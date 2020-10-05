İzmir’de Körfezi İzleyebileceğiniz Birbirinden Keyifli 5 Nokta

Seyirtepe





İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan, Yamanlar Dağının eteklerine kurulmuş olan İzmir Seyirtepe Kampüsü İzmir’in en iyi panoramik manzaralarından birine sahiptir. Bu işletmede günün her saati şahane İzmir Körfezi manzarasının tadını çıkartabilirsiniz.

Seyirtepe’de aynı zamanda lezzetli yemekler, muhteşem tatlılar yiyebilir, özel günlerinizi kutlayabilir hatta Paint Ball bile yapabilirsiniz. Bu kampüste en beğendiğimiz özelliklerden birisi de çocukları unutmamış olmalarıdır. Çocuklar için açık ve kapalı oyun alanları bulunan bu işletmede, siz manzaranın ve yemeklerin tadını çıkartırken çocuklar da sıkılmıyor.

Tarihi Asansör





İzmir’in simgesi haline gelmiş olan bu şahane yapıdan bahsetmeden olmaz. Mithatpaşa Caddesi ile Halil Rıfat Paşa Cadde’si arasında adeta bir geçit oluşturan bu yapı 1907 yılında yapılmış. Mithatpaşa Caddesinden Tarihi Asansör sokağına döndüğünüzde sizi adeta o yıllara çekecek bir ambiansla karşılaşmanızı garanti edebilirim. Dario Moreno’nun da evinin bulunduğu bu sokak turistlerin muhakkak fotoğraf çektirmek için durduğu noktalardan biri haline gelmiş. Tarihi Asansör’den yukarı çıktığınızda göreceğiniz manzara sizleri mest edecek. Burada İzmir Büyükşehir Belediyesinin işletmekte olduğu romantik bir restoran da mevcut. Dilerseniz gün batımının tadını buradaki lezzetli yemeklerle çıkarmanız mümkün.

Varyant Yolu





Tarihi evlerle hala geçmişin izlerini taşıyan, Arnavut kaldırımlı bu dik yokuştan inmeden İzmir’i gezdim demek olmaz diye düşünüyorum. Konak meydanına tamamen hakim olan bu yokuşta gündüz veya akşamüstü yürümenizi öneririm. Yolda çok hoş salaş kafelerde eski İzmir’i hissederek bir çay molası verebilirsiniz.

Karagöl Milli Parkı Yolu / Yamanlar Sanatoryumu





İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Yamanlar Dağı zirvesinde bulunan bu Milli Parka çıkarken Yamanlar Sanatoryumu’nun yani eski Verem Hastanesi’nin harabeleri ile karşılaşacaksınız. Kalan kalıntıların ve hastane binasının içerisine girmek tehlikeli ve yasaktır. Ancak ormanda manzaranın tadını çıkartabileceğiniz bir seyir köşesi bulunmaktadır. Burada kamp sandalyelerinizi de kapıp birer çay molası vermenizi öneririm.

Balçova Teleferik

1974 yılından beri bir açık, bir kapalı olan teleferik nihayet yenilenerek 2015 yılında tekrardan ziyaretlere açıldı. Burası İzmir’i zirveden panoramik olarak izleyebileceğiniz en iyi noktalardan biridir. Her ne kadar tesisin son ziyaret saatinin 20:00 olması dezavantaj olsa da, gündüz aktivitesi için oldukça keyifli bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır.

instagram.com/gezginaycan/

Fotoğraflar; instagram.com/tremrahcelik/