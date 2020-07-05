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Gözde Aycan Tarıer

Gözde Aycan Tarıer

aycan_gozde@hotmail.com

Doğanın tam ortasında eşsiz bir deneyim; Bördübet

5 Temmuz 2020

Doğanın tam ortasında eşsiz bir deneyim; Bördübet

Datça yarımadasında hep aynı yerlere gitmekten sıkıldıysanız, keşfedilecek yeni yerler arıyorsanız sizi asla pişman etmeyecek bir seçimdir Bördübet.

Marmaris - Datça yolunda giderken Amazon tabelasını takip ederseniz, yoldan yarım saat uzaklıktadır burası. Aman dikkat, yolda benzin istasyonu yok ve yol oldukça engebeli. Bu yüzden yol ayrımından önce yakıt ikmalinizi yapmanızı öneririm.

Doğanın tam ortasında eşsiz bir deneyim; Bördübet

Ormanın içerisinde ilerlerken yol üzerinde göreceğiniz su kaplumbağalarının olduğu bir dere, bu derenin sonunda sonsuz mavi bir deniz ve kumlu, çakıllı plajı ile mest olacağınızı garanti ederim.

Üstelik burada sıkılmak pek de olası değil. Aktivite olarak oldukça zengin seçeneklere sahip; kano, bisiklet, yüzme ve orman içerisinde hiking imkanı ile hem ruhu arındıran hem de dinlendiren bir kaçamak yapabilirsiniz.

Doğanın tam ortasında eşsiz bir deneyim; Bördübet

Bördübet çevresinde konaklama açısından fazla bir seçenek bulunmamakta. Bizim tercihimiz ismini Amazon ormanlarından esinlenmiş, tamamen doğada konaklama deneyimi sunan şirin mi şirin bir butik otel olmuştu.

Doğanın tam ortasında eşsiz bir deneyim; Bördübet

Tavanı tamamen cam karavanımızdan yıldızları izleme deneyimini asla unutamayacağız. Son yıllarda bize dayatılmış beş yıldızlı otel deneyiminden oldukça farklı, kalabalıktan uzak bir tatil yapmak için Bördübet’i tercih edebilirsiniz.

Doğanın tam ortasında eşsiz bir deneyim; Bördübet

instagram.com/gezginaycan/

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