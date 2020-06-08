Çocukla seyahat nasıl yapılır?

Çocuk olunca gezemezsiniz!

Bu başlığın farklı versiyonlarını hepimiz duymuşuzdur; evlenince gezemezsiniz, kocan gezdirsin, çocuğun olsun asla gezemezsin… vs. İşin aslı şu ki ruhu gezenti olan bir insanı gezmekten alıkoyacak pek bir bahane yoktur!

Çocukla gezmek kolay mı? Elbette değil, ancak birkaç püf noktaya dikkat edersek unutulmayacak anılarınız olacağına eminim.

1-Çocukların uyku düzenini değiştirmeden seyahat.

Öğlen ve gece uykularını aksatmayın. Yer, mekan neresi olursa olsun her gün aynı saatte keyifli bir uyku çekeceği ortamı hazırlayıp uykusunu almasını sağlayın. Bu ortam mutlaka yatağı olan bir yer olmak zorunda değil; bebek arabası, ergonomik kanguru, restorandaki bir koltuk gibi herhangi bir yer olabilir.

Eğer yataklarınızı ayırdıysanız, kurduğunuz bu düzeni tatildeyiz diye sakın bozmayın. Çocuklar esnek kurallara kolay adapte olamaz ve hep en çok istedikleri şekilde davranmaya diretirler. Bu demek oluyor ki tatil bile olsa aynı yatakta çekilen masum bir uyku evdeki tüm düzeninizi değiştirebilir.

Kısa süreli seyahatler için, ülkeler arası saat farkı ne olursa olsun, kendi ülkenizdeki saatlere göre davranmaya devam edin. Bunu uygulamak Amerika kıtasında biraz zor olabilir ama Asya kıtası için çok da zor olmuyor.

2- Ay bu çocuk oralarda ne yer, ne içer?

Gelelim en önemli sorunsala; Türk ailelerinin yegane kaygısı çocuklarının aç kalması. Bana göre bununla ilgili en pratik çözüm ev yapımı mamalar. Çocuğumuzun en sevdiği çorbaları lapa haline gelene kadar kaynatıp ufak kavanozlara vakumluyoruz, hepsi bu. Termoslu çantalarda saklayarak muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca kuru yemişler, kuru meyveler ve ev yapımı çubuk krakerler de oldukça etkili atıştırmalıklar oluyor. Ana yemek konusunda ise en yaygın ulaşabileceğiniz yemekler balık, pilav ve sade makarna.

Pratik bir çanta nasıl hazırlarım?

Hazırlayacağımız çantalar, gideceğimiz ülkenin mevsimine, seçeceğimiz ulaşım aracının tipine, kalacağımız ev/otel’deki imkanlara, çocuğumuzun tuvalet eğitimine göre değişiklik gösterebilir fakat genel anlamda aşağıdaki liste bize bir fikir verecektir. Öncelikle bir el çantası ve bir de valiz hazırlamamız gerekecek.

El çantası için;

En sevdiği 1-2 oyuncağı.

Kullan – at özellikli mama sandalyesi örtüsü ve önlük

Bebeğinizin kronik bir problemi varsa ilacı (Alerji şurubu, astım ilacı vb.)

Yolculuk için atıştırmalıklar.

2 zıbın/atlet, 2 bluz/t-shirt, 2 pantolon/tayt, 1 ceket/yelek

1 adet alt açma, 4-5 adet bez, ıslak mendil, pişik kremi

3 adet Ter/ağız silme mendili.

2 adet çorap/patik.

Bavulunuz için;

Kalacağınız gün x3 adet zıbın/atlet, bluz/t-shirt, pantolon/tayt, ceket/yelek

Kalacağınız gün kadar çorap/patik

Mevsimine göre yedek ayakkabı

Mevsimine göre yağmurluk, mont, şapka, mayo, terlik, kolluk/simit, güneş kremi, sinek kovucu, güneş gözlüğü

Acil durumlar için ilaç (ateş düşürücü, öksürük şurubu gibi.)

Ateş ölçer

Bebek çarşafı, müslin örtü veya mevsime göre battaniye

Uyku arkadaşı

Dişlerini fırçalamaya başladıysa diş fırçası, tarağı ve tokaları.

Bez, şampuan, ıslak mendil, sabun gibi sarf malzemeleri dünyada hemen her yerden temin edebilirsiniz bu yüzden uzun süreli seyahatler için kendinize bunları yük edinmeyin.

Çocuğunuzu ekranla tanıştırdıysanız yolda oyalanması için önceden telefonunuza / tabletinize en sevdiği birkaç video ve oyunu indirmeniz sizin için hayat kurtarıcı olacaktır.

Kalacağınız yeri ayarlarken odanızda çamaşır makinası olup olmadığını mutlaka önceden öğrenin. Yanınıza alacağınız bir kalıp sabunun bir kısmını küçük parçalara bölerek çamaşırlarınızı pratik bir şekilde yıkayabilirsiniz. Bu şekilde yanınızda daha az kıyafetle seyahat edebilirsiniz.

Gideceğiniz yerleri yürüyerek de keşfetmek isteyeceğinizi düşünerek; yanınıza çocuğunuzun yaşına göre bebek arabası ve ergonomik kangurunuzu almayı unutmayın.

Çocukla seyahat etmek yalnız veya çift olarak seyahat etmekten daha zordur ama unutmayın hayatınızın en güzel hatıraları yolda paylaşılan anılardır. Keyifli yolculuklar!

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