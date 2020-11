Foça'ya bir de böyle bakın

Efsane der ki Foça’da bir kara taş vardır, buna basan her kimse Foça’dan vazgeçemez buraya geri döner. İşte ben bu kara taşa basanlardanım. Tam 29 senedir içimdeki Foça aşkı hiç dinmedi.

Burası çam ormanlarının içinde birbirinden güzel koyları olan, merkezinde tarihi kale kalıntıları ve eski Rum evleri ile oldukça sempatik bir sahil kasabasıdır.

Eski adı Phokaia olan ve simgesi fok balıkları olan Foça, İyonya’dan beri yerleşim merkezidir aslında. Simgesinin fok balıkları olmasının sebebi ise buz gibi denizinde, Siren Kayalıklarında fok balıklarının bulunmasıdır. Fok balıkları düzensiz avlanma sonucunda Ege Denizi’nde neslinin tükenmesi tehlikesi ile karşılaştığı için avlanmaları yasaklanmıştır.

Merkezden kalkan günübirlik tekne turlarında her seferinde ‘Acaba fok balığı görür müyüz?’ Hevesi yaşasak da şimdiye kadar görmek bize nasip olmadı.

Foça’da nereleri gezmeli?





Eski Foça merkezde kale etrafını, tarihi cami etrafını gezmeden olmaz. Burada bir gün batımı yaşamak gerçekten yaşayacağınız en huzurlu deneyimlerden biri olacaktır.

Günübirlik tekne turları, sahilde yerel lezzetleri tatmak yapmadan dönmeyin listesinde en başta olmalı.

Foça – Yeni Foça Arası Koylar





Bu yol bana hep Antalya’yı anımsatmıştır.

Çam ağaçları içerisinden virajlı ve yamaç yanında bir buçuk şeritlik dar bir yoldan gitmek…

Gün geliyor sadece manzarayı izlemek bile insanı tazeliyor. Yine de her seferinde insanın içi şurada durup kendimi suya bıraksam diye gitmez ki kardeşim! Vallahi her seferinde aynı duygularla ilerliyorum bu yoldan. İşletmeciler yıllar önce her bir koydan yerini kaptı tabii, kimi camping , kimiyse Beach Club oldu.

Yine de arabayı yol kenarına park edecek kadar şanslıysanız ufak patikalar aşıp ücretsiz şahane koylar bulmanız hala mümkün.

Hala Foça’yı transit geçenlerdenseniz, bu yaz bir değişiklik yapın ve Foça’ya uğrayın. Pişman olmayacaksınız…

