara katılıp hızlıca şehri gezebilirsiniz ya da bizimkisi gibi aktarma sürenizi bir günden uzun tuttuysanız, Qatar Havayollarının Plus Qatar anlaşması ile önceden çok cüzi bir fiyata veya ücretsiz olarak tuttuğunuz beş yıldızlı otelinizde konaklayabilirsiniz. Katar Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından 90 güne kadar vize istemiyor. Açıkçası pasaport sırasını beklemeye değer tecrübeler Doha’da sizi bekliyor olacak.

Taksimize binip şehrin sahiline doğru yol aldığımızda yükselen gökdelenler yanında geleneksel çarşıları Souq Waqif ve onun yanındaki prensin sarayı karşısında dilimiz tutulmuş bir şekilde otelimize varmıştık. 2018 yılında Qatar Airways’in Plus Qatar ile yaptığı işbirliği sayesinde bir gece ücretsiz, iki gece de 100 dolar ödeyerek dünyanın en lüks otellerinden birinde üç gece geçirme imkanımız oldu.

Gitmeden önce nelere dikkat etmeliyiz?

Emirlik yönetimine sahip olan ülkelere gitmeden önce bu tarz ülkelerin kurallarına önceden haiz olmakta fayda olacağını düşündüğümden dikkatimi çeken birkaç maddeden bahsetmek istiyorum. Ülkede alkol tüketimi, giriş-çıkışı yasaktır, yalnızca uluslararası otellerde alkol tüketimine izin verilmektedir. Ayrıca havuzlara mayo ile girilmesi de bu tarz otellerde serbest ancak bunu halk plajlarında asla denemeyin. Gerçekten Maldivleri kıskandıracak kumsallara sahip olmasına rağmen buralarda Türkiye’de girdiğimiz gibi serbest mayolarla denize girmemiz yasak. Dediğim gibi ancak çok uluslu otellerin plaj ve havuzlarında bu şekilde giyinip dolaşabilirsiniz. Bunun dışında katar vatandaşı olmayan kadınlar için baş örtüsü kullanma zorunluluğu yok. Kıyafetiniz abartılı derecede açık olmadığı müddetçe kimse gelip size karışmıyor. Ben kısa kollu bluz ve kot, tayt, uzun etek giydim ve hiçbir sorunla karşılaşmadım.

Ulaşım

Katar’da en yaygın kullanılan ulaşım şekli UBER ve Taksiler. Halka açık otobüsler bulunsa da kısıtlı zaman için UBER gerçekten de pratik bir çözüm oluyor.

Katar’da yapılabilecek aktiviteler neler?

Kış aylarında bile havanın aşırı sıcak olduğu bu ülkede gündüz aktiviteleri genellikle AVM gezmek oluyor. Gerçekten lüks markaları bulabileceğiniz ve hemen her aktiviteyi yapacağınız şekilde düzenlenmiş bir çok AVM bulunmakta bu şehirde. City Center Doha AVM, Festival AVM ve Mall of Qatar en sevdiğimiz kapalı alışveriş merkezlerinden oldu. Yarı açık alışveriş ve aktivite merkezi olarak mutlaka ziyaret etmenizi önerebileceğim üç alışveriş merkezi ise; geleneksel Souq Waqif, Katari ve The Pearl.

Souq Waqif; oldukça geleneksel, içinde bir çok dükkanı barındıran şehrin en eski alışveriş merkezlerinden biridir. İçinde lüks butik oteller, restoranlar da var, sokak satıcılarının hazırladığı kermes tarzı sokak yemeklerini tadabileceğiniz yerler de. Toptancılar da var, butik dükkanlar da. Anlayacağınız her keseye, her kesime uygun, saatlerce sıkılmadan vakit geçirebileceğiniz bir yer. Bizi en çok şaşırtan bölümü ise şahin satılan dükkanlar olmuştu. Bu bölümün adına Falcon Souq adı veriliyormuş. Bölümde, şahin hastanesi, şahin aksesuar dükkanları ve bizzat şahinleri alabileceğiniz dükkanlar var. Şahinlerin Katar’da oldukça saygın olduğunu ve beslemenin korunmuş bir gelenek olduğunu öğrenmemiz burayı bizim için daha da anlamlı kılmıştı.

Katar; kültür köyü olarak düzenlenmiş bir kompleks. İçerisinde amfi tiyatro, lüks restoranlar, sergiler, su sporları yapabileceğiniz bir sahil ve nicelerini bulabilirsiniz. Biz burada altın kaplamalı cami gördüğümüzde garipseyemedik bile.

The Pearl; burası Katarlı gençlerin akşamları takıldığı, oldukça lüks, yarı açık bir alışveriş merkezi. İçerisinde yine her türlü aktiviteyi yapabileceğiniz imkanlar var. Ayrıca oldukça keyifli kafe ve restoranların olduğunu da eklemek isterim.

Doha’da çöl safarisi, hatta akşam da çadırda konaklamalı olarak alınırsa oldukça farklı bir aktivite. Lüks ciplerle çöldeki kumların üzerinde savrulmaya hazır olun! Eğer sizi araba tutuyorsa kesinlikle önermiyorum.

İslami Sanatlar Müzesi; giriş ücretsiz olan bu müzede yüzyıllara göre bölünmüş bölmelerde Dünyada tüm zamanlarda yapılmış olan İslami sanat eserlerini sergilemişler. Biz gerek müzenin mimarisini, gerekse içeriğini oldukça etkileyici bulduk ve mutlaka ziyaret edilmesi gereken mekanlar listesine ekledik.

Katar’ın tek doğal adası; Banana Island





Banana adası Katar’ın tek doğal adası olmakla ünlü olan ada. Adanın tamamını Anantara Resort almış durumda. Bu yüzden de adaya sadece günübirlik gezeyim, denize girerim şeklinde gidemiyorsunuz. Souq Waqif’in hemen karşısındaki iskelede otelin bir rezervasyon ofisi bulunmakta. Buradan ertesi güne rezervasyon yaptırıp yarım saatte bir kalkan hızlı vapurlar sayesinde ulaşabilirsiniz. 2018 yılında öğle yemeği rezervasyonu kişi başı 200 Katar Riyali ve deniz ve havuz kullanımı rezervasyonu kişi başı yine 200 Katar Riyaliydi. Bu adayı ziyaret etmek istiyorsanız burada denize girmenizi pek önermiyorum çünkü her ne kadar bu ada suyun turkuaz rengi ile Katar’ın Maldivleri reklamıyla piyasaya çıksalar da maalesef denizin tabanı yosun tabakası ile kaplıydı ve deniz gerçekten de çok soğuktu. Öğle yemeği ise oldukça çeşitli idi ve bence verilen her kuruşa değerdi. Eğer son gün aktarma uçuşunuz geç bir saatte ise gündüzden bavullarınızı rezervasyon ofisine bırakıp, adada uçuş saatine kadar keyifli vakit geçirip sonrasında ofisten valizlerinizi alarak uçuşunuza doğru yol alabilirsiniz.

Katar, önyargılarımıza rağmen oldukça etkileyici ve keyif verici bir ülke oldu bizim için. Yine de ziyaret zamanınızı yaz aylarına denk getirmemeniz konusunda sizleri uyarmak durumundayım çünkü çok ama çok sıcak!