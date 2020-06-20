Türkiye’nin en güzel yol ayrımının cennet duraklarından bir tanesi; Bozburun!

Uzun ince sahil şeridi, ılık denizi ve efsane manzarasıyla gönlümüzün tam orta yerinden vurmuştur bizi Bozburun. Konaklama seçenekleri geceliği 10000 TL ile 200 TL arasında değişebilen aşırı lüks ile mütevaziliğin muhteşem uyumu bu kasabadadır.

Gündüzleri tekne turu ile Bozburun ve Söğüt koylarında Maldivleri kıskandıran sularda yüzmeyi tercih edebilir ya da minik pansiyonunuzun şezlonglarında uzanıp içeceğinizi yudumlayıp, kitabınızı okuyarak şehrin keşmekeşinden uzak, sakin bir tatil yapabilirsiniz. Eğer tatil süreniz uzunsa mutlaka çevre koyları da ziyaret etmenizi öneririz.

Bozburunda gezilecek yerler





Bozburun’a gelmeden önce sırası ile Orhaniye Köyü, Kızkumu Plajı’nı sonrasında Turgutlu Şelalesi kavşağı ve Selimiye Köyü’nü geçiyorsunuz. Kızkumu’nda deniz içinde yürüyerek karşı kıyıya geçme deneyimi yaşayıp piknik yapmak oldukça keyiflidir. Dilerseniz Turgutlu Şelalesini ziyaret edip muhteşem doğanın keyfini çıkartabilirsiniz. Akşamları da Bozburun’un sakinliğinden sıkılırsanız, Selimiye Köyü’ne geçip sahilde muhteşem yemekler tadabilir, meydandaki farklı lezzetlere sahip Paprika pastanesinden tatlılar deneyebilir ve zümrüt yeşili denizi izleyerek dinginliği tüm benliğinizde hissedebilirsiniz. Gün içinde Söğüt Köyünü ziyaret ederseniz Ahtapotçu Mehmet Usta’dan mutlaka ızgara ahtapot tatmanızı tavsiye ederim.

Bonus tüyo, Bozburun’un denizi sabah saatlerinde çarşaf gibidir ancak öğleden sonra dalga çıkar. Bu hiç şaşmaz. Sabah kahvaltıdan önce karşı adaya yüzerek güne başlamak inanılmaz keyiflidir. Öğleden sonra havanın durumuna ve kendi ruh halinize göre Söğüt Köyü sahilini veya Selimiye sahilini ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz.

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