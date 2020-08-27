İzmir’in en sevdiğim yanı nedir diye sorsalar, tüm turistik yerlere bir saat mesafede olması derim. Ödemiş Birgi Köyü de bu duraklardan biri. Her mevsim şahane olan bu tarihi köyün havası hep bir başka olmuştur benim için. Arnavut kaldırımı, daracık sokakları, ahşap pencereli taş evleri, yöresel ürünler satan halkı ile adeta bizi bugünden geçmişe taşır.

Ne kadar zaman ayırmalıyım?

Bu köyü gezmek için ne kadar zaman ayırmamız gerek diye sorarsanız, bir günde bile gezilir elbette. Ancak bizim gibi hissederek, yaşayarak gezmeyi sevenlerdenseniz en az iki gün ayırmanızı, hatta imkânınız varsa tarihi konaklarında konaklamanızı tavsiye ederim.

Görülecek yerler nereler?

Çakırağa Konağı

Her ne kadar biz gittiğimizde bu konak kapalı olsa da 19. yy mimarisinin en iyi örneklerinden biri olduğu söyleniyor. Buraya müzekart ile girebilirsiniz, eğer müzekartınız yoksa giriş ücreti 10 TL.

Aydınoğlu Mehmet Bey Camii ve Hamamı

Köyün meydanında karşılıklı olarak konumlanmış bu yapılar 1312 yılında yapılmış. Hamam kısmı uzunca bir süredir tadilatta olduğu için göremedik. Yazıldığına göre Selçuklu Mimarisinin izlerini taşıyan bu yapılar hamam, medrese ve Aydınoğulları Devletinin kurucusu ve oğullarının mezarının bulunduğu bir türbe olarak inşa ediliyor. Hatta bu üçlünün yanında enfes manzaraya bakan heykelleri ile meydan taçlandırılmış durumda.

Bu yapıların dışında 16. yüzyılda kasabada bulunun İmam Birgivi adına yapılmış olan İmam-ı Birgivi Türbesi, Sandıkoğlu Konağı, Birgivi Mehmet Efendi Medresesi, Karaoğlu Camii, Birgivi Kale Surları, Demirli Mağaza görülecek yerler arasında.

Ödemişte ne yenir?

Ödemişe gelmişken ödemiş köftesi, kahvaltıda ödemiş pidesi yemeden dönmek de olmaz. Biz en çok Ödemiş merkezde bulunan Hurşit Kebap’ı sevmiştik fakat Birgi Köyünde de oldukça güzel alternatifler var. Birgi Sofrası ve Elif Hanım konağı bunlara en güzel örneklerden.

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