‘Alaçatı hazır’

Salgının kontrol altına alınma süreciyle işyerleri açılıyor, sınavlar bitiyor; güneş ve deniz sıkılanlara göz kırpıyor. Türkiye’nin en gözde beldelerinden Çeşme Alaçatı sağlıklı bir yaz için hazır. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu ile Alaçatı’yı, Kovid-19 sürecini ve hazırlıklarını konuştuk. Alaçatı’nın sembolü Köşe Kahve’nin işletmecisi Gülay Tokgöz’le de bu kritik dönemi bir işletmeci gözüyle, Sevinç Pastanesi Sohbetleri’nde bir araya geldik...

CELAL BAYRAKTAROĞLU Alaçatı Turizm Derneği Başkanı

Bu yaz, kalabalığı kaldırabilecek mi Alaçatı?

Aslında bu sorunun yanıtı, bizim birçok sorunumuzu birden kapsıyor. Evet, Alaçatı popüler bir yer. Yolda yürüyemediğimiz günler, geceler oldu. Ancak bu istenilen, özlenen bir turizm modeli mi, orası ayrı bir konu. Ancak bu yaz, böyle bir kalabalığın kesinlikle olmaması gerekiyor. Çünkü, ortada gerçek var, bir salgınla karşı karşıyayız. Bulaşıcılık oranı, can alma oranı yüksek. Hayatı, ekonomiyi etkileme oranı da çok yüksek. Alaçatı’da yaşayan, iş yapan ve tatilin tadını çıkarmak isteyen herkes için geçerli bir kural var. O da sağlık açısından gereken tüm kurallara uymak. Bu kuralların başında da mesafe ve maske geliyor. Evet, Alaçatı yine ilgi görecektir ama herkes de kendine düşeni yapmak zorunda. İşletmelerimizin hepsi bu kurallar kapsamında kendilerini revize etti, hizmet biçimini güncelledi. İnsanların da tatil anlayışında hijyen ön planda, sosyal mesafe ön planda olmalı. Alaçatı’nın sokakları dardır. Bu yüzden bu kurallara çok daha fazla dikkat etmelisiniz. Tatil huzur demek, kendi huzurunuzun kaçmasını istemiyorsanız, bu kurallara uyacaksınız, başka yolu da zaten yok.

Çeşme, pilot bölge olsun öneriniz vardı. Böyle bir uygulamaya sanırım gidilmedi. Sizce bu durum risk değil mi?

Uluslararası sertifikasyon sisteminde turistik tesislerin bazı önlemler alması gerekiyordu. Bunların hepsi de belirlendi ve yayımlandı. İşletmelerimiz de hepsini harfiyen yerine getiriyor. Biz bu sertifikasyon süreci öncesinde uygulamaların etkili biçimde gerçekleşebilmesi ve örnek bir model ortaya konulabilmesi için pilot bölge olmak istedik. Bu bir öneriydi. Ancak böyle bir uygulamaya gidilmese de benzer bir yol izlendi. Büyükşehir önceliğinde kurulan komisyon ile yerelde neler yapılabileceği tek tek belirlendi. Bakanlığımızın da açıkladığı kriterlerin dışında başka neler yapabiliriz, nerelerde sorunlar yaşayabiliriz hepsi belirlendi. Yani tüm riskler ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Ancak şunu kesinlikle unutmamak gerekiyor. İşletmeler istedikleri kadar önlem alsın, eğer insanlar kendi önlemlerini de almazsa bunun hiç kıymeti kalmaz. Artık yeni normaldeyiz ve buna göre yaşamak zorundayız.

Bu yazı en sağlıklı şekilde geçirebilmemiz için ne gibi önerileriniz var?

Alaçatı, sorumlu davranacaktır. Plajından restoranına, kafesinden oteline kadar herkes ağırlayabileceği misafiri biliyor. Kimse bunun üzerine çıkmamalı. Bu noktada denetimler sürekli yapılmalı.

Yazı en sağlıklı şekilde geçirebilmemiz için Alaçatı Turizm Derneği olarak Çeşme Turistik Otelciler Birliği ile birlikte uluslararası sertifikasyon kurallarına ek tedbirleri içeren bir kılavuz hazırladık. Bu aslında yiyecek ve içecek tesisleri için normalleşme sürecinde bir yol haritası niteliğini taşıyor. Misafir kabulü, lobi-resepsiyon-bekleme alanı, lavabo ve tuvaletler, havuz, plaj, personel, işletme araçları yani aklınıza gelecek her alanda uygulanacak kurallar ile tedbirlerin hepsi belirlendi.

Sektörde çalışanlara yönelik eğitim çalışmalarımız da aralıksız sürüyor. Mücadelenin tek geçerli yolu aslında bilinçlenme ve sorumluluk almaktan geçiyor. Bu nedenle eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Tüm çalışanlarımızı ısrarla bilgilendirmeye devam edeceğiz. Online bir eğitim portalı desteği için de İZKA’ya bir destek başvurusunda bulunduk maalesef alamadık, bu bizim için hayal kırıklığı olsa da yılmadık. Kendi içimizde eğitimlerimizi sürdürüyoruz.

Alaçatı işletmeler olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Manifestomuzda olduğu gibi “Misafirlerimize en güvenli ve keyifli” ortamı verebilmek için bu hususa odaklanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Tabi ki bu kurallar hepimiz için. Uyduğumuz sürece riskleri düşürmüş oluruz.

Gece kulüpleri açılacak mı? Eski eğlenceler devam edecek mi?

Nerelerin açılıp açılmayacağı konusu, tamamıyla Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda, bakanlıkların çalışmalarıyla oluyor. En önemli kriter, güvenli ve sağlıklı turizm. Bu soruları yerel yöneticilerimizle de paylaşmak faydalı olacaktır. Eğlence ise elbette olacaktır. Ancak sosyal mesafe ve hijyen kurallarının çok iyi uygulanması ve denetlenmesi şartıyla. Çünkü, bu işin şakası yok.

‘Virüs, kısa süreli bir durum değil’

GÜLAY TOKGÖZ Köşe Kahve İşletmecisi

Yılların işletmecisi ve her gün caddelere dolup taşan bir kafe olarak bu yeni sürece hazırlıklı mısınız?

İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz, çünkü evde kal sürecinde hep hazırlıklı olmanın yollarını aradık. 365 gün açık bir marka olarak, kapalı olan günler bizim için, yapmadıklarımızı yaptığımız günlerdir. İşletmemizin altyapısı ile ilgili yapılması gerekenleri hızlıca tamamladık. Açılacağımız güne hazırlık yapmak adına toplantılarımıza başladık. Öğrendiklerimizi Köşekahve’de en iyi nasıl uygulayabileceğimizin kararlarını alıp, defalarca üzerinden geçtik. Çünkü elinizde fazla kaynak yok, olanlar yeterli değil veya size uygun değil.

Her zaman yaptıklarınızdan farklı neler yapıyorsunuz?

Köşekahve olarak, her daim sezonun gerekliliklerine önceden hazırlanmayı seven bir işletmeyiz. Ama tabii ki pandemi nedeniyle ilave tedbir ve uygulamalarımız oluyor. İşletmede pek çok noktaya bilgilendirme yazıları astık, kapı girişlerine dezenfektanlı pas pas koyduk. İnsan trafiğini ve masa düzenini sosyal mesafe kurallarına göre düzenledik. Her zaman maske ve eldiven bulunduruyor, gelen her kesin ateşini ölçüyor ve kolonya ikram ediyoruz. Tek kullanımlık ürünler bulunduruyoruz. Mesela, pakette tuz-karabiber, tekli ambalajlı karıştırıcı ve pipetler, ekmek koymak için kesekâğıdı, yemekler için tek kullanımlık kaplar vs. Ama bunları kullanılırken atık konusunu da ihmal etmiyor, misafirlerimizin de dikkatini bu konuya çekiyoruz.

‘Disiplin bırakılmamalı’

Müşterilerinizde neler gözlemliyorsunuz?

Endişeli insanların daha bu tip işletmelere gitmediğini düşünüyoruz. Tedbirli şekilde geliyorlar. Şu an gelen misafirlerimizin bir kısmı çok rahat, bir kısmı da kuralları sevmiyor.

Siz ve ekibiniz, kendinizi nasıl koruyorsunuz?

Sağlığımıza dikkat ediyor, ellerimizi sürekli yıkıyor, maskesiz dolaşmıyor ve mesafemizi korumaya çalışıyoruz. Birbirimizi kontrol ederek sürekliliği sağlıyoruz. Çevremizdeki herkesi de buna ikna etmeye çalışıyoruz.

İşletmelere uygulanan yaptırımlara ek önerileriniz var mı?

Biz bu sürece çok iyi hazırlandık ve sonuçlarını da çok hızlı almaya başladık. Tüm misafir ve tedarikçilerimizin de kurallara uyarak bize destek olmalarını istiyoruz. Uygulamalarımız hepimiz için. Bu noktada gerekli düzenleme ve kontrollerin sıkı tutulması ve disiplinin asla bırakılmaması önemli. İlgili kurumların da desteğini hep yanımızda hissetmek istiyoruz. Pandemi kısa süreli bir olay değil; kaçmadan, korkmadan, onunla yaşamayı öğreniyoruz.